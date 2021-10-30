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化学武器

简称化武，指在化学战时利用具有毒性的化学物质作为武器，比如毒气。该类武器与核武器及生物武器同属于“大规模杀伤性武器”，均不属于常规武器。

通过适当的保护装备、培训和排除污染措施，化学武器的主要作用能够得到有效抑制。许多国家拥有大量武器化的化学制剂库存作备战之用。

FILE - In this file photo dated Sunday, Jan. 31, 2021, security personnel clear the way for a convoy of the World Health Organization team to enter the Huanan Seafood Market on the third day of field visit in Wuhan in central China's Hubei province. In a commentary published Wednesday Aug. 25, 2021, the international scientists dispatched to China by the World Health Organization to look for the origins of the coronavirus say the search has â€œstalledâ€ and warn the window is closing to conduct critical studies that could provide clues on how the virus first infected people. (AP Photo/Ng Han Guan)

美情报机构：恐永远无法确认新冠起源 30.10.2021

美国国家情报总监办公室周五发表最新报告指出，新冠病毒究竟是由动物传人或是实验室外泄，两种假设的证据都很薄弱，但能肯定的是新冠病毒不是生化武器。
Novichok agent A-234 molecule, illustration Novichok agent A-234 molecule, chemical structure as proposed by Mirzayanov. Skeletal formula. *** Novichok agent A 234 molecules, illustration Novichok agent A 234 molecules, chemical structure as proposed by Mirzayanov Skeletal formula PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY MOLEKUUL/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F030/4774

致命神经毒剂——诺维乔克 03.09.2020

俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼已被证实受到诺维乔克系（Nowitschok）神经毒剂的攻击。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。
29.02.2020 Migrants run away as Greek anti riot police officers use tears gas on the buffer zone Turkey-Greece border, at Pazarkule, in Edirne district, on February 29 , 2020. - Thousands of migrants stuck on the Turkey-Greece border clashed with Greek police on February 29, 2020, according to an AFP photographer at the scene. Greek police fired tear gas at migrants who have amassed at a border crossing in the western Turkish province of Edirne, some of whom responded by hurling stones at the officers. The clashes come as Greece bolsters its border after Ankara said it would no longer prevent refugees from crossing into Europe following the death of 33 Turkish troops in northern Syria. (Photo by Ozan KOSE / AFP) (Photo by OZAN KOSE/AFP via Getty Images)

埃尔多安：土耳其已向难民开放通往欧盟边界 29.02.2020

不顾与欧盟签署的协议，土耳其总统埃尔多安向难民敞开了通往希腊和保加利亚的边界线。此外，埃尔多安还宣布，摧毁了叙利亚的化学武器库。
WUHAN, CHINA - FEBRUARY 10: A man wears a protective mask as walk in street on February 10, 2020 in Wuhan, China.2020 in Wuhan. Hubei province,China. Flights, trains and public transport including buses, subway and ferry services have been closed for the nineteenth days . The number of those who have died from the Wuhan coronavirus, known as 2019-nCoV, in China climbed to 909. (Photo by Stringer/Getty Images)

生化武器?实验室外泄?阴谋论何以大行其道 13.02.2020

在肺炎疫情阴影下，谣言似乎传播得比病毒还快。一些流传在社交媒体的文章，将新冠病毒视作人为制造的“生化武器”，甚至还称其可以“精准攻击”华人；也有传言称实验室泄漏病毒造成疫情。这些“阴谋论”究竟有没有科学依据？又是什么样的舆论生态使得它们广为传播？
August 11, 2019*** Anti-extradition bill protesters throw tear gas back at police during clashes outside the police station in Kwai Fong in Hong Kong, China August 11, 2019. Picture taken August 11, 2019. REUTERS/Thomas Peter

催泪瓦斯有危险 上街需谨慎 26.08.2019

使用催泪瓦斯和胡椒喷雾，一直被认为是警方对付闹事者的一种温和的手段。但催泪瓦斯和胡椒喷雾是危险的化学武器，会给人造成严重伤害。
A woman breathes through an oxygen mask after what the Syrian state media said was a suspected toxic gas attack in Aleppo, Syria November 24, 2018. Picture taken November 24, 2018. SANA/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE

谁在造谣?谁在抵赖?毒气战引发口水战 08.12.2018

美国和俄罗斯、叙利亚陷入一场混乱的口水战。美国指责俄罗斯和叙利亚故意制造叙利亚城市阿勒颇遭毒气攻击的假消息。然而11月24日，传遍全世界的却是完全不同的画面。
In this image released and manipulated at source by the Dutch Defense Ministry, Thursday Oct. 4, 2018, four Russian officers of the Main Directorate of the General Staff of the Armed Forces of the Russian Federation, GRU, are escorted to their flight after being expelled from the Netherlands on April 13, 2018, for allegedly trying to hack into the U.N. chemical watchdog OPCW's network. The Dutch defense minister on Thursday Oct. 4, 2018, accused Russia's military intelligence unit of attempted cybercrimes targeting the U.N. chemical weapons watchdog and the investigation into the 2014 Malaysian Airlines crash over Ukraine.(Dutch Defense Ministry via AP) |

