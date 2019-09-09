北京为戴姆勒-吉利合资建厂开放绿灯

（德国之声中文网）据报道，未来的合资企业戴姆勒及其吉利双方将各持股50%。

两家汽车制造商周三公布消息说，其合资企业的总部位于沿海城市宁波。从2022年开始，梅赛德斯-奔驰和吉利合资生产的新款小型全电动智能汽车将投放市场并在全球推广。按照计划，该款适合城市代步汽车将只在中国生产，以便进一步降低价格。此外，吉利是领先中国市场的电动汽车制造商也是汽车只在中国生产的原因之一。

梅赛德斯-奔驰将继续负责小型电动车Smart的设计。

去年3月份，戴姆勒和吉利就已经公布了生产Smart品牌的计划。随着新款小型电动车的投产，未来几年位于法国和斯洛文尼亚的Smart迷你车将逐步下线。

李京慧/达扬 (路透社）