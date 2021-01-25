北京严控人员进返引热议

（德国之声中文网）据中国官媒报道，北京市在1月27日召开了第222场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。会上通报将收紧防疫措施，要求在1月28日至3月15日期间，中国国内低风险地区人员"进返北京须持抵京前7日内核酸检测阴性证明，抵京后实行14天健康监测，满7天、满14天各开展一次核酸检测；健康监测期间可以正常出行和工作生活，不得参加各类集体活动，不聚餐、不聚集，做好个人防护，自觉保持合理活动范围和社交距离，并按要求向社区（村）或单位、工地、酒店等报告健康状况，出现异常症状及时报告并就医排查"。

北京天坛医院的核酸检测医疗队

新闻会也通报表示，中国国内中高风险地区及全域实行封闭管理的人员，原则上不能进京；其他口岸入境人员满21天方可进京，进京后补足7天健康监测。

此前，中国发改委相关负责人在国务院联防联控机制新闻发布会上则表示："就地过年"政策是分级分类的，各地在政策执行时不能擅自加码，更不能层层加码；目前有的地方采取的"一刀切"措施是坚决不允许的。

27日收紧入京限制的通报在微博等中国社媒上引起讨论。不少网民质疑，"国家发改委不是刚说不让各地层层加码吗？" 对于这种区别对待，有人高呼："京人名贵！"或者 "北京不是各地！" 同时也有人表示，"两会大过天"。

2021年2月12日是牛年春节，另外，中国"两会"将从3月5日开始举行。

隐瞒信息要承担法律责任

在1月26日的相关新闻会上，主事官员已经强调，北京"严控第三国人员中转搭乘直航北京国际航班入境"，对拟搭乘直航北京航班的乘客，相关驻外使领馆须严格复核申请人登机前旅居史，不符合要求的一律不予发放健康码国际版或健康状况声明书。航空公司在售票、值机等环节做好第三国人员在该地中转入境北京的提醒、劝阻，对中转人员不予值机和登机。此外，"所有乘客在登机前须填写《搭乘航班前往北京承诺书》，对于隐瞒旅居史和健康状况等信息的，将承担相关法律责任"。

同日，中国媒体也报道了此前隐瞒病情回国的黎女士获刑一年的消息。黎女士在去年3月与家人从美国返京，据报道她服药退烧，隐瞒了发热、咳嗽等症状，此后在中国国内被确诊为感染了新冠肺炎。北京法院于1月26日通报，黎某被法院以妨害传染病防治罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年。

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