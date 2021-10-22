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匈牙利

位于欧洲中部的内陆国家，首都为布达佩斯。

2004年加入欧盟。

Der ungarische Komponist und Pianist Bela Bartok, aufgenommen in New York am Klavier in einer undatierten Aufnahme. Bartok wurde am 25. März 1881 im rumänischen Nagyszentmiklos (Sinnicolau Mare) geboren und starb am 26. September 1945 in New York.

巴托克：“户外”钢琴组曲 22.10.2021

匈牙利作曲家贝洛·巴托克是二十世纪最伟大的作曲家之一，也是匈牙利现代音乐的领军人物。
Men on electric bikes wait for riders near the Evergrande headquarters, left, in Shenzhen, China, Friday, Sept. 24, 2021. Seeking to dispel fears of financial turmoil, some Chinese banks are disclosing what they are owed by a real estate developer that is struggling under $310 billion in debt, saying they can cope with a potential default. (AP Photo/Ng Han Guan)

德语媒体：中国关门打烊与匈牙利接受亚投行贷款 11.10.2021

《法兰克福汇报》注意到中国近期以来政府采取的政策似乎显示关起国门，并警告它的阻碍力量；《世界报》认为亚投行给匈牙利贷款是中国向美国叫板的又一举动。

跨性别者：“我在匈牙利看不到未来” 04.10.2021

Emmett Hegedüs是名跨性別者，匈牙利的新法令他對未來感到絕望。新法禁止向未成年人提供有关同性恋和跨性别的信息。当地LGBT族群的处境越来越艰难。
ILLUSTRATION - Ein Euroschein steckt am Montag (19.09.2011) mit zwei chinesischen Stäbchen in einer Wiese in Hamburg. China will Europa und den USA in der Krise mit neuen Investitionen zu Hilfe kommen. Foto: Daniel Bockwoldt dpa/lno

东欧国家认清了中国投资？ 22.08.2021

中国希望在中东欧扩大其影响力。在欧盟东翼，有人呼吁抵制中国的“腐蚀性资本”，但也有人并未看到威胁。
Slovenian Prime Minister Janez Jansa, left, walks with European Commission President Ursula von der Leyen prior to a meeting at EU headquarters in Brussels, Thursday, July 9, 2020. (Francois Lenoir, Pool Photo via AP)

斯洛文尼亚接任欧盟轮值主席国 01.07.2021

在严厉批评和警示声中，斯洛文尼亚周四从葡萄牙手中接任欧盟理事会主席国。
BUDAPEST - Supporters Netherlands with rainbow flag during the UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 match between the Netherlands and the Czech Republic at the Puskas Arena on June 27, 2021 in Budapest, Hungary. ANP MAURICE VAN STEEN EURO 2020 round of 16 2020/2021 xVIxANPxSportx/xxANPxIVx *** BUDAPEST Supporters Netherlands with rainbow flag during the UEFA EURO 2020 match between the Netherlands and the Czech Republic at the Puskas Arena on June 27, 2021 in Budapest, Hungary ANP MAURICE VAN STEEN EURO 2020 round of 16 2020 2021 xVIxANPxSportx xxANPxIVx 433104397

欧足联：没有不让荷兰球迷带彩虹旗到匈牙利观赛 28.06.2021

欧洲足联表示，上周日在布达佩斯普斯卡斯球场的比赛中允许荷兰球迷将彩虹旗带到现场。此前荷兰媒体报道说，安保人员没收了一些球迷的彩虹旗。
23.06.2021 Fußball EM EURO 2021 Fans in München mit Regenbogenfarben

匈牙利反同法案为欧盟峰会蒙上阴影 24.06.2021

欧盟委员会和匈牙利在歧视LGBT+群体的问题上争执不休。骄傲彩虹的颜色可能照不亮一个单调的峰会。峰会中还有哪些议题，德国之声提供前瞻。
epa05578426 Hungarian Prime Minister Viktor Orban watches the training session of the Hungarian national soccer team at the Skonto Stadium in Riga, Latvia, 09 October 2016. Hungary will face Latvia in the FIFA World Cup 2018 qualifying soccer match on 10 October 2016. EPA/TOMS KALNINS +++ dpa-Bildfunk +++

“彩虹”继续发酵 匈牙利总理拒来德观赛 23.06.2021

“彩虹”旗引发的争论为周三晚间欧洲杯德国对阵匈牙利的比赛蒙上了政治色彩。匈牙利总理奥尔班宣布取消原定前来慕尼黑观看比赛的计划。而欧盟方面则形容奥尔班推出的同性恋法规“令人不齿”。
UEFA EURO, EM, Europameisterschaft,Fussball 2020 in Muenchen mit Zuschauer Archivfoto:. FOTOMONTAGE: Bleibt Muenchen EM Gastgeber Die Europaeische Fussball-Union hat den Druck auf den deutschen EM-Standort Muenchen erhoeht und eine Frist fuer eine Zuschauer-Garantie gesetzt. Am heutigen 23.04. will die Uefa entscheiden, ob Muenchen Spielort fuer drei Vorrundenspiele und ein Viertelfinale beiben wird, Archivfoto: Die Allianz Arena leuchtet in den Regenbogenfarben als Zeichen fuer Toleranz und gegen Diskriminierung. Uebersicht,Aussenaufnahme. Fussball 1. Bundesliga Saison 2020/2021,19.Spieltag,Spieltag19, FC Bayern Muenchen-TSG 1899 H

