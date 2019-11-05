匈牙利计划让华为参与本国5G网络建设

（德国之声中文网）匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）周二（11月5日）在中国出席一活动时表示，华为将与英国沃达丰和德国电信合作参与匈牙利5G网络项目。他强调，没有证据显示，华为的设备是一种安全威胁。

德国电信旗下的匈牙利Magyar电信公司就此表示，Magyar电信目前正测试多家供应商的5G技术，其中就有华为的匈牙利分公司，但迄今尚未与华为有任何涉及整个网络建设的协议。

今年5月中旬，美国总统特朗普将华为列入一份黑名单，使这家中国康采恩无法再在美国获得用于建设采用新一代移动通信标准5G的电信装备订单、不能在未获特别许可的情况下从美国企业获得部件。美国及另外一些国家担心，北京政府能经由华为技术设备获得它国敏感数据。华为一再驳回对自己的间谍指控。

德国外长马斯（Heiko Maas）新近曾就这个中国网络装备商有可能参与德国5G移动通信网建设提出原则性质疑。本周一晚间，这位社民党政治家再度表示，华为是"一家企业，有赖于国家，经由中国法律规定，它必须向国家提供信息。"

凝炼/叶宣（路透社）