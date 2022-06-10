 北上疫情趋缓 深圳疫情又起 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.06.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

新闻广角

北上疫情趋缓 深圳疫情又起

在坚持动态清零的中国，大城市里的疫情一波未平一波又起：上海恢复堂食在即；北京市在暑假三周前安排学生返校；深圳则收紧了防疫措施。

China - COVID-19 in Shanghai

即使疫情趋缓，上海的疫情防控仍不松懈

（德国之声中文网）继上海市委书记李强宣布"打赢了大上海保卫战"后，当局周日（6月26日）就民众关心的餐饮业恢复堂食问题作出回应。据上海市人民政府办公厅开设的微信公众号"上海发布"消息，本市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食，恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。上海自六月初解封后，一些禁令仍然没有解除，不堪重负的饭店暗中向顾客提供堂食，类似"游击战"的堂食经历在网上广泛传播。

周六，上海通报无新增本土新冠感染者，是自今年3月以来的首次。在周日举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，自6月27日零时起，上海还剩12个中风险地区。赵丹丹提醒，在上海连续5天没有社会面阳性感染者之后，今天又出现了零星散发阳性感染者，"我们应清醒地认识到，奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强，随着当前人员流动逐步加大，上海市疫情反弹风险依然存在。"

China Shangai | Coronakrise: Einkaufszentrum wieder eröffnet

上海将有序放开餐饮堂食

北京中小学正式返校复课

和上海一样，北京疫情也逐渐趋缓。北京市教委周六发布全市中小学、幼儿园返校返园时间安排，确定高一高二、初一初二年级和小学一至六年级6月27日返校；7月4日，幼儿园返园。

北京市教委新闻发言人李奕表示，返校后，各校仍要做好常态化核酸抽检、分餐到班、网格式管理等校园疫情防控措施。7月15日，全市中小学将放暑假。北京市政新闻办主任徐和建也强调，随着复工复产复商复市的有序推进，及中小学幼儿园的陆续返校返园，全市人员流动性将进一步加大，疫情防控容不得丝毫松劲懈怠。

深圳福田全域小区封闭管理

与此同时，在另一座中国大城市深圳，疫情又有重新抬头的趋势。深圳市福田区周六发布通告称，6月18日以来，深圳市及福田区出现多起阳性病例，为尽快实现社会面动态清零目标，即日起在福田区全域(除封控区、管控区、防范区外)实行管控措施，社区小区、城中村实行封闭式管理，所有外卖、快递等不得进入。同时，强化社会面管控，严格限制人员聚集。福田区是深圳市委、市政府所在地，是深圳市重点开发和建设的中心城区。

通告还称，福田全区各类公园关闭，有关室内密闭场所暂停营业，所有培训机构（含托管）暂停线下服务。根据官方数据，在6月18日至6月24日的七天时间里，深圳新增18例新冠病例。而在此轮疫情之前，深圳已经有近两个月几乎没有新增病例。

此外，深圳地铁周五在其新浪官方微博上宣布，根据新冠疫情防控需要，自25日起，深圳多个地铁站暂停运营。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

 

DW.COM

非高危人群感染奥密克戎重症率为0？张文宏领衔研究报告疑被删

一项由张文宏领衔的研究报告发表显示，对于相对健康的非高危人群来说，感染新冠病毒奥密克戎变种感染的重症率极低。该报告发表在上周六的中国疾控中心周报之后，受到国内外关注，也引起了一些争议和讨论。目前中国疾控中心的网页上已经找不到相关文章。  

德国病毒学家：疫情将伴随我们进入第三个冬季

德国权威病毒学家认为，今年年底前仍走不出疫情，主动感染毫无意义。至于新冠疫苗，至少要接种3次。  

防疫措施大比拼：停课有效 口罩无用？

一项调研显示，关闭学校和普及防疫知识有效阻止了新冠病毒的传播速度，相比之下，区域性的出行限制和佩戴普通口罩等措施的效果却无法得到证实。  

相关内容

1.6.2022*** People line to take PCR test in Shanghai, China on June 1, 2022. The city practically lifted 2-month lockdown due to the spread of Coronavirus COVID-19 infections on the same day.( The Yomiuri Shimbun via AP Images )

告别禁足，迎来封闭：京沪疫情反复 10.06.2022

十天前刚刚解封的上海，本周末大部分居民又要接受新一轮大规模核酸检测和随之而来的“封闭管理”。与此同时，中国领导人习近平再次强调要坚持“动态清零”方针。

FILE PHOTO: People line up for nucleic acid tests during lockdown, amid the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, in Shanghai, China, May 26, 2022. REUTERS/Aly Song/File Photo

德语媒体："清零"令外企叫苦不迭 21.06.2022

曾几何时，能被派驻中国的北京、上海或深圳，曾是很多德国企业经管人员求之不得的美差。因为去中国不仅能拿到丰厚的收入，而且做出良好业绩也相对容易一些。但现在无休无止的"动态清零"，却让很多人心灰意冷，萌生了离开中国的想法。

(210704) -- BEIJING, July 4, 2021 (Xinhua) -- Graduates of 2020 attend the commencement ceremony of Renmin University of China in Beijing, capital of China, July 4, 2021. Renmin University of China held a commencement ceremony for the graduates of 2020 on Sunday. Last year, in order to reduce the risk of infection of COVID-19, only a minority of graduates attended the ceremony on site with the others attending online. (Xinhua/Hu Zhixuan)

千万毕业生涌向职场 最大毕业潮遭遇最严峻就业环境 23.06.2022

中国就业市场今年夏天将迎来超过一千万大学毕业生。但在经济增长放缓、疫情封控前景不明的阴影下，他们的人生规划能实现吗？