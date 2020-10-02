北京世妇会25周年：没有一个国家兑现承诺

（德国之声中文网）10月1日，联合国举行特别大会，纪念北京世界妇女大会25周年。来自100多个国家的部长级别以上的领导人，回顾25年前许下的实现妇女人权的庄严承诺--没有一个国家完全履行。一些与会者警告说，女权不仅没有进步，反而有所倒退。法国总统马克龙直言不讳："妇女的权利正受到攻击。"

马克龙在这场高级别纪念会议上的讲话中说：在1995年具有里程碑意义的联合国妇女大会上，189个国家签署的长达150页的实现性别平等的蓝图，"没有机会在2020年实现"。

因此，"现在没有时间进行纪念或自我祝贺。"他警告说，妇女取得的进步"正在被削弱，甚至在我们民主国家也是如此" 。

1995年举办的北京世界妇女大会产生的《北京宣言和行动纲要》，要求在12个关键领域实实现妇女和女孩的人权，包括战胜贫困，免受基于性别的暴力，接受教育，让女人在商界和政界跻身领导阶层，以及参与和平决策。纲要还第一次在联合国文件中提出，妇女的人权包括对性的控制权和决定权--性健康和生殖健康，免于歧视、强迫和暴力的性自主权。

马克龙在录播讲话中说，妇女在身体自主权特别是堕胎权方面取得的进步正在遭到削弱。他指出妇女在教育、薪酬、家务劳动以及政治参与方面遭受的的持续不平等待遇。

联合国秘书长古特雷斯将性别不平等归因于"数百年来的歧视、根深蒂固的父权制和厌女症"。

他说，在当今更加分裂、保守而且仍然被男性主导的世界中，"我们在世界各地都看到性别平等和妇女权利的倒退。"

他宣布："现在是扭转这种倒退的时候了。"

斐济总理贝尼马拉玛（Voreqe Bainimarama）说，世界仍在为实现妇女和女孩免受暴力侵害、接受教育、充分参与影响她们生活的决策和同工同酬的权利而挣扎，这是"人在可悲状况的证明"。

他说，"在许多国家中，妇女的次等地位已根深蒂固，根除它需要付出时间和努力。"

联合国促进妇女平等机构的负责人认为妇女权利已经取得了进步，但是还不够，而且太慢。

联合国妇女署执行主任姆兰博－努卡（Phumzile Mlambo-Ngcuka）指出，过去十年中，有131个国家颁布了促进性别平等的法律，在起诉与性别有关的犯罪行为、女童入学率和产妇保健等方面都有所进步。

但是她强调，在包括美国和欧盟国家在内的发达国家，妇女生育权都发生了显著的倒退。在非洲和亚洲，有些政府没有感到任何压力去采取行动促进性别平等。

女性还是弱势群体吗？ 女性和贫困现象 贫困会让女性更容易受到歧视。向低收入的女性提供职业培训或者向她们提供一些贷款，这些做法可以帮助她们更好地掌握自己的未来、捍卫自己的权益。按照联合国公布的数据，女性比男性更容易陷入贫困。

女性还是弱势群体吗？ 针对女性的教育和培训 教育被看作是实现性别平权的重要条件。接受教育和参加职业培训可以让女性变得更为独立，可以改变一些人头脑中对性别差别的陈旧观念，同时也可以促进经济的发展。虽然对于很多女孩来说获得受教育的机会已经比以前要容易得多，但是2018年全世界仍有1.31亿失学女童。

女性还是弱势群体吗？ 女性和健康 从性健康到精神健康，获得适当的健康卫生服务对于全球一些女性而言依旧是一个不小的挑战。终止割礼这种有害女性健康的风俗也是受到关注的领域之一。世界卫生组织估计，每年仍会有约300万女童被“割礼”。

女性还是弱势群体吗？ 针对女性的暴力 针对女性的暴力现象是一个普遍存在的问题，国与国之间的差别仅在于这种案例的多寡。1995年北京世界妇女大会也再次将这一问题列为主题之一。但如何帮助需要摆脱暴力的女性获得法律保护和基本的服务，在这些方面，还有很多工作要做。

女性还是弱势群体吗？ 女性和武装冲突 在武装冲突中，妇女和儿童极易成为绑架对象，她们会遭受性暴力等极其残酷的迫害。为了减少这种情况的出现，联合国努力让女性更多地参与加入到和平谈判的进程中，以此创建更加融合的社会。

女性还是弱势群体吗？ 女性和经济 女性对世界经济的发展作用至关重要。如今，女性可以成为公司的首席执行官，可以担任企业家，可以成为医生、科学家……但是社会上的性别歧视仍然会造成女性处于低薪、不安全的工作环境中，而且她们在劳动力市场上更容易遭到剥削。加强女性的经济权益有益于帮助她们获得体面的工作以及为自己建设更加美好的未来。

