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位于欧洲中部的内陆国家，首都为布达佩斯。
2004年加入欧盟。
匈牙利作曲家贝洛·巴托克是二十世纪最伟大的作曲家之一，也是匈牙利现代音乐的领军人物。
《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。
Emmett Hegedüs是名跨性別者，匈牙利的新法令他對未來感到絕望。新法禁止向未成年人提供有关同性恋和跨性别的信息。当地LGBT族群的处境越来越艰难。
中国希望在中东欧扩大其影响力。在欧盟东翼，有人呼吁抵制中国的“腐蚀性资本”，但也有人并未看到威胁。
在严厉批评和警示声中，斯洛文尼亚周四从葡萄牙手中接任欧盟理事会主席国。
欧洲足联表示，上周日在布达佩斯普斯卡斯球场的比赛中允许荷兰球迷将彩虹旗带到现场。此前荷兰媒体报道说，安保人员没收了一些球迷的彩虹旗。
欧盟委员会和匈牙利在歧视LGBT+群体的问题上争执不休。骄傲彩虹的颜色可能照不亮一个单调的峰会。峰会中还有哪些议题，德国之声提供前瞻。
“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
尽管国内反对声浪不断，但匈牙利议会15日仍批准政府提案，预计将首都布达佩斯的国有土地捐赠给上海复旦大学建立校区。反对党希望在明年大学前针对此案进行公投。
中国复旦大学在匈牙利建校区的案件屡屡遭到当地社会的强力反对後，匈牙利总理奥尔班10日表示，他支持透过全民公投来解决相关的争议。
反对匈牙利复旦分校的领军人物布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）再次强调「不是反中」，而是抗议匈牙利政府。这是出于人民权益或自身政治考量？
在公众舆论的反对声浪之下，匈牙利政府有意搁置在首都布达佩斯建立复旦大学分校的计划。上周末，数千民众走上街头，反对复旦分校落户匈牙利。
匈牙利当局计划在布达佩斯开设上海复旦大学分校，但该国国内对此的批评声越来越大：三分之二的匈牙利人表示反对，反对派也试图叫停该项目。
匈牙利再次一票否决涉华决议，阻挡欧盟就香港问题对中国发表声明。德国一名官员认为，欧盟是时候进行改革，在外交政策上实施多数投票制。
因不满匈牙利当局将在布达佩斯开设上海复旦大学分校的决定，自由派出身的布达佩斯市长宣布，将重新命名复旦分校预定校区周围的街道，改为“达赖喇嘛道”、“维吾尔烈士路”、“光复香港道”等。
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