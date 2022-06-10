北上疫情趋缓 深圳疫情又起

（德国之声中文网）继上海市委书记李强宣布"打赢了大上海保卫战"后，当局周日（6月26日）就民众关心的餐饮业恢复堂食问题作出回应。据上海市人民政府办公厅开设的微信公众号"上海发布"消息，本市自6月29日起，辖区内无中风险地区且近一周内无社会面疫情的街镇，有序放开餐饮堂食，恢复餐饮堂食的具体区域，由各区政府综合评估疫情防控形势后确定。上海自六月初解封后，一些禁令仍然没有解除，不堪重负的饭店暗中向顾客提供堂食，类似"游击战"的堂食经历在网上广泛传播。

周六，上海通报无新增本土新冠感染者，是自今年3月以来的首次。在周日举行的上海市疫情防控新闻发布会上，上海市卫生健康委副主任赵丹丹介绍，自6月27日零时起，上海还剩12个中风险地区。赵丹丹提醒，在上海连续5天没有社会面阳性感染者之后，今天又出现了零星散发阳性感染者，"我们应清醒地认识到，奥密克戎变异株传播速度快、隐匿性强，随着当前人员流动逐步加大，上海市疫情反弹风险依然存在。"

上海将有序放开餐饮堂食

北京中小学正式返校复课

和上海一样，北京疫情也逐渐趋缓。北京市教委周六发布全市中小学、幼儿园返校返园时间安排，确定高一高二、初一初二年级和小学一至六年级6月27日返校；7月4日，幼儿园返园。

北京市教委新闻发言人李奕表示，返校后，各校仍要做好常态化核酸抽检、分餐到班、网格式管理等校园疫情防控措施。7月15日，全市中小学将放暑假。北京市政新闻办主任徐和建也强调，随着复工复产复商复市的有序推进，及中小学幼儿园的陆续返校返园，全市人员流动性将进一步加大，疫情防控容不得丝毫松劲懈怠。

深圳福田全域小区封闭管理

与此同时，在另一座中国大城市深圳，疫情又有重新抬头的趋势。深圳市福田区周六发布通告称，6月18日以来，深圳市及福田区出现多起阳性病例，为尽快实现社会面动态清零目标，即日起在福田区全域(除封控区、管控区、防范区外)实行管控措施，社区小区、城中村实行封闭式管理，所有外卖、快递等不得进入。同时，强化社会面管控，严格限制人员聚集。福田区是深圳市委、市政府所在地，是深圳市重点开发和建设的中心城区。

通告还称，福田全区各类公园关闭，有关室内密闭场所暂停营业，所有培训机构（含托管）暂停线下服务。根据官方数据，在6月18日至6月24日的七天时间里，深圳新增18例新冠病例。而在此轮疫情之前，深圳已经有近两个月几乎没有新增病例。

此外，深圳地铁周五在其新浪官方微博上宣布，根据新冠疫情防控需要，自25日起，深圳多个地铁站暂停运营。

（综合报导）

© 2022年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。