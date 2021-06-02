 匈牙利拒绝谴责中国  德国外交官呼吁欧盟改革 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 04.06.2021

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时政风云

匈牙利拒绝谴责中国  德国外交官呼吁欧盟改革

匈牙利再次一票否决涉华决议，阻挡欧盟就香港问题对中国发表声明。德国一名官员认为，欧盟是时候进行改革，在外交政策上实施多数投票制。

DW Sendung To The Point Miguel Berger

（德国之声中文网）德国外交部国务秘书伯杰（Miguel Berger）周五（6月4日）表示，匈牙利政府在香港问题上阻挠欧盟对中国发表声明的做法已经过分了。他呼吁欧盟进行必要的改革，在外交政策上实行合格多数投票制。

在过去三周内，匈牙利政府第二次成为欧盟国家中唯一的反对者。此前，它拒绝与其他26个成员国一起呼吁在巴以冲突实现停火

欧盟在安全政策方面的联合倡议实行一票否决制，伯杰希望这种情况能够改变。这位隶属德国外交部长马斯团队的政治家在推特上写道，如果如此轻而易举地就能阻止联合倡议，欧盟的共同外交和安全政策将无法运作。

“匈牙利又阻止了欧盟关于香港的声明。三周前是关于中东问题。”他发推说，“我们需要就处理异议的方式进行认真的讨论，包括合格的多数投票机制。”

常和欧盟“对着干”

匈牙利经常和欧盟作对，特别是在民主问题上。

DW.COM

在欧盟国家中，没有一国像匈牙利这般与北京建立紧密的政治关系。奥尔班政府由此获得经济益处，但这样的关系对匈牙利是否有利，值得探讨。

欧盟外长下周一将举行会议。有报道称，会议上计划出台的一份谴责香港选举法改革的声明，因匈牙利一国的反对而流产。

匈牙利是欧盟内对中国“一带一路”最为积极的国家之一。现在，布达佩斯机场公司与河南机场集团签署了合作协议，意在打造一条“空中丝绸之路”。匈牙利有意成为欧中铁路与航空货运的枢纽。

周四，欧洲法院驳回了匈牙利关于对它“严重违反”欧盟民主价值观进行调查决定的异议。

当英国在1997年将香港主权移交给中国的时候，中国政府承诺“一国两制”，确保香港享有和内地政治高压不一样的自由。

但这些承诺似乎正在失效。欧盟希望发表一份联合声明，谴责中国政府对香港民主运动的镇压，但匈牙利政府拒绝支持这一倡议。

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