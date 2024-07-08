匈牙利总理欧尔班为何突然访华？

（德国之声中文）“过去几天里，有关匈牙利总理欧尔班将访问北京的传闻不断，继他访问基辅和莫斯科之后，这一发展并不令人意外”，匈牙利布达佩斯考文纽斯大学（Corvinus University of Budapest）助理教授马都亚（Tamas Matura）向德国之声介绍：“真正令人惊讶的是此次访问的隐秘性。我只能推测，他隐瞒此行的目的是为了避免来自欧盟和美国的批评。”

德国《世界报》周一透露，在飞往中国前，欧尔班在布达佩斯接受了包括《世界报》在内的阿克塞尔·斯普林格集团（Axel Springer）旗下媒体的采访，“尽管当时旅行计划仍属机密，但他所做的暗示非常明确”。在欧尔班看来，目前的俄乌战争是一个非常复杂的局势，有五个主要参与者：乌克兰、俄罗斯、美国、中国和欧盟。他当时向《世界报》表示，已经访问了其中两个国家，还会有后续。

匈牙利于7月1日接任为期六个月的欧盟轮值主席国。此后一周内，欧尔班先后出访了乌克兰和俄罗斯，开展他所称的旨在斡旋结束战争的“和平使命”（peace mission）。他未经事先协商、突访俄罗斯已遭致欧盟方面的批评。而在接受《世界报》采访时，这名匈牙利总理直言：“中国提出了和平计划，美国采取的是战争政策，而欧洲则没有自己的战略方法，仅仅是在复制美国的立场。”

欧尔班之前未经事先协商、突访俄罗斯已遭致欧盟方面的批评。 图像来源: Valeriy Sharifulin/SNA/IMAGO

目的何在？

对东欧智库罗马尼亚亚太研究所（RISAP）副所长布林扎（Andreea Brinza）而言，欧尔班的访华之旅虽在意料之外，却在情理之中。她向德国之声分析指出，欧尔班很可能是想通过将此行作为“和平之旅”的一部分来加强他个人及匈牙利与中国的关系，不论和平是否能实现，这样做可以将中国塑造成一个重要的和平缔造者的形象。布林扎补充道：“中国希望世界看到它是和平的推动者，而不是俄罗斯的支持者，因此北京对欧尔班的访问感到满意。考虑到过去两年中宣布的中国在匈牙利的大规模投资，欧尔班出于政治目的访问北京是合理的。”

两个月前，中国国家主席习近平才对匈牙利进行了国事访问。对于欧尔班此次访华，中国媒体也感到意外。“澎湃新闻”援引外交消息人士指出，此次访问是一次“突然”的访问。该报道写道，从中国外交部发布的访华消息中也可以看出端倪，表述中并没有包括“应某某邀请”的常规外事表述，但中国国家领导人的会见安排，则更显对此访的重视。

至于自诩肩负“和平使命”的欧尔班的是否能达到其口中的目标，来自匈牙利的中国问题专家马都亚并不乐观：“就我们所知，乌克兰、俄罗斯和北京的战略目标并未改变，而欧尔班先生几乎无法改变他们的意图。”马都亚同时观察到，欧尔班在访问中国时继续使用匈牙利担任欧盟理事会主席国的标志，俄中双方都抓住这个机会，将他的访问打造成他代表欧盟立场的样子。

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欧盟作何反应？

针对欧尔班近来的访问活动，德国外交部的一名发言人表示，德国政府对每一个欧盟轮值主席国——不仅是匈牙利——都有期待，即在这一角色中应搁置国家利益。因此，“不应以欧盟的名义推进国家利益”。

前不久也访问过中国的德国经济部长哈贝克（Robert Habeck）表示，欧尔班“是以匈牙利总理的身份，而不是欧洲代表的身份前往中国的”。他周一接受《世界报》采访时指出：“欧洲政客可以也应该访问中国。我最近也刚刚去过。单凭这一点并没有问题。关键是：在那里讨论了什么？匈牙利的政策往往与应有的政策背道而驰。”他补充道：“匈牙利的政策常常不代表欧盟的核心理念，即对内的自由主义和对外的欧洲自信，而是寻求与我认为错误的政治领导人过于接近。”

东欧中国问题专家布林扎在接受德国之声采访时猜测：“就像欧尔班访问莫斯科一样，大多数欧盟领导人可能会对其中国之行感到不高兴，但与他会见普京相比，访问北京显得微不足道。今年几乎所有重要的欧盟国家领导人都已前往北京或会见了习近平——意大利总理梅洛尼也将很快前往——因此他们不能抱怨欧尔班访问北京。”然而，布林扎接着分析：“欧尔班访华的原因是谈论乌克兰问题，而不是作为总理去加强双边关系——结合匈牙利担任欧盟理事会主席国的背景，以及欧尔班在中国发表的言论，可能会引起摩擦。”

但是在布达佩斯考文纽斯大学的马都亚教授看来，除了外交言辞和可能降低匈牙利主席国活动的重要性外，欧盟并没有任何实质性的方法让欧尔班遵守规则。总而言之，马都亚继续向德国之声指出，欧尔班在欧盟中没有太多可以失去的东西，但是通过在国内和国际上展示自己作为全球参与者的形象，可以使其获得很多利益，而他的行动所造成的混乱也有对俄罗斯有利。

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