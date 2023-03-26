匈牙利民众抗议中国电池工厂

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
中国电池厂商宁德时代正在匈牙利德布雷森建设一座生产基地，当地政府希望能够借此拉动经济增长、促进就业。但是，担心环境污染的民众连日来对这座电池工厂发起了抗议。
中国电动车电池企业宁德时代进军欧美的布局可能面临一些挫折。该公司与福特汽车的一项交易目前在美国国会遭到阻力，在匈牙利投资建厂的计划也遇到当地民众的反对。
中国车用电池生产商宁德时代董事长曾毓群称宁德时代在全球动力电池的份额已经是连续6年全球第一，习近平对此表示亦喜亦忧，并且提到：在人家对我们零和博弈情况下，还要给自己留条后路。
中国电池巨头宁德时代的首家海外工厂1月26日于德国安施塔特正式进入量产阶段。按计划，该工厂将为多家欧洲车企的电动车型供货。在接受德国之声采访时，宁德时代欧洲区总裁强调，围绕中国依赖性的忧虑只是暂时现象。
锂、钴、稀土等资源都很丰富，那究竟是哪些问题制约着电动车行业的发展？德国生态研究所的专家布赫特（Matthias Buchert）在接受德国之声采访时表示，发展电动车所遇到的最大瓶颈是汽车行业如何快速转型。
© 2023 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版