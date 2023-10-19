狂欢节！整个欧洲疯起来！

欧洲的狂欢节有多疯狂呢？从匈牙利毛茸茸的生物到苏格兰的神秘维京游行，从热情醉人的科隆到神秘而性感的威尼斯，我们将向您展示欧洲六个狂欢节气氛特别疯狂的地方。您最想去哪里撒野呢？