匈牙利民众抗议中国电池工厂

专访：“发展电动汽车的最大问题不是原材料”

锂、钴、稀土等资源都很丰富，那究竟是哪些问题制约着电动车行业的发展？德国生态研究所的专家布赫特（Matthias Buchert）在接受德国之声采访时表示，发展电动车所遇到的最大瓶颈是汽车行业如何快速转型。