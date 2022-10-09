匈牙利总理：特朗普才是俄乌「和平的希望」

（德国之声中文网）匈牙利总理欧尔班本周二（10月11日）在德国柏林接受《西塞罗》杂志和《柏林报》的公开采访时说：「停火决议不能由俄罗斯和乌克兰实现，而是应该让美国和俄罗斯两方协调。」他补充：「任何认为这场战争将通过俄乌谈判结束的人，都是不切实际的，」

欧尔班解释道，乌克兰只能对俄罗斯入侵者进行防御性战斗，是因为他们得到的军事支持来自美国。战争今天还在继续，只因为美国人希望它是这样。他表示：「这就是为什么美国必须先与俄罗斯达成协议，战争才能结束。」

拜登并非谈判人选

欧尔班还明确表示，他不认为美国总统拜登是美方的谈判代表人选。他说：「这位现任美国总统做得太过分了。」拜登在战争开始后曾称普京为 「屠夫」、「战犯」和「杀人的独裁者」，现在要他们两人进行和平谈判是件难事。 「我要说的可能不太中听，但特朗普才是和平的希望」，欧尔班说。

欧尔班在柏林访问数日，除了参与由媒体组织的「欧洲上空的风暴 -- 乌克兰战争、能源危机和地缘政治挑战」活动之外，在此期间他也与德国总理肖尔茨和前总理默克尔见了面。身为右翼政治人物，欧尔班这几个月来一直在抨击欧盟对俄罗斯实施的制裁。不过至今匈牙利在欧盟对于向俄罗斯实施惩罚性措施的表决中，仍总是投下赞成票。

在周一对乌克兰城市进行大规模攻击之后，俄罗斯军队周二再次发动攻势，空袭警报持续在乌克兰各地响起。俄罗斯国防部发言人科纳申科夫（Igor Konaschenkow）10月11日提到，俄军使用远程武器攻击了军事目标和乌克兰的供电设施。由于火力发电及变电站被导弹击中，乌克兰能源部宣布，自周二起暂停向欧盟输出电力，以稳定能源系统。

七国集团与泽连斯基召开紧急会议

白宫表示，美国总统拜登在内的七国集团领导人以及乌克兰总统泽连斯基举行了线上会议，并且宣布将继续在财政、军事、外交、法律和人道主义方面支持乌克兰。路透社报导，泽连斯基重申称防空系统是该国目前最急需的设备，美国和德国也已承诺会尽快提供防空系统给乌克兰。消息指出，七国集团领导人还有可能向莫斯科最亲密的盟友白俄罗斯发出警告。明斯克昨天曾表示，它正在乌克兰附近与俄罗斯军队一起部署士兵，以应对它所谓的「来自基辅及其西方盟友的威胁」。

俄罗斯外交部长拉夫罗夫10月11日向媒体表示，对普京和拜登在11月的G20峰会见面持开放态度，如果收到美国的提议，俄罗斯会将其列入考虑。拜登上周被问到是否会在G20与普京会面时，曾表示「还不确定」。今年度的G20峰会预计在11月15、16日于印尼巴厘岛举行。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 死伤严重 联合国人权事务高专办（OHCHR）7月25日表示，自2月24日开战以来，有5237名平民被杀，7035人受伤，尽管实际伤亡人数应该要高得多。人权高专办说，大多数死伤者是爆炸性武器的受害者，如火炮、导弹和空袭。 此外，美国中情局估计，到目前为止，约有15000名俄罗斯士兵在乌克兰被杀，受伤人数是这个数字的三倍。该部门认为，乌克兰的军事损失也很大，但可能比俄罗斯的损失小一点。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 流离失所 自2月24日以来，乌克兰的4100万人口之中，有三分之一的人被迫离开他们的家园。根据联合国难民署（UNHCR）的数据，这是目前世界上最大的难民危机。联合国难民署的数据显示，目前整个欧洲有超过616万名来自乌克兰的难民，其中波兰、俄罗斯和德国收容的人数最多。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 高额武器援助 自2月24日以来，美国向乌克兰提供了约76亿美元的军事援助，其中包含远程火箭系统、标枪反坦克系统以及防护设备。第二大援助国是英国，它至今提供了23亿英镑的军事支持。而欧盟已同意向乌克兰提供25亿欧元的安全援助。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 乌克兰的损失 根据路透社的计算，除了人员损失，自2014年克里米亚被俄罗斯吞并以来，乌克兰已经失去了对其22%原有土地的控制。大片的海岸线被俄罗斯占领，经济瘫痪，一些城市在战火下变成废墟。根据世界银行和国际货币基金组织（IMF）的数据，乌克兰的经济将在2022年收缩45%。该国总理施米哈尔（Denys Shmyhal）本月表示，战后的全部重建工作将花费约7500亿美元。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 俄罗斯的损失 这场战争对俄罗斯来说也很昂贵 —— 尽管俄罗斯没有披露费用，因为这是国家机密。除了军事成本，西方还试图通过实施严厉的制裁来惩罚俄罗斯，包含将其排除于国际支付系统SWIFT之外，这成了自1991年苏联解体以来对俄罗斯经济的最大冲击。俄罗斯央行预测，1.8万亿美元的经济将在2022年衰退4%-6%，低于4月份预测的8%-10%。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 资源短缺 入侵乌克兰和西方对俄罗斯的制裁导致了化肥、小麦、金属和能源价格的急剧上升，助长了酝酿中的粮食危机和正在冲击全球经济的通货膨胀浪潮。俄罗斯是仅次于沙特阿拉伯的世界第二大石油出口国，也是世界最大的天然气、小麦、氮肥和钯金出口国。欧洲国家试图减少对俄罗斯石油和天然气的依赖，在俄罗斯切断流向德国的北溪1号天然气管道后，欧洲的天然气批发价格飙升。据高盛公司称，如果完全切断天然气管道，将使欧元区陷入衰退，德国和意大利都将出现大幅收缩。

乌俄战争让世界付出哪些沉重代价？ 经济前景不明朗 国际货币基金组织现在预测，今年世界经济将增长3.2%，低于去年的6.1%。若将「合理的」替代方案纳入考虑，包括在年底前完全切断俄罗斯对欧的供气，以及俄罗斯石油出口量进一步下降30%，国际货币基金组织表示，全球增长将在2022年放缓至2.6%，2023年为2%。



（综合报导）

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