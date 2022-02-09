北京不同意台灣參與世衛大會 中美繼續角力

（德國之聲中文網）中國外交部週一（5月9日）在例行記者會上表示，「中方不能同意台灣地區參加今年世衛大會」，表示這是為了「捍衛國家主權和領土完整」。

發言人趙立堅說：「我們奉勸民進黨當局停止借疫情搞政治操弄，否則只會自取其辱。」

中方強調，台灣參與國際組織，包括世界衛生組織，必須按照「一個中國原則」來處理，表示執政的民進黨「頑固堅持『台獨』分裂立場」，不承認「九二共識」，因此「導致台灣地區參加世衛大會的政治基礎不復存在」。

美挺台參與世衛大會

美國眾議院4月27日以425票對0票通過一項法案，呼籲國務院提交一份計劃，幫助台灣恢復其在世界衛生大會（WHA）的觀察員地位。

法案去年8月在參議院通過，眾院通過後將送交白宮。路透社報導，美國國會助理表示，他們預計總統拜登將簽署該措施成為法律。

在敦促支持該法案時，民主黨代表康諾利（Gerry Connolly）讚揚了台灣新冠疫情防疫措施，指出儘管台灣有2350萬人口，但只有3萬7千個確診病例，並且在國際上分享專業知識和捐贈防護設備。

他說：「台灣的領導力和對全球衛生安全的貢獻表明，為什麼台灣應該成為大眾公共衛生對話的一部分。」

台灣駐美代表蕭美琴在第一時間發出感謝，強調「包容的」世衛組織在運作上「會更有效」。

美中再角力

第75屆WHA將於5月22日至5月28日召開。除了美國表態支持，台灣方面也傳出會有相關行動。台灣三立新聞27日引用民進黨立委王定宇的說法表示，台灣衛福部長陳時中正評估是否參與場外會議，並可能到東歐國家進行「感恩之旅」。

在目前兩岸關係緊張下，美台方面的舉動都可能引起中國政府的強烈反應。北京在民進黨籍的總統蔡英文上台後，即已台灣政府不承認「九二共識」為由在會上反對台灣參與，世衛也至此未發出邀請函。

在美國的主導下，2021年5月，七大工業國集團（G7）外長會議曾表明支持臺灣參與世界衛生組織及世界衛生大會，但最後台灣依然未能與會。

而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，台灣提高警戒中國大陸來犯級別。這樣的擔憂也讓美國決定加強支持台灣，例如增加其對世衛組織等國際組織的參與，這也預期將是美中在國際舞台角力的戰場。

（路透社等）

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