北京五一假期禁堂食 进公共场所要核酸证明

尽管正值五一小长假，北京的主要旅游景点却门可罗雀，北京餐饮业“五一”假期期间暂停堂食的规定令业主收入大减。
（德国之声中文网）北京此波疫情累计共报告300例新冠病毒感染者。当局周六（4月30日）宣布，北京餐饮经营单位在"五一"假期期间暂停堂食服务，改为外卖。该规定将持续至5月4日。
不仅如此，北京还试行五一"期间进入公共场所须持48小时内核酸阴性证明的新规，各类公共场所包括北京市内和郊区的景区、酒店、民宿等。
法新社记者看到，平日里车水马龙的王府井商业街空空荡荡。故宫外则排起检测核酸的长队。这已成为北京的新常态。离故宫不远的一家餐厅，各式冷盘装在外卖盒子里，静静地躺在摆在门口的桌子上，工作人员在里面闲聊。一位不愿透露姓名的年轻服务员说："对我们当然不好，但总体而言，为了国家的利益，这是必要的。"他说，通常他们一天的营业额有1万元，现在只有一两千元。
环球影城主题公园在过去5个月里迎接了200多万游客，5月1日则宣布暂时关闭，重新营业时间待以后通知。所有室内公共健身房、游泳池等等也从从周日开始暂停，直到5月4日。
与此同时，北京已开始建方舱，并宣布已完成4000张床位的改建储备任务，未来还将在一些大型场地抓紧规划建设较大规模方舱。
中国官媒《环球时报》前总编胡锡进在微博发文说，"五一期间北京全市餐馆暂停堂食，电影院停放影片，这些对假日经济的冲击还是相当大的。很多餐馆就指着这个假期赚些收入，这下基本泡汤了。郊区农家乐同样将是重灾区。"胡锡进表示，"全市五一暂停堂食，这很出乎我这个市民的预料"，但他立即也为官方辩护说，"市政府和朝阳区政府应该都不算是 " 一刀切 " 了，市民们挺满意了"，"北京市的这一决定是面对疫情的紧急情况被迫做出的"。
在受到严格审查的微博留言中，还能看到一些尚未被过滤掉的网民的声音："我很理解衙门老爷怕丢帽子的想法，但是那帮穷做饭的和穷开店的吃什么去呢？ "，"今天五一，北京官方禁止餐馆堂食，据说很多餐馆在饭店外摆摊卖菜。它们胡搞几时休？ "
(据法新社等）
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