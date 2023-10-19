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位于欧洲中部的内陆国家，首都为布达佩斯。
2004年加入欧盟。
这是“一带一路倡议”在欧洲的旗舰项目：连接贝尔格莱德和布达佩斯的高速铁路。不过专家指出，中国承建方设计的安全控制标准无法在欧洲达标。人们要问，有什么必要耗资20亿欧元，修建150公里长的一条时速100公里的铁路线？
两德统一和冷战结束始于匈牙利。1989年5月，即柏林墙倒塌前的六个月，匈牙利政府下令拆除奥匈边境上的安全设施。
勃拉姆斯擅长将民谣旋律以精致化的笔法呈现。他总共创作了21首《匈牙利舞曲》，其中以匈牙利舞曲第五号最为有名，该曲将匈牙利民族音乐的热情奔放和吉普赛民族音乐的柔情缠绵展现得淋漓尽致。
週四（30日），土耳其國會一致通過，批准芬蘭加入北約。不過，同樣申請加入的瑞典卻仍面臨阻礙。
中国电池厂商宁德时代正在匈牙利德布雷森建设一座生产基地，当地政府希望能够借此拉动经济增长、促进就业。但是，担心环境污染的民众连日来对这座电池工厂发起了抗议。
中国电动车电池企业宁德时代进军欧美的布局可能面临一些挫折。该公司与福特汽车的一项交易目前在美国国会遭到阻力，在匈牙利投资建厂的计划也遇到当地民众的反对。
欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？
匈牙利总理欧尔班呼吁美国和俄罗斯就乌克兰的停火问题进行谈判，并且表示美方的谈判代表应由前美国总统特朗普出任。
匈牙利作曲家贝拉·巴托克（Béla Bartók）被誉为二十世纪最伟大的作曲家之一，请听巴托克的作品66号、三首匈牙利民歌，由匈牙利钢琴家丹尼斯·瓦里翁（Dénes Várjon）演奏。
《匈牙利狂想曲》是弗朗茨·李斯特编写的一组钢琴曲目，共19首。第一首创作于1845-1850年间。请听布达佩斯节日管弦乐团的演奏。
匈牙利总理欧尔班仍在一意孤行地坚持其亲俄路线，并俨然成了克里姆林宫的代言人。匈牙利将为此在内政和外交上付出高昂的代价。
中国电动车品牌掀起「出海」风潮，不仅蔚来汽车将首次在中国以外地点生产电池交换站，其他中国汽车制造商也已着手筹备拓展欧洲市场的计划。
欧盟成员国能源部长通过了欧委会提交的天然气应急方案。该方案以各国自愿减少天然气消费、保障他国民众不致在寒冬挨冻为原则。根据该方案，紧急情况下，欧盟可确定具约束力节约目标。
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