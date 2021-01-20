北京严词警告台湾 美重申对台军事支持

（德国之声中文网）在中国国防部周四在例行记者会上对台湾发出严厉的警告后，美国五角大楼发言人柯比（John Kirby）同日表示，中国和台湾之间的紧张关系「没有理由导致双方发生对抗」。他还重申美国会秉持长期以来对台湾自我防卫的军事支持。

柯比在拜登上任後首次的国防部新闻发布会上说：「我们有义务协助台湾进行自卫，这样的做法会持续下去。美军在各方面都准备好履行我们的区域安全承诺。」

台湾的大陆委员会28日表示，中国必须深思熟虑，切勿低估台湾捍卫国家主权丶坚守民主自由的决心而轻举妄动，对岸任何刻意挑衅台湾底线的言行举措将可能导致其无法承受的深远影响。台湾国防部同日也报告，中国解放军派出6架飞机飞入其西南防空识别区。

中国国防部: 「台独就意味着战争」

中国国防部发言人、新闻局局长吴谦在周四（1月28日）的例行记者会上对台湾强硬表态说："台独就意味着战争"。他称，台湾是中华人民共和国领土不可分割的一部分。他并对中国战机近来越来越来频繁侵入台湾西南防空识别区（ADIZ）、试探台湾空防的举动作了辩护。

吴谦称，中国人民解放军在台海地区开展的军事活动"是针对当前台海安全形势和维护国家主权安全需要采取的必要行动，是对外部势力干涉和'台独'势力挑衅的严正回应。"他强调，中国军队将采取一切必要措施，"坚决挫败任何形式的'台独'分裂图谋"。

这位中国国防部发言人在谈到对台湾防卫作出承诺的美国时称，中美双边关系目前"正站在新的历史起点上"，中方希望，美国新政府能与中国合作，不寻求冲突。他称，遏制中国是"不可能完成的任务"。

上周末，台湾通报说，中国战机多次侵入台湾空域。美国总统拜登确认了支持台湾的立场，并由此强调了美国作为台湾保护人的角色。华盛顿同时要求北京，中止对台湾的军事、外交和经济施压，展开对话。美国军方宣布，"罗斯福号"航母战斗群目前正在南中国海游弋，以"推进航行自由"。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8远距离支援干扰机 运-8远距离支援干扰机简称“远干机”，是特种飞机， 它可实施远距离干扰，掩护航空兵突防和支援陆海军作战。2019年10月1日，由运-8、运-9等组成的支援保障机梯队曾参加中国国庆阅兵。自今年9月以来，中国军机频繁进入台湾西南防空识别区。9月28日，台湾军方首次曝光运-8远干机画面。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 空警-500 空警-500也称为高新10号，是全天候、带多传感器中型预警与指挥控制飞机。它有4台涡轮发动机，最大起飞重量可达77吨，飞行时速550公里，航程可达5700公里。空警-500是中国研制装备的第三代预警机。该机10月至少两次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8技术侦察机 它是运8系列军机中的技术侦察机，也是中国空军首型技术侦察机，其平台优势和侦察效能明显。今年9月以来，该机多次飞进台湾防空识别区“执行任务”。周四，台湾军方首次曝光该机照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-8反潜机 运-8反潜机具备侦察和反潜能力。机身下部安装了磁性探测器；机首下方配有大型对海搜索雷达；机身上安装了许多刀状发射天线和接收天线。机载雷达可实现360度环视扫描，此外，可能设计了内置式武器舱，从而可搭载并发射空射反舰导弹。台湾国防部公布的资讯显示，运-8反潜机9月来多次进入台湾西南防空识别区。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 运-9通信对抗机 运-9通信对抗飞机是特种飞机，它可实施远距离干扰，降低对方指挥控制效能、破坏对方战场态势。运-9通信对抗机属于中国空军航空电子对抗侦察装备。该机参加了2019年的天安门阅兵式。今年9月以来，运-9通信对抗飞机多次进入台湾西南防空识别区。台湾国防部在其推特上贴了运-9通信对抗机的照片。

飞进台湾防空识别区的中国大陆军机 台湾防空识别区 这是中华民国1953年与美国协商制定的防空识别区，覆盖台湾岛以及中华人民共和国政府管辖的浙江、江西和福建3省以及广东省一小部分。理论上，解放军军机自机场起飞就已经进入台湾防空识别区。后来在美国的干预下，国军空军的实际活动范围退到海峡中线以东。2020年，解放军军机多次进入海峡中线以东的空域展开“训练”，此举被台湾视作挑衅。



中国国防部发言人吴谦称，中国军方新近在台湾海峡的军事活动是因应该地区的安全局势，以确保国家安全与主权。

上周末当几十架中国军机飞入台湾防空识别区的同时，美国也以促进「航运自由」为由，将一艘航空母舰战斗群驶入有争议的南海。

中国时常将台湾描述为中美关系之间最重要和最敏感的问题，而在特朗普执政时期，美国在对台军售和政府高层访问台这两部分，都提升了对台湾的支持。

拜登政府也在上任一周之际，重申对台湾的承诺是「坚如磐石」。台湾持续谴责中国透过各种方式威吓台湾人民，台湾总统蔡英文也发誓要捍卫台湾的自由，不受中国胁迫。

杨威廉/邹宗翰/ 凝炼／洪沙（德新社、路透社）

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