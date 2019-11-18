北京不满港高院裁决 专家忧港司法独立受干预

（德国之声中文网）中国国务院港澳办也称香港高院的判决“公然挑战全国人大常委会的权威和法律赋予行政长官的管治权力”。

对于中国人大常委会法制工作委员会与中国国务院港澳办的表态，前香港立法会议员、大律师吴霭仪 (Margaret Ng) 认为，此举很显然是北京的一个政治宣言。 她向德国之声表示，往往当香港法院依循基本法做出判决，但判决结果对政府不利时，中国政府便会做出类似的制式响应。

吴霭仪说：「我不认为香港高院的判决中有任何错误，相反地，我认为香港高院针对此事做出了非常精细且清楚的判决。 我不认为中国人大常委会的响应对香港高院的判决做出了任何有效的批评。 」

香港中文大学法学院的教授哈格里夫斯 (Stuart Hargreaves) 则指出，根据基本法，中国人大常委会确实有权力对基本法做出最终的诠释，但自从1997年香港回归以来，中国人大常委会仅运用了这个权力5次。

哈格里夫斯告诉德国之声：「香港法院过去20多年来曾多次在判决中诠释基本法，而中国政府通常都不会干预。 如果人大常委会的声明明显指出香港法院再也不具有解释香港基本法的权力，那这便是中国政府对香港司法自主权做出的一大限制。 但是如果人大常委会只是因为不满香港高院的判决，希望透过这个声明来提醒香港法院，人大常委会拥有基本法的最终诠释权的话，那这个声明带来的负面影响便不是这么大。 」

北京试图干预香港司法独立？

然而，在吴霭仪眼中，中国政府的作法突显北京想运用法律来阻止香港人民行使他们拥有的权利。 她强调，中国政府过去已多次做出类似举动，但她也认为如果中国政府执意藉此开始干预香港的司法独立性，中国政府将会付出很大的代价。 她告诉德国之声：「如果中国政府坚守『一国两制』的原则的话，他们应该实现承诺，尊重香港的司法独立权。 」

香港中文大学教授哈格里夫斯告诉德国之声，香港法院主要透过司法审查权与其他机制来确保香港享有司法独立。 他认为，如果人大常委会今天早上的声明显示他们未来将更频繁的行使基本法诠释权的话，这也会减弱香港法院的自主权。

吴霭仪向德国之声表示，她认为港府非常有可能针对香港高院的裁决提出上诉，而她预测港府在上诉过程中，非常有可能会引用中国人大常委会的论点。 她说：「在我看来，中国的响应代表他们将违背当初香港回归时，北京所做出的承诺。 」

吴霭仪也强调，她认为香港高院的法官在做出裁决时，已预期结果会引发中国政府的政治反弹。 她说香港的司法系统现在应该感受到相当大的压力。 吴霭仪告诉德国之声：「我觉得香港高院法官的作法值得嘉奖。 他们在这样艰难的情况下，仍选择依据基本法做出判决，并未因畏惧北京施压而违背香港司法系统的原则。 」