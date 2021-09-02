北交所开市首日 中小企业新股涨幅破100%

（德国之声中文网）继上海、深圳两个证券交易所，中国第三个证券交易所也在今天（11月15日）于北京正式开市。北京证券交易所（北交所）首批共有81家公司，主要为中小企业，呼应中国国家主席习近平在今年九月宣布将设立北交所时强调的「支持中小企业创新发展」的方向。截至收盘，81只北交所股票合计成交95.73亿元，其中10只新股涨幅均超过100%。

北交所揭牌暨开市仪式在11月15日举行，中国证券监督管理委员会（证监会）表示北交所「正式揭牌开市，这是我国资本市场改革发展的又一标志性事件，对于促进多层次资本市场高质量发展、探索具有中国特色资本市场普惠金融之路和落实创新驱动发展国家战略等都具有十分重要的意义。」证监会预计下一步也将「持续深化新三板改革，办好北京证券交易所，着力打造服务创新型中小企业主阵地，建设一个规范、透明、开放、有活力、有韧性的资本市场。」

投资者超过400万户

今日开市首日有81只股票交易，10只为新股，另外的71只为精选层平移股票，这些上市公司主要来自软件、医药和高端制造业等行业。其中，新股上市首日不设涨跌幅，71只精选层平移股票将继续实施30%涨跌幅限制。早在开市前，就有累计超210万户投资者预约开通北交所合格投资者权限，开市后合计可参与北交所交易的投资者超过400万户。

这些参与交易的个人投资者需要符合申请北交所交易权限开通前20个交易日证券账户和资金账户内的资产日均不低于50万元，并且有2年以上证券交易经验等资格。

10只新股大涨

北交所开市第一天，首批81只股票早盘多数实现上涨，其中10只在北交所上市的新股更是大涨，触发了两次临时停牌，截至收盘合计成交95.73亿元。

瑞银证券董事长钱于军对路透社表示，中国国内目前已有科创板和创业板服务于符合规定和特定行业属性的微利企业，北交所把上市的门槛降为2亿元人民币市值，不强调净利润，可以实现服务更多中小创新企业的目的。

瑞银全球金融市场部中国主管房东明则认为，从流动性角度看，投资者准入门槛的降低对突破此前新三板市场的流动性困境有很大助力，预期北交所将吸引到更多本地的个人及机构投资者参与交易。同时，海外投资者对投资中国初创企业的强烈需求，期望未来的进一步放开让他们也能参与其中。

上市门槛降低，减少对西方依赖

无论是上海或是深圳的证交所，对于公司上市都有较严格的要求。上海中欧国际工商学院教授孔博（Viktar Fedaseyeu）对德国《商报》表示，北交所与上海的STAR市场之间的主要区别是上市要求较低，因此规模较小、盈利能力较弱的公司现在可以选择在北交所上市。 《商报》也指出，对于大型科技公司而言，在美国上市虽是更具吸引力的选项，但今年以来，北京对于中国公司在海外上市的监管仍在继续收紧。

美国《外交家》（The Diplomat）则指出：中国的创新型中小型企业在筹集国内资金方面面临着挑战。由于中小企业缺乏抵押品，银行更倾向同大型企业合作，使得小型企业往往选择在国外融资。北京证券交易所试图为这些公司提供一个在国内获得资金的选择。

《彭博社》（Bloomberg）称，此举目的是为中国公司拓宽融资渠道，进一步推动中国的技术，减少对西方的依赖。

（综合报导）

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