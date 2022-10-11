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位于欧洲中部的内陆国家，首都为布达佩斯。
2004年加入欧盟。
匈牙利总理欧尔班呼吁美国和俄罗斯就乌克兰的停火问题进行谈判，并且表示美方的谈判代表应由前美国总统特朗普出任。
匈牙利作曲家贝拉·巴托克（Béla Bartók）被誉为二十世纪最伟大的作曲家之一，请听巴托克的作品66号、三首匈牙利民歌，由匈牙利钢琴家丹尼斯·瓦里翁（Dénes Várjon）演奏。
苏联末位领导人戈尔巴乔夫的葬礼周六于莫斯科举行。虽然有“国葬元素”和仪仗队，但并不是国葬。大批俄罗斯民众手持鲜花向戈尔巴乔夫告别。匈牙利总理奥尔班也现身葬礼，而普京并未出席。
《匈牙利狂想曲》是弗朗茨·李斯特编写的一组钢琴曲目，共19首。第一首创作于1845-1850年间。请听布达佩斯节日管弦乐团的演奏。
匈牙利总理欧尔班仍在一意孤行地坚持其亲俄路线，并俨然成了克里姆林宫的代言人。匈牙利将为此在内政和外交上付出高昂的代价。
中国电动车品牌掀起「出海」风潮，不仅蔚来汽车将首次在中国以外地点生产电池交换站，其他中国汽车制造商也已着手筹备拓展欧洲市场的计划。
欧盟成员国能源部长通过了欧委会提交的天然气应急方案。该方案以各国自愿减少天然气消费、保障他国民众不致在寒冬挨冻为原则。根据该方案，紧急情况下，欧盟可确定具约束力节约目标。
土耳其總統府表示，基輔和莫斯科將於22日簽署烏克蘭糧食出口協議。聯合國秘書長古特雷斯正為此趕往土耳其首都伊斯坦布爾。
乌克兰总统泽连斯基对本国情报部门的工作感到不满，并解雇了大量员工。同时，第一夫人泽连斯卡娅目前正在美国与高层会晤，为乌克兰争取更多援助。
匈牙利外长西亚尔托对外表示，如果欧盟停止从俄罗斯进口石油，这将会摧毁匈牙利经济。问题是，布达佩斯会一票否决欧盟的制裁计划吗？
继匈牙利和波兰后，又有一欧盟国家面临指责：据媒体报道，西班牙政府对加泰罗尼亚独立运动领导人使用过天马（Pegasus）间谍软件。
匈牙利作曲家贝洛·巴托克是二十世纪最伟大的作曲家之一，他的许多钢琴曲都以民歌曲调为基础。请听巴托克的钢琴奏鸣曲。
布查殺戮事件發生之後，歐美多國加重對俄制裁，但烏克蘭總統澤連斯基認為，至今西方還是把經濟看得比戰爭重要。這個同時，右派執政的匈牙利和波蘭則為歐盟團結帶來了難題。
6個在野黨首度團結對抗歐爾班，但未能成功。現年58歲的歐爾班是目前歐盟在位時間最長的國家領袖，他與俄羅斯總統普丁關係密切，烏克蘭戰爭也成為這次選舉的主導話題。
匈牙利作曲家、钢琴家和指挥家李斯特将钢琴的技巧发展得无与伦比。他创作的超技练习曲仿佛是钢琴演奏艺术的象牙塔尖。
俄罗斯对乌克兰的攻击可能也会使得莫斯科的盟友们感到不安。俄罗斯对乌克兰采取了军事行动的背景下，哪些国家可能继续选择与莫斯科站在同一边？
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