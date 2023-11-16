为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
简称化武，指在化学战时利用具有毒性的化学物质作为武器，比如毒气。该类武器与核武器及生物武器同属于“大规模杀伤性武器”，均不属于常规武器。
通过适当的保护装备、培训和排除污染措施，化学武器的主要作用能够得到有效抑制。许多国家拥有大量武器化的化学制剂库存作备战之用。
敘利亞總統阿薩德涉嫌在2013年對平民發動化學武器攻擊，遭法國法官以反人類罪共謀為由發出逮捕令。聯合國報告曾指出，有明確證據顯示當時使用了沙林毒氣，但阿薩德多次否認相關指控。
十年前，叙利亚古塔遭到毒气袭击导致大量平民丧生，但迄今没人因此被究责。许多人认为，叙利亚总统阿萨德是幕后黑手。叙利亚民间社会正努力伸张正义。
俄罗斯反对派领袖纳瓦尔尼已被证实受到诺维乔克系（Nowitschok）神经毒剂的攻击。历史上苏联研发这款化学武器，为的就是绕开国际化武公约。
美国和俄罗斯、叙利亚陷入一场混乱的口水战。美国指责俄罗斯和叙利亚故意制造叙利亚城市阿勒颇遭毒气攻击的假消息。然而11月24日，传遍全世界的却是完全不同的画面。
在叙利亚叛军据点伊德利卜预计遭到大规模进攻之前，联合国秘书长古特雷斯向冲突各方发出紧急呼吁。而冲突各方也不断发出警告。
多家德国媒体联合发表的一则调查性新闻显示，西方国家有关俄制诺维乔克神经毒剂的最原始情报来自于德国联邦情报局在九十年代初的一次秘密使命。而不久前引起英俄外交纠纷的双面间谍毒杀案中所使用的，正是这种毒剂。
1960年代，联邦德国曾非常具体地考虑过动用化学武器的可能性—尽管这一作法是国际法严格禁止的。德国国防军和美国政府隐藏数十年的秘密文件证实了这一说法。
战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。
周四中国国家主席习近平应约分别同英国首相特雷莎·梅和土耳其总统埃尔多安就叙利亚问题通了电话。这是习近平首次就这个话题公开表态。
叙利亚城市杜马疑似发生毒气攻击10余天后，国际禁止化武组织专家仍然无法前往该市开展调查工作。两天前，一支联合国先遣安全小组在杜马遭到枪弹攻击。联合国迄今仍在与叙利亚及俄方就安全保障进行谈判。
叙利亚杜马发生疑似毒气攻击后，国际社会的危机外交正在紧张进行。现在，禁止化学武器组织（OPCW）的专家终于得以在当地开展调查。有报道称4月7日，一枚被禁止使用的毒气弹在杜马爆炸。
叙利亚传出平民遭政府军化武攻击的消息，美国为此在安理会上质问俄罗斯，而俄罗斯坚称没这回事。如今，联合国在当地的工作人员表示，他们也无法确认化武袭击确有其事。
联合国安理会上，俄罗斯和英就前双料间谍斯克里帕尔遭毒剂袭击事件大打口水战；无一方有妥协之意。莫斯科称英国是在从事“宣传战”。
问题的关键在于，到底是谁下达了毒杀前双料间谍谢尔盖·斯科里帕尔（Sergej Skripal）的命令？英国指责俄罗斯应对此案件负责。专家们则认为，确定毒药来源从技术上讲是可以做到的。
多年来，朝鲜一直致力于成为拥核国家。而从目前曝光的消息来看，该国显然还秘密出口制造化学武器的材料。
根据提交给联合国安全理事会的一份调查报告，阿萨德的叙利亚政府制造了今年4月对反对派控制的伊德利布省汗谢洪镇（Khan Sheikhoun）的化武攻击，导致数十人死亡。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式