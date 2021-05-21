北京为何重拳打击加密货币？

（德国之声中文网）多家网币公司暂停在华业务，它们均为所谓的"采矿 "服务公司。它们为交易加密提供计算机能力，并以相应货币支付。作出暂停在华业务决定的背景是，中国新近宣布强化监管加密货币。上周五，在刘鹤主持下，中国国务院宣布了一系列相关措施，以"制止"非法证券交易，"维护"股票、债券和外汇市场的稳定。
加密货币交易平台--火币商城宣布，矿机商城业务全球化发展步伐日益加快，为了集中精力拓展海外业务，矿机商城决定暂停为中国大陆境内的用户提供相关服务。数字货币挖矿平台--奶牛算力（Hashcow）和莱比特矿池（BTC.TOP）也分别发表类似声明。
莱比特矿池创始人江卓尔预测，这样在网币采矿市场，中国将输给外国，有助于美、欧挖矿人。
消耗大量能源有违中国气候目标
在中国，这些网币挖矿服务平台是相关行业要角。据估计，全球比特币70%的挖矿活动集中在中国。网币挖矿需要巨大电能。根据研究人员的计算结果，2024年，人民中国的加密货币采矿活动耗电量将超过意大利2016年的全国电耗。
专家指出，这一对能源的高需求违背中国领导人确定的气候目标。
高度投机且不受监管
不过，当局之所以盯上蓬勃发展的数字货币业务，亦出于其它原因，尤其是这种不受监管的货币交易具高度投机性。 2017年，中国就关闭了当地的加密货币交易所。
迄今，吸引了海量私人投机者的比特币不受时间限制，每分每秒均可交易，因此有可能导致随时发生不可预测巨大价格波动。
近日，中国国务院首次明确将矛头指向网币货币。此前，当局已禁止金融机构提供与加密货币有关的服务。现在出台了众多新规则，强化监管，扩大限制，消除漏洞。鉴于网币采矿、交易市场尚不存在全球监管，投资者担心，更多的国家可能会群起效仿北京。
据路透社报道，全球范围，网币抛售潮继续。周日（5月23日），最重要、历史最久的网币--比特币币值再度暴跌13%，跌至32601美元。这意味着，该网币对比4月中旬的历史最高点（65000美元左右）已下跌近50%。第二大网币以太坊周日下跌17%，至1805美元。
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比特币是如何运作的？
非常虚拟
比特币是一种虚拟货币。作为支付手段，比特币并不拥有纸钞和硬币，而是基于加密运算。比特币的架构是去中央化的，因此其运营也不需要银行和中央银行来进行管理操控。所以，全球范围内都可以在同等条件下使用比特币，完全不同于迄今为止的货币系统。加密算法更是隐藏了使用者的身份与行踪
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比特币是如何运作的？
神秘的比特币之父
2009年一月，一个笔名为“中本聪”的人发表了关于比特币的开源程序。之前几个月，此人或相应的开发团队就已公开发表了比特币运作模式的文字介绍。
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比特币是如何运作的？
如果获取比特币？
可以通过多种渠道获得比特币：在网络平台上用普通货币合法购买，出售商品或服务获取比特币，或者当“矿工”自己生产比特币。
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比特币是如何运作的？
数码时代也离不开钱包
解密货币要存在称为Wallet的电子钱包里。只有借助这个虚拟钱包，才能搞清比特币归谁所有。进行交易时，也离不开这个虚拟钱包。钱包本身可以存在智能手机、电脑、USB存储条或云端里。使用比特币处处离不开这只钱包。
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比特币是如何运作的？
用虚拟货币购物
比如，X先生想用比特币向Y女士购买一顶帽子。这笔买卖要想成交，双方都必须拥有比特币公钥（相当于银行账号）和私钥（相当于银行转账时的确认码）。
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比特币是如何运作的？
区块链
Y女士要将自己的公钥传送给X先生。X先生用他的私钥对公钥予以确认，并就此发出比特币交易申请。这个交易申请同其他数百起申请一道，被集中在一个区块里。（这就是常说的区块链，稍后详解）。
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比特币是如何运作的？
数码化的挖矿工人
这个区块会被传输给去中心化比特币网络中的所有电脑，这些电脑也被称为矿工。他们会审核这笔将比特币从一个钱包转到另一个钱包的交易，然后予以确认。理论上，所有的人都可以将自己的电脑投入挖矿工作。不过，现在从事挖矿的，基本都是专业性的挖矿公司。
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比特币是如何运作的？
辛劳的显卡
转账之前，“矿工”必须要为每一个区块解决数学难题。为此目的，用于挖矿的计算机必须拥有强大的功率和高效的显卡。“挖矿”如同数学竞赛，多名矿工同时试图从区块链里解开一个区块。谁最先解开难题，谁就会得到相应的奖励 - 比特币。
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比特币是如何运作的？
如同一条珍珠项链
X先生和Y女士的区块是整个一个链条的组成部门，也就是所谓的区块链。在这个去中心化的数据库中，储存着所有同比特币相关的交易信息。因此，区块链的作用就相当于虚拟货币的账本：在这个账本上包含所有的交易和钱包信息，拥有者本人却是匿名的。
