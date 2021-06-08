匈牙利总理让步 愿以公投解决复旦校区争议

(德国之声中文网) 匈牙利总理奥尔班 (Viktor Orban) 10日表示，他支持该国透过全民公投来解决中国复旦大学准备在匈牙利建立校区所引发的争议。奥尔班10日在一场新闻发布会上说：「我们将对此举办公投。」

然而，奥尔班也批评反对派将高等教育的问题政治化。他说：「我不认为有其他的解决方案．我有自己强而有力的论述依据，我很乐意在时机成熟时与人们分享这些观点，然后再做决定，我们都会接受那样的决定。」

匈牙利总理办公室主任古雷亚斯（Gergely Gulyas）在新闻发布会上说，复旦校园的最终计划必须在2022年底前提交给议会，之后可以举行公投。

根据匈牙利与复旦大学校长签署的协议，该校园是复旦大学在欧洲的第一个校园，总面积约50万平方米。

上周六，约有1万人在布达佩斯参与游行，抗议复旦大学准备在该市建立庞大校园的计划，该校园预计于2024年建成，但目前看来时程可能推迟。

布达佩斯市长卡拉松尼（Gergely Karácsony）和其他城市的官员都强烈反对这个项目，因为它让匈牙利人对这个欧盟成员国向中国靠拢的外交政策感到不安。他曾提议就复旦大学校园的案件进行公投。

匈牙利人担忧学术自由受冲击

匈牙利媒体取得的内部文件显示，中国预计将提供13亿欧元的贷款来建立复旦校园，但整个计划总支出估计约15亿欧元。布达佩斯市长卡拉松尼长期一直敦促奥尔班不要把不需要的项目强加给该市，而最近的一项民意调查显示，大多数布达佩斯居民反对这一计划。

卡拉松尼正在考虑在明年的大选中与奥尔班竞争，他上周宣布将拟建校园周围的街道改名为「自由香港路」丶「达赖喇嘛路」和「维吾尔烈士路」，以强调中国人权的污点。

中国外交部将卡拉松尼此举称为「蔑视」，但补充说它的决定不应该影响复旦大学在布达佩斯建立校园的计划。卡拉松尼7日在记者会上重申，抗议复旦分校计划「并不是针对中国，也不是针对中国人，更不是针对在匈牙利的华人，而是抗议匈牙利政府」。他认为，该国政府没有为人民利益着想，该计划并未让匈牙利的学生受惠，并强调会在建校计划通过前持续抗争。

奥尔班的政府认为，复旦大学的校园将允许成千上万的匈牙利和国际学生获得高质量的教育。但批评者说，该国政府积极邀请复旦在布达佩斯创立校园的举动，也加剧他们对於匈牙利学术自由的担忧。复旦大学2019年删除了其章程中提及「思想自由」的部分。

2018年，由出生于匈牙利的自由派美国亿万富翁索罗斯(George Soros) 创办的中欧大学表示，在与奥尔班发生激烈的法律纠纷后，该校被「逼出」布达佩斯，将校区转往维也纳。

(综合报导)

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