欧洲杯2020：欧足联禁止慕尼黑体育馆亮灯彩虹 22.06.2021

本周三（6月23日），本届欧洲杯赛同组的德国和匈牙利队将首次对阵，主赛场慕尼黑体育馆原计划用彩虹色点亮，呼吁社会宽容。不过，欧足联予以拒绝。现在，其它城市要以彩虹色照亮它们的体育场馆。
05/06/2021*** Demonstranten versammeln sich in der Innenstadt. Tausende protestieren gegen die von der rechtsnationalen Regierung geplante Einrichtung eines ungarischen Ablegers der chinesischen Fudan-Universität. Sie kritisierten, dass damit eine von der Kommunistischen Partei Chinas kontrollierte Einrichtung aus ungarischen Steuergeldern finanziert werden solle. +++ dpa-Bildfunk +++

不顾反对声浪 匈牙利议会核准捐国有土地给复旦 16.06.2021

尽管国内反对声浪不断，但匈牙利议会15日仍批准政府提案，预计将首都布达佩斯的国有土地捐赠给上海复旦大学建立校区。反对党希望在明年大学前针对此案进行公投。
02.07.2019, Belgien, Brüssel: Viktor Orban, Ministerpräsident von Ungarn, kommt zu einem EU-Gipfel an. Der EU-Sondergipfel hatte vergeblich von Sonntag bis zum Montagmittag eine Lösung im Streit um die Besetzung der wichtigsten EU-Führungspositionen gesucht. Nun wollen die Staats- und Regierungschefs am Dienstag eine Lösung finden. Foto: Geoffroy Van Der Hasselt/AFP Pool/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

匈牙利总理让步 愿以公投解决复旦校区争议 11.06.2021

中国复旦大学在匈牙利建校区的案件屡屡遭到当地社会的强力反对後，匈牙利总理奥尔班10日表示，他支持透过全民公投来解决相关的争议。
Mayor of Budapest Gergely Karacsony greets protesters in Budapest, Hungary, Saturday, June 5, 2021. Thousands of people gathered opposing the Hungarian government's plan of building a campus for China's Fudan University in Budapest. (AP Photo/Laszlo Balogh)

改路名反复旦分校 布达佩斯市长：我没有抗中 08.06.2021

反对匈牙利复旦分校的领军人物布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）再次强调「不是反中」，而是抗议匈牙利政府。这是出于人民权益或自身政治考量？
Protesters hold placards reading in Hungarian 'we will not be a colony', left, and 'no Fudan' as they gather in downtown Budapest, Hungary, Saturday, June 5, 2021. Thousands of people gathered opposing the Hungarian government's plan of building a campus for China's Fudan University in Budapest. (AP Photo/Laszlo Balogh)

复旦分校之争：匈牙利或搁置建设计划 07.06.2021

在公众舆论的反对声浪之下，匈牙利政府有意搁置在首都布达佩斯建立复旦大学分校的计划。上周末，数千民众走上街头，反对复旦分校落户匈牙利。
Activists hold the Tibetan flag underneath a street sign reading 'Dalai Lama street', close to a territory of the planned Chinese Fudan University campus, in 9th district, Ferencvaros of Budapest, Hungary on June 2, 2021. - Budapest has renamed streets around the planned site of a top Chinese university to protest an unwanted project forced on it by Prime Minister Viktor Orban's government, the city's mayor said. (Photo by Attila KISBENEDEK / AFP)

反对设复旦分校 匈牙利抗议活动持续 05.06.2021

匈牙利当局计划在布达佩斯开设上海复旦大学分校，但该国国内对此的批评声越来越大：三分之二的匈牙利人表示反对，反对派也试图叫停该项目。
Titel: Gast Miguel Berger Beschreibung: Sendung A fondo vom11.06.2020 Copyright: DW

匈牙利拒绝谴责中国  德国外交官呼吁欧盟改革 04.06.2021

匈牙利再次一票否决涉华决议，阻挡欧盟就香港问题对中国发表声明。德国一名官员认为，欧盟是时候进行改革，在外交政策上实施多数投票制。
Europa, Ungarn, Budapest, Burghügel und Burg. Stadtansicht / Europe, Hungary, Budapest, Castle Hill and Castle. City View  | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

反对建复旦分校 布达佩斯改街名“达赖喇嘛道” 02.06.2021

因不满匈牙利当局将在布达佩斯开设上海复旦大学分校的决定，自由派出身的布达佩斯市长宣布，将重新命名复旦分校预定校区周围的街道，改为“达赖喇嘛道”、“维吾尔烈士路”、“光复香港道”等。
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