 匈牙利民众抗议中国电池工厂 | 科技环境 | DW | 30.03.2023

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科技环境

匈牙利民众抗议中国电池工厂

中国电池厂商宁德时代正在匈牙利德布雷森建设一座生产基地，当地政府希望能够借此拉动经济增长、促进就业。但是，担心环境污染的民众连日来对这座电池工厂发起了抗议。

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