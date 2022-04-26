 北京五一假期禁堂食 进公共场所要核酸证明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2022

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时政风云

北京五一假期禁堂食 进公共场所要核酸证明

尽管正值五一小长假，北京的主要旅游景点却门可罗雀，北京餐饮业“五一”假期期间暂停堂食的规定令业主收入大减。

China | Coronavirus | Testzentrum in Peking

5月1日，故宫附近的一个检测点，人们排队做核酸

（德国之声中文网）北京此波疫情累计共报告300例新冠病毒感染者。当局周六（4月30日）宣布，北京餐饮经营单位在"五一"假期期间暂停堂食服务，改为外卖。该规定将持续至5月4日。

不仅如此，北京还试行五一"期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规，各类公共场所包括北京市内和郊区的景区、酒店、民宿等。

China | Coronavirus | Testzentrum in Peking

北京试行五一"期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规

法新社记者看到，平日里车水马龙的王府井商业街空空荡荡。故宫外则排起检测核酸的长队。这已成为北京的新常态。离故宫不远的一家餐厅，各式冷盘装在外卖盒子里，静静地躺在摆在门口的桌子上，工作人员在里面闲聊。一位不愿透露姓名的年轻服务员说："对我们当然不好，但总体而言，为了国家的利益，这是必要的。"他说，通常他们一天的营业额有1万元，现在只有一两千元。

China | Coronamaßnahmen in Peking

值五一假期，北京各景点门可罗雀

环球影城主题公园在过去5个月里迎接了200多万游客，5月1日则宣布暂时关闭，重新营业时间待以后通知。所有室内公共健身房、游泳池等等也从从周日开始暂停，直到5月4日。

与此同时，北京已开始建方舱，并宣布已完成4000张床位的改建储备任务，未来还将在一些大型场地抓紧规划建设较大规模方舱。

China | Coronamaßnahmen in Peking

北京一些小区已处于封控状态

中国官媒《环球时报》前总编胡锡进在微博发文说，"五一期间北京全市餐馆暂停堂食，电影院停放影片，这些对假日经济的冲击还是相当大的。很多餐馆就指着这个假期赚些收入，这下基本泡汤了。郊区农家乐同样将是重灾区。"胡锡进表示，"全市五一暂停堂食，这很出乎我这个市民的预料"，但他立即也为官方辩护说，"市政府和朝阳区政府应该都不算是 " 一刀切 " 了，市民们挺满意了"，"北京市的这一决定是面对疫情的紧急情况被迫做出的"。

在受到严格审查的微博留言中，还能看到一些尚未被过滤掉的网民的声音："我很理解衙门老爷怕丢帽子的想法，但是那帮穷做饭的和穷开店的吃什么去呢？ ​"，"今天五一，北京官方禁止餐馆堂食，据说很多餐馆在饭店外摆摊卖菜。它们胡搞几时休？ ​"

  • 上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    不准出入

    上海的大部分區域都已經被封控了一月有餘，居民小區的門口往往由防疫志願人員持續把守。只有在特定情況下，比如運送食品等基本物資、居民需要出門接受核酸檢測、有人突發急症時，沉重的鐵門才會開啓。

  • BDTD l China Coronavirus l Lockdown in Shanghai

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    居家禁足

    根據當前的規定，只有在整棟居民樓數十戶乃至上百戶連續14天未出現陽性病例的情況下，居民才被允許下樓在小區内自由活動。只有在整個街道片區連續14天未出現感染病例的情況下，民衆才被允許在劃定為“防範區”的街區内活動。但是這樣的片區目前並不占多數。

  • 衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    筋疲力竭

    衛生部門的職員、各級醫院的醫護、防疫部門的專家、居民小區的志願者都在綿延數周的“全域靜態管理”中疲憊不堪，許多人爲了免去穿脫防護服的麻煩，甚至連續六七個小時不上厠所。圖爲黃浦區的一組衛生部門職員準備噴灑消毒劑。

  • 上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，時常傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    擁擠不堪

    上海每天都新增上萬乃至超過兩萬起病例，當局修建“方艙醫院”臨時隔離點的速度明顯跟不上疫情發展勢頭，不斷有親歷者抱怨倉促趕工的方艙醫院居住條件惡劣的消息。隔離點醫護人員緊缺也是一大難題，甚至曾傳出“活蹦亂跳的無症狀感染者現場搶救筋疲力竭暈倒的護士”的影片。

  • 上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    牽連全球

    上海疫情的影響力遠遠超出了這座城市本身。由於物流受阻，上海港的貨物轉運出現了嚴重積壓，周轉速度明顯降低。卡車司機難以往返内陸和上海之間，積壓的貨物更是導致了大量國際貨輪無法靠港，只能在東海上徘徊。

  • 上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    北京搶購

    上海“全域靜態管理”后，最為民衆所詬病的一點就是食品等基本民生物資供應緊張。許多人指責政府前期決策不透明，在封城前一天還在承諾“上海不會封城”。在這一背景下，北京剛剛出現幾十人規模的小型奧密克戎疫情，就引發了民衆的搶購囤貨潮。

  • 由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。

    “全域靜態管理”的上海和瑟瑟發抖的北京

    首都封城?

    由於北京的疫情“已經隱匿傳播了一個星期”，防疫當局已經封控了朝陽等城區，以便對民衆進行核酸篩查。官方喉舌《環球時報》前主編胡錫進評論稱，北京絕不能走到“全域靜態管理”那一步。不過，官員們並沒有承諾首都絕不封城。


(据法新社等）

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