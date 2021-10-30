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简称化武，指在化学战时利用具有毒性的化学物质作为武器，比如毒气。该类武器与核武器及生物武器同属于“大规模杀伤性武器”，均不属于常规武器。
通过适当的保护装备、培训和排除污染措施，化学武器的主要作用能够得到有效抑制。许多国家拥有大量武器化的化学制剂库存作备战之用。
美国国家情报总监办公室周五发表最新报告指出，新冠病毒究竟是由动物传人或是实验室外泄，两种假设的证据都很薄弱，但能肯定的是新冠病毒不是生化武器。
俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼已被证实受到诺维乔克系（Nowitschok）神经毒剂的攻击。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。
不顾与欧盟签署的协议，土耳其总统埃尔多安向难民敞开了通往希腊和保加利亚的边界线。此外，埃尔多安还宣布，摧毁了叙利亚的化学武器库。
在肺炎疫情阴影下，谣言似乎传播得比病毒还快。一些流传在社交媒体的文章，将新冠病毒视作人为制造的“生化武器”，甚至还称其可以“精准攻击”华人；也有传言称实验室泄漏病毒造成疫情。这些“阴谋论”究竟有没有科学依据？又是什么样的舆论生态使得它们广为传播？
使用催泪瓦斯和胡椒喷雾，一直被认为是警方对付闹事者的一种温和的手段。但催泪瓦斯和胡椒喷雾是危险的化学武器，会给人造成严重伤害。
美国和俄罗斯、叙利亚陷入一场混乱的口水战。美国指责俄罗斯和叙利亚故意制造叙利亚城市阿勒颇遭毒气攻击的假消息。然而11月24日，传遍全世界的却是完全不同的画面。
继英国和澳大利亚谴责俄罗斯在全球发动黑客袭击后，荷兰也披露，俄罗斯特工试图对联合国禁止化学武器组织进行黑客袭击。俄罗斯则称这些指责是天方夜谭。
在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。
一旦叙利亚总统再次对本国人民使用化学武器，德国联邦国防军有可能进行干预。联邦国防部正在考虑军事干预的可能性。
联合国警告，伊德利卜或将成为“21世纪最大人道主义灾难”。叙利亚军队正准备攻占该省。数百万平民性命堪忧。美国希望至少阻止化学武器的使用。
多家德国媒体联合发表的一则调查性新闻显示，西方国家有关俄制诺维乔克神经毒剂的最原始情报来自于德国联邦情报局在九十年代初的一次秘密使命。而不久前引起英俄外交纠纷的双面间谍毒杀案中所使用的，正是这种毒剂。
1960年代，联邦德国曾非常具体地考虑过动用化学武器的可能性—尽管这一作法是国际法严格禁止的。德国国防军和美国政府隐藏数十年的秘密文件证实了这一说法。
战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。
周四中国国家主席习近平应约分别同英国首相特雷莎·梅和土耳其总统埃尔多安就叙利亚问题通了电话。这是习近平首次就这个话题公开表态。
叙利亚城市杜马疑似发生毒气攻击10余天后，国际禁止化武组织专家仍然无法前往该市开展调查工作。两天前，一支联合国先遣安全小组在杜马遭到枪弹攻击。联合国迄今仍在与叙利亚及俄方就安全保障进行谈判。
美国、英国、法国对叙利亚的军事目标发动袭击，以惩罚阿萨德政权疑似使用化学武器的行为。西方国家到底能不能采取这样的军事行动？德国之声专访了德国左翼党政治家、汉堡大学的国际法专家派希教授(Norman Paech)。
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