 北京严控人员进返引热议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

北京严控人员进返引热议

在春节和两会前，北京加强了防疫措施，中国国内低风险地区人员进返京要求持有7日内核酸检测阴性证明，并在之后实行健康监测。这在网络上引起了不少讨论，被指与当局此前“不层层加码”的指示相悖。

China, Peking I Wanderarbeiter sollen Reise zu Neujahr vermeiden

乘坐北京地铁的民工

（德国之声中文网）据中国官媒报道，北京市在1月27日召开了第222场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上通报将收紧防疫措施，要求在1月28日至3月15日期间，中国国内低风险地区人员"进返北京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测；健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查"。

China I Medizinische Fachkräfte des Tiantan Krankenhauses in Peking

北京天坛医院的核酸检测医疗队

新闻会也通报表示，中国国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京；其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。

此前，中国发改委相关负责人在国务院联防联控机制新闻发布会上则表示："就地过年"政策是分级分类的，各地在政策执行时不能擅自加码，更不能层层加码；目前有的地方采取的"一刀切"措施是坚决不允许的。

27日收紧入京限制的通报在微博等中国社媒上引起讨论。不少网民质疑，"国家发改委不是刚说不让各地层层加码吗？"  对于这种区别对待，有人高呼："京人名贵！"或者 "北京不是各地！" 同时也有人表示，"两会大过天"。

2021年2月12日是牛年春节，另外，中国"两会"将从3月5日开始举行。

隐瞒信息要承担法律责任

在1月26日的相关新闻会上，主事官员已经强调，北京"严控第三国人员中转搭乘直航北京国际航班入境"，对拟搭乘直航北京航班的乘客，相关驻外使领馆须严格复核申请人登机前旅居史，不符合要求的一律不予发放健康码国际版或健康状况声明书。航空公司在售票、值机等环节做好第三国人员在该地中转入境北京的提醒、劝阻，对中转人员不予值机和登机。此外，"所有乘客在登机前须填写《搭乘航班前往北京承诺书》，对于隐瞒旅居史和健康状况等信息的，将承担相关法律责任"。

同日，中国媒体也报道了此前隐瞒病情回国的黎女士获刑一年的消息。黎女士在去年3月与家人从美国返京，据报道她服药退烧，隐瞒了发热、咳嗽等症状，此后在中国国内被确诊为感染了新冠肺炎。北京法院于1月26日通报，黎某被法院以妨害传染病防治罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。

© 2020年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究

DW.COM

检测封锁与歌舞升平：疫情下的"双城记"

武汉封城一年后，当地居民享受着后疫情时代的无忧生活。与此同时，北京出现零星病例，已经开始进行新一轮的大规模核酸检测。  

出现多点零星病例 北京进入“紧急状态” 

在近日出现多例新冠感染病例之后，北京各区进入“紧急状态”。在出现感染病例的顺义区，80万民众全体接受核酸检测。 鉴于元旦和春节将至，人员流动增加，北京疾控中心呼吁民众留京过节。  

纪录片回顾新冠疫情始末 指控北京延误公开真相 

英国广播公司26日播出一部武汉疫情爆发初期的纪录片，内容显示中国政府在疫情初期，如何尝试掩盖新冠病毒快速传播的证据，并禁止当地医护人员对外分享资讯。  

相关内容

China Lebensmittelgeschäft in Tangshan Provinz Hebei

通化防疫：居民断粮 市长道歉 25.01.2021

武汉封城一周年之际，随着疫情再现，吉林通化也采取了严厉的封城措施。但是这种简单粗暴的“封条管控”，却使民众基本生活陷入困境。

China Wuhan Medzinisches Personal in Schutzanzügen

纪录片回顾新冠疫情始末 指控北京延误公开真相  27.01.2021

英国广播公司26日播出一部武汉疫情爆发初期的纪录片，内容显示中国政府在疫情初期，如何尝试掩盖新冠病毒快速传播的证据，并禁止当地医护人员对外分享资讯。

China I Medizinische Fachkräfte des Tiantan Krankenhauses in Peking

中国当局强调病毒“境外输入” 5天建成新医院 16.01.2021

河北省近期出现了新一波新冠疫情，中国当局再次祭出了一年前在武汉曾经用过的手段：短短几天内，在河北南宫市建立起了一座拥有1500间病房的临时医院。当局也强调，“引发河北疫情的病毒由境外输入”。

广告

媒体看中国

China | Präsident Xi Jinping und Joe Biden

德语媒体：拜登将如何应对中国

过去几天来，北京加强了针对台湾的军事动作，作为回应，华盛顿则向南中国海域派遣了航空母舰。该地区是否已经成了一触即发的火药桶呢？  