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比特币是如何运作的？
矿区分布
在矿机总功率方面，中国遥遥领先，因挖矿而耗费的电力也同样遥遥领先。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，其他重要的比特币“挖矿”国家还包括美国、俄罗斯、哈萨克斯坦、伊朗以及马来西亚。现在，只有在电费极其低廉的情况下，“挖矿”才有利可图。
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比特币是如何运作的？
惊人的耗电量
比特币的计算过程需要耗费大量电力。根据剑桥大学发布的比特币耗电指数，每年比特币的耗电量高达1200亿度，比上图任何蓝色标注国家的总耗电量都高。
作者: Per Sander, Gudrun Haupt
马斯克的影响
特斯拉总裁马斯克的表态也多次引发加密货币价格动荡。《华尔街日报》5月24日的文章指出，"马斯克已成为比特币价格的最大影响者"。
数月前，马斯克透露，特斯拉在比特币上投资了数十亿美元，从而在很大程度上导致该网币连续数月上涨。此外，这家电动汽车制造商还一度接受数字货币作为一种支付手段。然而，最近，马斯克改口了，表示特斯拉将不再接受比特币作为购买该公司车辆的付款方式。比特币交易价应声狂泻。
（路透社等）
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带你回顾比特币的前世今生
创造新货币的好时机
2009年问世的比特币，是世界上第一个分散性的数字货币。在金融危机爆发后的不确定性中，它迅速获得了成长的动力。比特币的设计理念让它和黄金一样稀有，最多只能有2100万枚。刚开始的时候，它只是一美分的几分之一。然而到了2011年2月，比特币已经基本和美金同值，随后更是飞了起来。
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匿名的创始人
Satoshi Nakamoto(中本聪)这个名字是比特币的代名词。据说这位身份不明的IT专家发明了比特币。虽然有说法表示他是一名30岁左右的日本人，但人们普遍认为，几位计算机科学家搭建了这个数字货币背后的技术平台。还有一种阴谋论甚至认为特斯拉的首席执行官马斯克是比特币真正的发明人，他已经予以否认。
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看不到的硬币
与打印在纸上的欧元美元不同，比特币存在于全球的计算机网络中。由于这个系统不是由银行来提供验证服务的，所以没有交易费用。人们可以购买的最小单位是一“中本聪”——等于一比特币的百万分之一。购买可以匿名，甚至在数字货币的ATM机上进行。购买的比特币会被存在数字钱包里。
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复杂的谜题
为了确保不让太多的比特币进入流通，设计者创建了一个被称为挖掘的过程。也就是通过复杂的数学运算来限制交易量。现在，这些运算难度已经复杂到必须用大型计算机来破解。挖掘比特币的用电量巨大也是让人担忧的地方。
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比特币财富合法吗？
由于其匿名的性质，比特币的成功背后很有可能是犯罪组织的推动，包括洗钱和购买非法商品。该货币网同时也是网络犯罪分子的袭击目标。最近，朝鲜黑客的袭击导致一家韩国数字货币交易所破产。报告显示，恐怖组织“伊斯克兰国”在购买武器时也会使用比特币。
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比特币领先 其它人跟随
比特币是世界上最有价值的加密货币。它的成功招来了很多效仿者。其中大型数字现金的发币方包括以太坊、Zcash、比特币现金、Ripple和Litecoin。截止至2017年11月，这类货币的总数量已经达到1324种。其中数百种货币经历了发币失败的过程。如今监管机构正在加强对数字货币市场的规范和审查。
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眼看着飙涨
对于比特币来说，2017年是不平凡的一年。1月时它的价值就已经接近1000美元。12个月后，一个比特币的价格飙升至19784美金。尽管存在许多怀疑，但这个货币开始引起机构投资者的浓厚兴趣。已经有两家交易所开展了比特币交易业务，允许投资者对这个波动性令人难以致信的加密货币进行投资。
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到处都是警告
从各国央行到有一定威望的投资者，几乎整个金融体系都就比特币催生的大规模泡沫发出过警告。他们认为这只会让数字货币的持有者陷入灾难。其中包括获得过诺贝尔奖的经济学家斯蒂格利茨（Joseph Stiglitz）。他曾表示“比特币应该被取缔”。摩根大通（JPMorgan Chase）首席执行官戴蒙（Jamie Dimon）将购买这个数字货币的人形容为“愚蠢”。
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未来如何？
就在2017年圣诞节之前，比特币经历了戏剧性的起伏。先是突破了20000美金的大关，然后又在5天内缩水三分之一。在新年期间经历了大起大落，贬值一半多后走势才趋于平稳。如果华尔街也推出比特币交易业务，我们会经历更加刺激的过山车之旅吗？
作者: Nik Martin