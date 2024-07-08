匈牙利总理突访华 习近平呼吁大国应发挥正能量

匈牙利总理欧尔班闪电拜访普京后前往北京会见习近平。中国领导人呼吁国际社会为俄乌恢复直接对话创造条件。人们还注意到，比亚迪、宁德时代等中企纷纷投资匈牙利这个欧盟国家。

（德国之声中文网）匈牙利总理欧尔班（Viktor Orban）週一（7月8日）抵达北京，会见了中国国家主席习近平。匈牙利刚接任欧盟理事会的轮值主席国，而这已经是欧尔班出访的第3个国家；到访中国之前，他还去了乌克兰与俄罗斯，称这是一场“和平使命3.0”。

根据中国官媒新华社发布的内容，习近平在北京钓鱼台国宾馆会见欧尔班，呼吁匈牙利作为欧盟轮值主席国，为推动中欧关系稳定发展发挥积极作用。

习近平提及他在今年5月前往匈牙利进行国事访问：“我们宣布将中匈关系提升为新时代全天候全面战略伙伴关系”，并表示中国将于下周举办三中全会，“中国将进一步全面深化改革，推动高质量发展和高水平对外开放”。

习近平与欧尔班谈及俄乌战争，习近平强调，双方应早日停火，寻求政治解决，遵守“战场不外溢、战事不升级、各方不拱火”原则，并呼吁国际社会为俄乌恢复直接对话创造条件。他认为，只有所有大国都发挥正能量而不是负能量，这场冲突才能尽早出现停火曙光。

习近平称，中方一直以自己的方式劝和促谈，中国与匈牙利的基本主张和努力方向一致，愿与有关各方继续保持沟通。

欧尔班则是在社群平台Ｘ上发文：“中国是为俄乌战争创造和平条件的关键力量”

匈牙利国家通讯社（MTI）也引述欧尔班在会见习近平时的表态：“我们非常感谢您针对匈牙利邻国冲突提出的和平倡议......中国敦促世界和平对匈牙利人来说非常重要。”

匈牙利的外长齐雅尔托（Peter Szijjarto）偕同欧尔班一同访中。上週五（5日），德国外交部表示，匈牙利取消了两国外长原定週一在布达佩斯举行的会晤。

在欧尔班执政下，匈牙利成为中国的重要贸易与投资伙伴，与欧洲其他国家寻求降低对中国依赖，形成鲜明对比。

图为匈牙利总理欧尔班7月5日会晤俄罗斯总统普京之后，两人在莫斯科举行记者会。 图像来源: Sefa Karacan/Anadolu/picture alliance

中匈经济关系

今年5月上旬，习近平赴匈牙利国事访问，当时他形容中匈关系“处于历史最好时期”，并强调双方的“一带一路”合作“成果丰硕”。两国更把关系进一步提升为“新时代全天候全面战略伙伴关系”。

美国大西洋理事会全球中国中心的专家法赫（Zoltán Fehér）曾向DW指出，匈牙利过去数十年来从西方获取经济发展的资金，但如今逐渐转向中国，依赖中国的资金来推动基础建设。

除了匈牙利—塞尔维亚铁路等具官方背景的“一带一路”项目之外，也有越来越多中国企业赴匈牙利投资。去年12月，中国电动车大厂比亚迪（BYD）宣布要在匈牙利赛格德（Szeged）设立新能源汽车生产基地；宁德时代（CATL）则选在匈牙利德布勒森（Debrecen）建立电池厂。

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中企的投资将创造大量工作机会，也引发当地居民疑虑。公民团体“德布勒森母亲的担忧”（Concerned Mothers Debrecen）成员科兹玛（Eva Kozma）向DW表示，民众对于宁德时代的建设案“毫无发言权”，盡管提出了空气污染、水污染以及供电不足的疑虑，当地政府仍执意推动工程。

匈牙利政府仍在积极推动与中国合作。该国经济部长纳吉（Márton Nagy）在欧尔班访中之前接受了中国官媒新华社专访，称比亚迪与宁德时代的投资案“进展顺利”，且匈牙利“对电动汽车在欧洲的普及推广十分感兴趣”。

美国网媒POLITICO今年6月的报道则引述匈牙利的欧盟事务部长博卡（János Bóka）说法：“跟中国建立有意义的互惠经济伙伴关系，是有可能的。我认为这会是新任期（匈牙利轮值主席）的最重大挑战。”

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“让欧洲再次伟大”？

6月，匈牙利公布其接任欧盟理事会轮值主席国的官方口号，“让欧洲再次伟大”。欧尔班被视为民粹主义者，他曾是美国前总统特朗普的亲密盟友，也是欧盟内最直言不讳的疑欧派领袖。

上週，欧尔班在未与欧盟内部协商的情况下，突然赴俄会见俄国总统普京，引发了其他成员国强烈不满。欧尔班与乌克兰总統泽连斯基见面时，主张乌克兰应立即与俄国展开和平谈判，但此一立场亦不代表欧盟，因为多数成员国认为乌克兰是被侵略方，应自行决定和谈的前提与时程。

本週，北约将召开高峰会，讨论对乌克兰的进一步军事援助。不过，欧尔班反对西方对乌军援，亦曾多次阻挡欧盟提供给乌克兰资金。

（综合报道）

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