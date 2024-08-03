匈牙利放宽对俄罗斯人签证规定 欧盟“深表忧虑”

匈牙利大幅放宽对俄罗斯人入境限制的措施，令欧盟感到不安。欧盟内政专员约翰逊发出警告称，匈牙利此举为俄罗斯特工和破坏者敞开了大门。

（德国之声中文网）匈牙利宣布放宽对俄罗斯及白俄罗斯公民入境签证限制之后，欧盟内政事务专员约翰逊（Ylva Johansson）对匈牙利的做法表示担忧。周四，约翰逊在X平台发文写道，她认同欧盟议会保守派议员所表达出的忧虑，并已就此致函布达佩斯。

约翰逊写道：“俄罗斯是一个安全威胁，我们需要的是进一步提高警惕，而不是放松警惕。让潜在的俄罗斯间谍和破坏者更容易地进入欧盟，将使我们所有人的安全受到威胁。”约翰逊表示，她已要求匈牙利政府做出解释。如果确认匈牙利的做法构成了风险，欧盟将采取相应措施。

今年七月初，匈牙利总理欧尔班签署命令，将快捷签证审批程序的适用国家增加了八个，其中就包括俄罗斯和白俄罗斯。上述国家公民将可以申请所谓的“国家卡”，以便在匈牙利境内工作。此前，只有乌克兰和塞尔维亚公民才可以获得这种“国家卡”。

欧盟内政事务专员约翰逊：匈牙利的做法为俄罗斯特工和破坏者敞开了大门。 图像来源: DW

本周早些时候，欧盟议会保守派党团曾以放宽签证限制将增加间谍风险为由，对匈牙利的做法提出异议。保守派“人民党”党团主席韦伯（ Manfred Weber）致函欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）称，有关规定将“为间谍活动提供可乘之机，并使俄罗斯人可以在没有边界检查的申根区域内畅通无阻。”

一段时间以来，欧盟同匈牙利的关系一直呈现紧张状态。俄罗斯入侵乌克兰之后，欧尔班是唯一一名仍同克里姆林宫保持良好关系的欧盟国家领导人。今年七月初，在未和欧盟协商的情况下，欧尔班出访莫斯科，使布达佩斯同布鲁塞尔本已紧张的关系进一步雪上加霜。

（德新社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

