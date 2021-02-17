匈牙利总理接种中国疫苗 捷克考虑进口卫星V号

（德国之声中文网）匈牙利总理奥尔班周日（2月28日）在脸书发言称自己已经施打新冠疫苗。人们在其脸书上看到他贴出的照片，有一张上显示出疫苗针剂包装盒上的中文字样。此前，奥尔班曾宣布他会施打中国疫苗。

数周以来，匈牙利将近1000万人口中一共只有68万居民进行了新冠疫苗接种，这些疫苗多来自西方国家。但最近一、两天内，接种速度明显升高，11万4000人在过去24消失内接种，其中绝大部分是中国国药生产的那款。

迄今，欧盟尚未批准俄罗斯的卫星5号疫苗以及中国的国药和科兴两款疫苗。不过，匈牙利已从俄罗斯进口200万剂、从中国500万剂，其中各约10%已抵达匈牙利，由此，匈牙利成为第一个施压俄罗斯和中国疫苗的欧盟国家。

匈牙利正在迎来新冠疫情的第3次高峰。新感染人数在过去几周呈下降趋势之后，近日又有所抬头。周日的新增感染人数上升到4460人。

由于疫情得不到控制，捷克共和国也考虑引入俄罗斯疫苗。捷克人口1070万，迄今只有64万人接种疫苗，约占人口6%，但捷克按人口比例在全球是新冠疫情最严重的国家之一。直到目前，捷克只施打欧盟药管局批准的BNT/辉瑞、莫德纳以及阿斯利康3款疫苗，只是供应量远不能满足需求。老百姓对接种疫苗的迟缓拖拉十分不满。

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