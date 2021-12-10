北京不放行 多名中国维权人士错失家人最後一面

(德国之声中文网) 中国维权人士郭飞雄 (本名杨茂东) 上个月二度因欲赴美遭警方逮捕后，他癌末的妻子张青传出美国时间1月10日凌晨突然昏迷，紧急送医后仍抢救无效，同一天上午於美国马里兰州过世。相关消息最早是由旅美的中国维权人士杨子立在推特上发布，後来许多海内外的运动人士都纷纷针对相关消息做出评论。

同样在美国的中国维权律师陈光诚在推特上表示，张青昏迷被救护车载走後，医师便判定她很难再清醒。他写道：「郭飞雄仍然处于中共的强迫失踪状态，中共之前承诺郭飞雄等到张青病危时，会让他去美国。无论中共当局多麽丧尽天良，灭绝人性，在张青弥留之际都应立即释放郭飞雄来美！」

中国维权律师高智晟的妻子耿和在推特上忆起自己2009年与张青一同带着孩子从中国逃到泰国，再辗转到美国的过程，强调张青与自己一样是单独带着一儿一女流亡海外。她在推特上写道：「相同经历共同的命运…切身感受张青生命在生命尽头都没有能见到夫君，绝望。」

长期从事援助中国维权人士的美国团体「对华援助协会」也在同日於网站上发布署名郭飞雄姊姊杨茂平的声明，表示张青仅留下两个孩子，他们无法胜任丧葬事宜，所有相关事宜皆由杨茂东 (郭飞雄本名) 决定与亲自处理。

在这之前，郭飞雄12月5日继2021年初在上海机场遭公安拒绝出境後，再次与外界失联。当时他在失联前，曾向友人传「我被抓了」的四字讯息。陈光诚上个月向德国之声表示，张青2021年1月刚做完癌症手术，但12月传出因癌细胞扩散至身体其他器官，健康状况持续恶化。他当时说：「因为她的癌细胞已扩散至其他的器官，所以她的健康情况可说是非常困难。她现在很难有很好的睡眠，而睡眠品质不好对她的身体来说是很糟糕的。」

後来，张青在接受香港《南华早报》访问时表示，张青表示自己生命已到尽头，而她丈夫多次尝试赴美与她团聚，都遭到中国当局的阻挠。德国之声致电北京的公安局询问郭飞雄的下落，但至截稿前，北京当局都未有回应。

郭飞雄原名杨茂东，是中国知名维权人士丶独立作家。他曾因为维权行动丶为法轮功辩护声援丶要求中共官员财产公开而多次被中国当局关押。2013年，郭飞雄参与声援《南方周末》新年献辞事件，呼吁新闻自由与政治民主，以及组织协调在中国八个城市发动公民街头举牌要求中共官员公布财产，这导致他再次被拘捕，被判六年徒刑。他在2019年8月刑满释放。

余文生无缘见父亲最後一面

事实上，郭飞雄并非近日唯一一位在亲人病逝前，无缘与家人见上最後一面的中国维权人士。中国人权律师余文生的妻子许艳上周末发文表示，余文生的父亲在1月9日下午因抢救无效而病逝，而因南京监狱坚持不让余文生离开监狱，所以余文生未能与父亲见上最後一面，也无法参加送别仪式。

许艳向德国之声表示，她与余文生的哥哥多次致电南京监狱，请求他们让余文生能离开监狱去探视父亲，但监狱一开始不回应，後来又改口称因为余文生父亲不在南京市，所以不让他回家探视。

她说：「我提到法律规定探视最後一面是允许的，既然有这规定，肯定就是全国的法律规定，而非南京市内才能见，出了南京市就不能见。我们持续为余文生争取，但南京监狱後来停止回应我们，我们也没能等到余文生回家见父亲最後一面跟送父亲最後一程。我和余文生的哥哥都对此感到非常伤心跟不满，我们也强烈谴责中国当局这种违反法律规定的作法。」

上个月28日因母亲病逝却无法回中国去奔丧的六四学运领袖王丹在接受德国之声访问时表示，中国政府禁止维权人士与病危的家属见上最後一面的作法20多年来从未改变。他说：「20多年前，胡平先生就没办法回中国探视他病危的母亲。前几年，王军涛先生的父亲过世，他希望能争取回中国奔丧，也被中国当局拒绝。方政先生近期家里也有家人过世，他到当地的中国领事馆去申请回国，也是被拒绝。这是一个长期存在的作法，不允许流亡者回国奔丧，这种丧失人性的政策。」

人权观察的资深中国研究员王亚秋则表示，这几个事件都凸显了习近平上台後，中国当局更变本加厉的对维权人士的家属进行连作罚，希望藉此来遏止这些人士的维权活动，并用这些案例在中国的维权社群中散播寒蝉效应。她告诉德国之声：「像黄琦跟余文生现在面临的情况，都是为了警告其他异议人士，『不要因为他们愿意牺牲自己，而让家人受牵连。』我觉得这是一个非常有效的策略。」

中国「六四天网」的创办人黄琦2016年再次被捕入狱後，他89岁的母亲蒲文清因肺癌末期，去年11月再次向外求助，表示自己过去一年多来申请探监都遭拒，希望自己临终前能见儿子黄琦最後一面。

王亚秋强调，中国政府这样的打压手法长远来看，是在运用维权人士的家属关系，来达到威吓的效果，所以这种做法也是异常残忍。她说：「中国政府对人权活动家残忍的打压，也是为了吓阻其他中国人成为人权活动家。」

阻止见面比被关押带来的伤害更大

余文生的妻子许艳表示，对许多维权捍卫者来说，阻止他们与病危的家人见上最後一面比被抓捕跟关押还带来更大的压力。她告诉德国之声：「这种做法对失去自由的人权捍卫者和他们的家人都带来极大伤害。每个人一生可能只有一次机会向家人道别，所以被剥夺这样的权利对他们来说，也是很大的遗憾。」

许艳指出，不论是阻止国内被关押的人权捍卫者回家送家属最後一程，或是像郭飞雄一样禁止特定人士出境与家人团聚，事实上都是没有法律依据的。根据中国监狱法，除了正常的罪犯会见制度，监狱可以在特殊情况下，安排罪犯离监探家，回家探望亲属或者处理家庭突发变故。罪犯离监探家的时间一般为三至五天，特殊情况不超过七天。

王丹认为，若国际社会想改变中国的人权状况，仅靠发布声明或口头谴责能达到的作用是非常有限的。他说：「其他更有效的方式包含经济制裁与跟中国经济脱钩，还有向中国施加巨大的压力，这些做法才是更有效的。」

不过王亚秋也表示，即便声援郭飞雄等人权捍卫者能达到的实际效果有限，但这些行动至少能让这些人知道，外面仍有人在支持他们。她告诉德国之声：「中国的人权捍卫者从事这些运动，多时候不是为了在现实生活中的获取利益，而是为了一个价值观，所以别人对他们的支持还是意义的。」

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