生化武器?实验室外泄?阴谋论何以大行其道

在肺炎疫情阴影下，谣言似乎传播得比病毒还快。一些流传在社交媒体的文章，将新冠病毒视作人为制造的“生化武器”，甚至还称其可以“精准攻击”华人；也有传言称实验室泄漏病毒造成疫情。这些“阴谋论”究竟有没有科学依据？又是什么样的舆论生态使得它们广为传播？