北京为何重拳打击加密货币？

（德国之声中文网）多家网币公司暂停在华业务，它们均为所谓的"采矿 "服务公司。它们为交易加密提供计算机能力，并以相应货币支付。作出暂停在华业务决定的背景是，中国新近宣布强化监管加密货币。上周五，在刘鹤主持下，中国国务院宣布了一系列相关措施，以"制止"非法证券交易，"维护"股票、债券和外汇市场的稳定。

加密货币交易平台--火币商城宣布，矿机商城业务全球化发展步伐日益加快，为了集中精力拓展海外业务，矿机商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供相关服务。数字货币挖矿平台--奶牛算力（Hashcow）和莱比特矿池（BTC.TOP）也分别发表类似声明。

莱比特矿池创始人江卓尔预测，这样在网币采矿市场，中国将输给外国，有助于美、欧挖矿人。

消耗大量能源有违中国气候目标

在中国，这些网币挖矿服务平台是相关行业要角。据估计，全球比特币70%的挖矿活动集中在中国。网币挖矿需要巨大电能。根据研究人员的计算结果，2024年，人民中国的加密货币采矿活动耗电量将超过意大利2016年的全国电耗。

专家指出，这一对能源的高需求违背中国领导人确定的气候目标。

高度投机且不受监管

不过，当局之所以盯上蓬勃发展的数字货币业务，亦出于其它原因，尤其是这种不受监管的货币交易具高度投机性。 2017年，中国就关闭了当地的加密货币交易所。

迄今，吸引了海量私人投机者的比特币不受时间限制，每分每秒均可交易，因此有可能导致随时发生不可预测巨大价格波动。

近日，中国国务院首次明确将矛头指向网币货币。此前，当局已禁止金融机构提供与加密货币有关的服务。现在出台了众多新规则，强化监管，扩大限制，消除漏洞。鉴于网币采矿、交易市场尚不存在全球监管，投资者担心，更多的国家可能会群起效仿北京。

据路透社报道，全球范围，网币抛售潮继续。周日（5月23日），最重要、历史最久的网币--比特币币值再度暴跌13%，跌至32601美元。这意味着，该网币对比4月中旬的历史最高点（65000美元左右）已下跌近50%。第二大网币以太坊周日下跌17%，至1805美元。

比特币是如何运作的？ 非常虚拟 比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪

比特币是如何运作的？ 神秘的比特币之父 2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。

比特币是如何运作的？ 如果获取比特币？ 可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。

比特币是如何运作的？ 数码时代也离不开钱包 解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。

比特币是如何运作的？ 用虚拟货币购物 比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。

比特币是如何运作的？ 区块链 Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。

比特币是如何运作的？ 数码化的挖矿工人 这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。

比特币是如何运作的？ 辛劳的显卡 转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。

比特币是如何运作的？ 如同一条珍珠项链 X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。

比特币是如何运作的？ 矿区分布 在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。

比特币是如何运作的？ 惊人的耗电量 比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。 作者: Per Sander, Gudrun Haupt



马斯克的影响

特斯拉总裁马斯克的表态也多次引发加密货币价格动荡。《华尔街日报》5月24日的文章指出，"马斯克已成为比特币价格的最大影响者"。

数月前，马斯克透露，特斯拉在比特币上投资了数十亿美元，从而在很大程度上导致该网币连续数月上涨。此外，这家电动汽车制造商还一度接受数字货币作为一种支付手段。然而，最近，马斯克改口了，表示特斯拉将不再接受比特币作为购买该公司车辆的付款方式。比特币交易价应声狂泻。

（路透社等）

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