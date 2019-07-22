 北京不甩缓兵计　美决心低调谈判 | 经济纵横 | DW | 15.08.2019

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经济纵横

北京不甩缓兵计　美决心低调谈判

特朗普暂缓对价值超过1500亿美元的中国进口产品征收10％的关税后，中方似乎没有任何动作。这时候环时总编胡锡进又在推特上献策。

Symbolbild China - USA (Reuters/A. Song)

美国商务部长罗斯表示，现在评估美中贸易谈判的结果为时过早。他说，双方下一轮面对面讨论的日期未定。

(德国之声中文网) 美国商务部长罗斯周三(8月14日)表示，在美国总统特朗普将部份关税暂缓后，中国没有做出任何贸易让步。

他强调，双方解决贸易纷争的谈判将继续进行，市场要耐心等待。他说:「这不是一个交换条件。」

白宫贸易顾问纳瓦罗也说，以延迟关税换取中国让步这样的看法完全错误。他说:「我们所有做的事，前提都是要造成中国的痛苦，而不是造成我们自己的痛苦。如果让关税在9月1日开征，只会造成我们自己，而不是他们的痛苦。那真是太愚蠢了。」

在关税生效之前，纳瓦罗拒绝透露美国谈判代表与中国官员会谈中有哪些目标。本月晚些时候，双方将安排另一场电话会谈。纳瓦罗说：「这些谈判会是闭门会议。民众只需要耐心等待。」

中国官媒《环球时报》的总编胡锡进表示，中国将要求取消所有额外的美国关税以达成协议，而不只是暂缓。

胡锡进还在推特上说，中国目前可能仍然不会照特朗普的要求大量购买美国农产品。他说:「据我所知，中方要求双方尊重大阪峰会达成的共识，也就是取消所有额外的关税，而不是暂缓开征关税。我怀疑中方会在目前的情况下会不会恢复大规模购买美国农产品。」

夏立民/罗法 (路透社等)

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