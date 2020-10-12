北京与台湾互相指责为斐济酒会肢体冲突负责

（德国之声中文网）美联社报道称，中国大陆和台湾方面均证实10月8日两方在斐济的工作人员之间发生过冲突。中国驻斐济大使馆周一（10月19日）发表的声明中称，这场冲突图“造成一名中国外交官身体受伤、物品受损”。 台湾外交部亚东太平洋司司长曾瑞利对外表示，“驻斐济代表处聘雇的警卫人员在会场驱离中方闹场分子，后来出现轻微脑震荡”。



据台湾中国广播公司报道， 台湾外交部发言人欧江安周一证实，台湾驻斐济代表处在10月8日晚间举办国庆酒会，“当晚遭到中国大陆驻斐济大使馆2名馆员企图擅闯会场并且拍照搜集出席的宾客，在我方驻处人员劝阻时还暴力相向，导致我方人员头部受伤送医，甚至还诬赖是遭我方攻击”。

她强调说：“（台湾）外交部对中国驻斐济大使馆人员严重违反法治与文明规范的行为，予以强烈谴责。 ”她还表示，台湾方面已经向斐济政府正式提出抗议。

中国外交部：触犯“一中原则”

中国驻斐济大使馆在本周一发表的声明中指出，“（一些）报道中对中国使馆工作人员的指责与事实完全不符，纯属颠倒黑白、倒打一耙”。

声明写道：“事实真相是，台北驻斐济商务办事处于10月8日在公共场合公然举行所谓‘双十国庆日’活动。上述行为不仅严重违背一个中国原则，还违反了斐济政府对台机构活动的相关规定。台此举意在国际上制造‘两个中国’或‘一中一台’局面。当晚，台机构人员对在同一酒店公共区域正常执行公务的中国使馆工作人员发起言语挑衅和肢体冲突，造成一名中国外交官身体受伤、物品受损。 ”



中国外交部发言人赵立坚周一在外交部例行会议上指责台北驻斐济商务办事处于10月8日在公共场合举行庆祝活动时，“现场公然悬挂伪国旗，蛋糕上也标有‘伪国旗’图案。上述行为不仅严重违背一个中国原则，还违反了斐济政府对台机构活动的相关规定 ”。

美联社报道指出，目前全世界仅有15个国家承认台湾并与其建立了外交关系。这些国家多数为领土面积小、人口少且贫穷的国家。但是台湾同全世界多数国家都建立起广泛的商贸往来以及非正式联系。

1970年，从英国独立出来的斐济当时既没有与中华人民共和国建交，亦不承认中华民国。1975年11月5日，中华人民共和国与斐济共和国达成协议，签署建交公报，正式建立外交关系。

美联社指出，随着北京政府加强对其它国家施压在国际上孤立台湾，中国的外交官在海外也表现得越来越强势。



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