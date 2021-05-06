 匈牙利阻挠欧盟谴责香港选举法改革 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 06.05.2021

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时政风云

匈牙利阻挠欧盟谴责香港选举法改革

欧盟外长下周一将举行会议。有报道称，会议上计划出台的一份谴责香港选举法改革的声明，因匈牙利一国的反对而流产。

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匈牙利政府推出的新法规将扩大官方对大学的控制力。而复旦大学在布达佩斯开设分校的计划也引发该国政界人士的反弹。反对派阵营甚至形容这是中国的“特洛伊木马”。

首批来自中国的疫苗周三运抵匈牙利，该国在抗疫战也与欧盟分道扬镳，在遥远的布鲁塞尔再度引起愤怒。

正值新冠危机期间，匈牙利和波兰否决了欧盟的预算草案，其中包括疫情经济援助资金。这两个国家不愿接受援助资金与法治挂钩的机制条款。欧盟或因此陷入危机。

（德国之声中文网）据法新社报道，匈牙利阻止了欧盟外长发表一份谴责香港选举法改革的声明。报道援引欧盟内部人士称，匈牙利是唯一坚决反对发出谴责的欧盟成员国。 

由此，有关声明将无法按计划在下周一将于布鲁塞尔举行的欧盟外长会议上公布。按照欧盟外交政策的惯例，这样的声明必须由成员国一致通过。

根据欧盟人士多年以来的观察，中国试图通过经济项目在东欧和南欧国家扩展其影响力。在“一带一路”的框架下，北京向匈牙利等国在耗资巨大的基础设施建设项目上提供支持。

今年2月，匈牙利成为首个决定引进使用中国产新冠疫苗的欧盟国家。中国疫苗迄今未在欧盟获得批准上市。

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绕开欧盟 匈牙利迎来中国疫苗

今年3月，中国人大最终通过了备受争议的香港选举法改革。通过此次改革，北京将控制香港立法会选举的候选人产生，并有可能将特定人选排除在外。

欧盟部分代表批评这一改革是对香港自治权的严重破坏。但欧盟至今没有产生一份表达各成员国共同谴责的立场文件。

欧盟和中国的关系过去数月明显降温。因中国当局对新疆维吾尔少数民族的人权政策，欧盟今年3月对多名责任官员实施制裁，北京随即祭出反制措施，宣布对欧盟议员、学者、研究机构实施制裁。本周，欧盟表示，与中国的全面投资协议的议会批准程序暂时被搁置。

(据法新社)

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