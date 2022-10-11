俄罗斯人排队告别戈尔巴乔夫 普京缺席葬礼

苏联末位领导人戈尔巴乔夫的葬礼周六于莫斯科举行。虽然有“国葬元素”和仪仗队，但并不是国葬。大批俄罗斯民众手持鲜花向戈尔巴乔夫告别。匈牙利总理奥尔班也现身葬礼，而普京并未出席。