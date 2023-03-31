化妆费近14万欧元 德外长公款支出引争议

（德国之声中文网）对于目前正在中国进行访问的德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）来说，把外表仪容打理好是官员出访必不可少的外交礼节。不过，为了在镜头下随时保持光鲜亮丽所付出的高额开销皆来自公款，这使得贝尔博克以及其领导的外交部最近遭到不少批评。

根据《慕尼黑信使报》报导，当交通灯联盟政府正为2024年的预算争论不休时，德国纳税人协会（Bund der Steuerzahler）公布了对于当前预算的节约建议。该协会批评交通灯执政联盟第一年的支出明显高于前几年，并且表示联邦政府在化妆师、摄影师和美发师的费用方面都有明显的节约潜力。

纳税人协会在其公布的预算节约建议书中提到，目前的联邦财政状况令人担忧：「2023年联邦政府的总借贷额将达到5400亿欧元左右——这是历史上最高的债务水平，未来几代人都将面临这一问题。」因此该协会审查了联邦预算，以寻求节约的可能性。

摄影、美发和化妆费多80%

其中，纳税人协会提出的报告指出，社民党、自民党和绿党的官员们在2022年花了大约150万欧元在摄影、美发和化妆上，这比2021年默克尔担任总理时期的相关支出多了近80%。报告称，这些信息不太可能是完整的，因为联邦政府只列入那些「在短时间内可以确定的费用」。纳税人协会也提到在某些情况下，由于涉及到公司和商业机密，因此难以获取费用等信息。

纳税人的钱都去哪儿了? 50周年年鉴 德国纳税人协会发表了第50版关于税收浪费的黑皮书。书中举出了100个来自不同领域的千奇百怪的例子。其重点不是大型项目，而是大手大脚的小项目。俗话说得好，“小洞不补，大洞难堵”。

纳税人的钱都去哪儿了? 总理府扩建 黑皮书中也有一个大项目：扩建总理府。根据最新的估计，该项目将花费7.77亿欧元，比预期多出约1.77亿。纳税人协会主席霍尔兹纳格尔（Reiner Holznagel）认为，即使这个价格也打不住，他担心情况会更糟：“我预测将接近10亿。”

纳税人的钱都去哪儿了? 埃尔茂宫一掷千金 有朋自远方来，不亦乐乎，更何况是七国集团的国家元首和政府首脑。据德国纳税人协会统计，2022年6月，七国集团在巴伐利亚州埃尔茂宫（Schloss Elmau）的峰会花了纳税人约1.8亿欧元，比2015年的峰会多出约4500万欧元。 这可不是用通货膨胀就能解释的!

纳税人的钱都去哪儿了? 在哥廷根赚一笔 税收浪费的一个典型例子是议会津贴和养老金。在哥廷根，一位只当了两年政府部门负责人的女士落选了。据纳税人协会称，截至2028年，她总共有权获得45万欧元的津贴。此外，她每月将领取超过5000欧元的养老金。

纳税人的钱都去哪儿了? 只当官不干事 只当官不干事，谁说的！奥格斯堡市的一位负责建筑的官员称，2008年之前，他在城市规划办公室任职时累计加班超过4000小时，要求获得20万欧元加班费。纳税人协会不仅对该要求的法律基础表示质疑，也怀疑这样做是否符合道德规范。但奥格斯堡却以“个人数据保护”唯有拒绝回答纳税人协会的提问。

纳税人的钱都去哪儿了? 慷慨补贴 在巴登-符腾堡州，电动车得到了慷慨的补贴--在纳税人协会眼里过于慷概了。除了现有的补贴计划外（其中包括联邦政府提供的每辆车6000欧元的补贴），每一个电动汽车车主还会得到额外的1000欧元，条件是他们的电动车拥有一个光伏发电系统。

纳税人的钱都去哪儿了? 2.5亿沉入大海 据媒体报道，联邦国防军两艘新的“燃料运输船”将花费约8.7亿欧元。而据纳税人协会的数据，一艘类似的普通船只需要1.4至2.1亿欧元。纳税人协会指出，联邦国防军采购办公室先前估计的花费为5.7亿欧元，因此，可能浪费掉的税收总额为2.5亿欧元。

纳税人的钱都去哪儿了? 昂贵的脚手架 总部设在美因茨市的新冠疫苗制造商Biontech给该市带来大量税收。可以说，美因茨市几乎是在钞票的海洋里游泳。这些钱当然应该花在该花的地方。该市成人教育中心2013年因资金缺乏没有修必要的“逃生楼梯”，而是搭起了用于逃生的脚手架。到目前为止，脚手架租金已经花了16.8万欧元。纳税者协会指出，用这些钱完全可以修一个真正的逃生楼梯了。

纳税人的钱都去哪儿了? 纽约爱乐乐团闪亮登场 到佩内明德(Peenemuende)去有什么理由？梅克伦堡的人们想了想，认为可以做点儿什么！比如，花上办几个音乐节的钱邀请纽约爱乐乐团来演出——只需大约一百万就够了。你看，这不成了吗？

纳税人的钱都去哪儿了? 给稀有蟾蜍修通道 在萨克森-安哈尔特州，连接高速公路A14和A9的路段本应在2018年完工，花费不到5200万欧元。但由于在该地区发现了一种濒临灭绝的大蒜蟾蜍（见图），所以现在将修几十条供蟾蜍通行的隧道，总花费将升至7500万欧元，而且也不会在2026年之前完工。

纳税人的钱都去哪儿了? 臃肿的议会 谁应该对合理使用国家税收负责？当然是各州和各地方的政治家们。纳税人协会在黑皮书中多次指出，德国的州议会和联邦议会都过于臃肿，因此也过于昂贵。不过，比起中国或朝鲜，德国联邦议院的规模还是小巫见大巫。



高额化妆费外交部占一半

报告写道，2022年妆造和摄影支出大幅增加的主要原因与贝尔博克领导的外交部有关，该部门的妆造支出约为13.7万欧元，占了去年联邦政府所有该类支出的一半多一点。此外，外交部去年的摄影支出也高达17.8万欧元。在2021年由马斯（Heiko Maas）担任外长期间，其全年的妆髪费用约7900欧元。

今年初，一些媒体就曾报导过，贝尔博克雇用的一名化妆造型师每月可以获得7500欧元工资。当《焦点线上》就此问题向德国外交部询问时，得到的回应是：「外交部长贝尔博克在拍照和上电视时会有一名化妆师陪同——这是长期以来众所皆知的惯例，其他德国政府高层也一直都是如此」。而化妆师的报酬则据称是考虑到了工作中涉及的耗时旅行以及在周末和正常工作时间之外出勤所需的灵活性。

财政部长最节俭

除了贝尔博克之外，其他的德国政治人物2022年在外表和形象方面的开销分别是多少呢？根据一份联邦政府回覆选项党（AfD）议会问询的文件显示：德国总理肖尔茨去年向他的化妆师支付将近4万欧元；除此之外，还花了约51万欧元拍摄专业照片。副总理兼经济部长哈贝克为专业照片支付了8.3万欧元，在化妆和造型方面花了1万多欧元。

另外，内政部长费泽尔（Nancy Faeser）2022年全年的妆发支出仅7500欧元；而卫生部长劳特巴赫（Karl Lauterbach）去年摄影费仅2.5万欧元。在外表方面最节俭的政治人物可能是财政部长林德纳（Christian Lindner），全年化妆费只有650欧元。

（综合报导）

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