荷兰：俄黑客试图袭击联合国禁化武组织 04.10.2018

继英国和澳大利亚谴责俄罗斯在全球发动黑客袭击后，荷兰也披露，俄罗斯特工试图对联合国禁止化学武器组织进行黑客袭击。俄罗斯则称这些指责是天方夜谭。

IDLIB, SYRIA - MAY 26: People inspect the damaged buildings after an explosion was carried out with a bomb-laden vehicle in Idlib, Syria on May 26, 2018. According to initial reports, 2 civilians were killed and 50 civilians were injured. Hasan Muhtar / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

“不能让伊德利卜变血海！” 12.09.2018

在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。
A boy tries on an improvised gas mask in Idlib, Syria September 3, 2018. Picture taken September 3, 2018. REUTERS/Khalil Ashawi

媒体：柏林考虑参与军事打击阿萨德 10.09.2018

一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。
Displaced Syrian children push a boy with disability on makeshift wheelchair at a camp for displaced people in the northern Idlib province on August 29, 2018. - UN Secretary-General Antonio Guterres warned today that full-scale military operations in Syria's Idlib province could lead to a humanitarian catastrophe and cautioned against the use of chemical weapons. Guterres's warning came amid fears the Syrian government is mobilizing for a military offensive to retake Idlib, the last province still held by the country's beleaguered rebels. (Photo by Aaref WATAD / AFP) (Photo credit should read AAREF WATAD/AFP/Getty Images)

特朗普警告阿萨德：勿使用化武 05.09.2018

联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。
25.11.2015 ARCHIV - Das Siegel des Bundesnachrichtendienst (BND), aufgenommen am 25.11.2015 in Berlin auf einem Rednerpult in der Zentrale des Geheimdienstes. (zu dpa «Wiesn-Treff der Spione wird geheime Verschlusssache» am 29.09.2017) Foto: Michael Kappeler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

德国情报机构曾获取俄制神经毒剂样本 17.05.2018

多家德国媒体联合发表的一则调查性新闻显示，西方国家有关俄制诺维乔克神经毒剂的最原始情报来自于德国联邦情报局在九十年代初的一次秘密使命。而不久前引起英俄外交纠纷的双面间谍毒杀案中所使用的，正是这种毒剂。
Bundeswehrsoldaten mit Gasmasken (schwarz-weiß) - Quelle: ZDF-Magazin, 10.06.1970

冷战禁忌重见天日：德军曾试图拥有化武 04.05.2018

1960年代，联邦德国曾非常具体地考虑过动用化学武器的可能性—尽管这一作法是国际法严格禁止的。德国国防军和美国政府隐藏数十年的秘密文件证实了这一说法。
12.04.2018, Syrien, Ost-Ghuta: Russische Militärpolizisten stehen neben Militärfahrzeugen in der Region Ost-Ghuta in der Nähe der Stadt Duma. Bei einem am Samstag gemeldeten Giftgasangriff auf die von Rebellen kontrollierte Stadt Duma in Ost-Ghuta sollen nach unterschiedlichen Angaben zwischen 42 und 85 Menschen getötet worden sein. Ermittler der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) sind auf dem Weg nach Syrien. Sie sollen dort ab Samstag mit Untersuchungen beginnen. Foto: -/kyodo/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

俄罗斯和叙利亚正在销毁使用化武证据？ 20.04.2018

战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。
BEIJING, CHINA - FEBRUARY 01: British Prime Minister Theresa May and Chinese President Xi Jinping take part in a Tea Ceremony at Mr Jinping's official Diaoyutai State Guesthouse on February 1, 2018 in Beijing, China. Theresa May, who is on a three day visit to China met Chinese President Xi Jinping to discuss matters including the environment, investment, education, Hong Kong and North Korea. (Photo by Dan Kitwood - Pool/Getty Images)

习近平与英土领导人通话 反对动辄使用武力 19.04.2018

周四中国国家主席习近平应约分别同英国首相特雷莎·梅和土耳其总统埃尔多安就叙利亚问题通了电话。这是习近平首次就这个话题公开表态。
16.04.2018, Syrien, Duma: Menschen stehen vor den zerstörten Gebäuden in Duma, dem Ort in dem es angeblich einen Giftgasangriff gegeben haben soll. Syrien und Russland haben, nach Angaben von britischen Diplomaten, das Ermittler-Team der Organisation für ein Verbot der Chemiewaffen (OPCW) bislang nicht nach Duma gelassen. Das Experten-Team der OPCW, das den mutmaßlichen Giftgasanschlag untersuchen soll, sei am Samstag in Damaskus eingetroffen, könne aber nicht weiterreisen. Foto: Hassan Ammar/AP/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

拖延战术？禁化武专家前往杜马仍受阻 19.04.2018

叙利亚城市杜马疑似发生毒气攻击10余天后，国际禁止化武组织专家仍然无法前往该市开展调查工作。两天前，一支联合国先遣安全小组在杜马遭到枪弹攻击。联合国迄今仍在与叙利亚及俄方就安全保障进行谈判。
FILE - In this Saturday, April 14, 2018 file photo, missiles streak across the Damascus skyline as the U.S. launches an attack on Syria targeting different parts of the capital. (AP Photo/Hassan Ammar, File) |

专访：“西方攻击叙利亚违反国际法” 18.04.2018

美国、英国、法国对叙利亚的军事目标发动袭击，以惩罚阿萨德政权疑似使用化学武器的行为。西方国家到底能不能采取这样的军事行动？德国之声专访了德国左翼党政治家、汉堡大学的国际法专家派希教授(Norman Paech)。
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