女性还是弱势群体吗？ 女性与决策权 近些年来，越来越多的女性获得担任政府要职的机会。但是到真正实现性别平权，还有很长的一段路要走。在企业董事会里设定女性董事的最低比例、鼓励女性参与政治，这些做法都可以扩大女性在地方及全球政治经济生活中的影响。

女性还是弱势群体吗？ 制度机制 事实证明，在性别平权问题上，设置专门的机构对于制定新法律、新政策和新项目起到重要作用。国家一级的行动可以带来更具实质性的决策，无论短期还是长期都可以让女性受益。

女性还是弱势群体吗？ 女性的权利 1995年在北京召开的世界妇女大会强调，妇女和女童都有权充分且平等地享有基本人权，这其中包括免遭暴力、奴役和歧视的权利、接受教育的权利、选举权和就业权。“女性的权利属于人权”，但是如果性别不平权，女性的权利也会被忽视。

女性还是弱势群体吗？ 女性和媒体 在消除歧视女性的观念和现象的过程中，媒体是一种很有力的工具。让更多的女性走进媒体行业，不仅可以让她们的声音被公众听见，同时也可以让她们成为一种榜样力量。

女性还是弱势群体吗？ 女性和环境 自然灾害让女性更容易成为剥削和暴力的牺牲品。在气候变化中，她们受到的负面影响可能会更深。洪都拉斯环保主义者卡塞雷斯（Berta Caceres）曾屡遭生命威胁。2016年，她在家中遭枪杀。

女性还是弱势群体吗？ 女性权益的未来 今年国际妇女节的主题是“人人平等”（#EachforEqual），强调所有的性别间都是平等的。今年的妇女节活动呼吁全社会采取统一行动，实现一个真正性别平等的世界。 作者: Ineke Mules



姆兰博－努卡指出，1945年联合国在二战废墟中诞生之时，没有一个女人担任国家或者政府首脑职务。1995年举行北京妇女大会时，全球有12位女性领导人。今天，在联合国193个成员国中，共有22位女性领导人。

她说，妇女现在希望在所有领域都有超过50％的代表，包括政府内阁、公司董事会以及整个经济体系，而且妇女也要成为新冠疫情期间政府财政刺激计划的受益者，参与所有和平进程，消除数字鸿沟。

联合国秘书长古特雷斯说，新冠疫情最大的受害者是妇女和女孩。他警告说："除非我们现在就采取行动，否则新冠疫情可能消灭整整一代人在性别平等方面取得的脆弱进步。"

荷兰外贸部长卡格（Sigrid Kaag）说，新冠疫情让已经出现倒退迹象的妇女权利和女童权利雪上加霜。她说：在此期间，"发生了更多基于性别的的暴力行为。更多的女人和女孩失去生计，更多的女孩不能返回学校。"

德国总理默克尔在录播讲话中谈到她作为女性世界领袖的少数人群之一的感受，并回忆了英国第一位女首相撒切尔（Margaret Thatcher）。

回顾北京世界妇女大会，默克尔表示其平台和宣言仍然是"实施全球妇女权利的基石"。25年后，承诺的平等权利应该兑现。

默克尔说："但我们还有很长的路要走。"她强调性别平等的问题必须男女共同解决，而且只有社会、企业和政府同舟共济才能解决。

"起锚吧！"默克尔呼吁道， "让我们一起努力，瞄准北京会议定下的目标！越快越好。"

中国国家主席习近平呼吁"加速行动"，促进性别平等、促进全球妇女事业发展。

他说在未来五年内，中国将再向联合国妇女署捐赠1000万美元，并提议世界领导人在2025年再一次举行世界妇女大会。

在周四的会议上，原计划有167位领导人发言，每人三分钟时间。但是，大会主席博兹基尔（Volkan Bozkir）说，受新冠疫情影响，很多发言都超时，结果是只有115个国家有机会发言。博兹基尔说不会再直播演讲，但是会贴出那些没有播放的视频，其中包括美国、日本、墨西哥、英国、俄罗斯、黎巴嫩、利比亚、叙利亚和阿富汗。

美国在《北京宣言和行动纲要》的起草中扮演了关键角色，但是一直到周四上午会议中途，美国教育部长德沃斯（Betsy DeVos）的名字才出现在发言者名单中，排在第138号。她的讲话视频已发布在YouTube上。

德沃斯称赞了从1995年北京妇女大会以来美国妇女权利取得的"令人难以置信的成就"，谴责那些"邪恶政权"剥夺妇女的权利和自由，其中包括委内瑞拉、古巴、伊朗和"最糟糕的妇女权利违背者"--中国。

德沃斯谴责中国共产党自1995年以来杀害了"数百万女婴"，打压维吾尔族和其他少数民族，强迫妇女绝育和堕胎。她敦促联合国"停止无视和协助这些打压"。

张平/ 洪沙 (美联社)

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