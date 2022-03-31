匈牙利大選：歐爾班贏得第四個總理任期

（德國之聲中文網）匈牙利週日（4月3日）舉行國會選舉，執政聯盟取得明顯優勢，現任總理歐爾班（Viktor Orban）晚間向支持者宣布獲勝，贏得第四個任期。

他在勝選講話中形容：「我們贏得了一場巨大的勝利，大到可以從月球上看到，你當然也可以從布魯塞爾看到它。」此前，歐盟一再譴責理歐爾導致匈牙利民主倒退。

這次大選的投票率近69%，與2018年上屆大選相近。官方對超過八成選票的點票結果顯示，歐爾班的右翼政黨匈牙利執政聯盟青民盟（Fidesz）和基民黨，得票率近54%，將獲得國會199個議席中的135席。

6個在野黨首度團結起來對抗歐爾班，他們組成的「匈牙利團結聯盟」（United For Hungary）得票率約34%，可取得57個議席。

該聯盟已承認落敗，反對派的總理候選人馬爾基扎伊（Peter Marki-Zay）表示，投票條件對他們很不利，並呼籲支持者保持信念。

匈牙利團結聯盟無法在國營媒體曝光，反對派團體和國際觀察員都指責歐爾班操控國家機器與媒體。

根據匈牙利選舉法，匈牙利國會共設199個議席，其中106席由單一選區直接選舉產生，其餘93席由進入國會的政黨分配。

烏克蘭戰爭立場

58歲的歐爾班從2010年開始擔任總理，是歐盟在位時間最長的國家領袖，他與俄羅斯總統普丁關係密切，過去十年從俄羅斯進口天然氣的份額接近翻倍，匈牙利現在有近85%天然氣、64%石油來自俄羅斯。

在俄羅斯入侵烏克蘭之後，歐爾班試圖淡化他與普京的關係，其政府宣布歡迎烏克蘭難民，並支持烏克蘭向歐盟提出的成員申請。他支持歐盟向烏克蘭運送武器的決定，但拒絕讓武器經匈牙利境內運送，稱此舉可能帶來安全風險。經濟方面，他主張與莫斯科保持密切來往，包括繼續進口俄羅斯天然氣和石油。

他在競選期間強調匈牙利要保持中立，「這不是我們的戰爭，我們必須置身事外」，又形容選舉是「和平與戰爭的選擇」，指責其對手試圖將匈牙利拖入烏克蘭衝突。被問及他與普京的關係時，歐爾班稱「我是站在匈牙利國家利益的基礎上的，我是親匈牙利的」。

東西方之間的選擇

反對派領袖馬爾基扎伊視這次投票為東西方之間的選擇，他指責歐爾班在烏克蘭戰爭中與普丁站在一起，此舉使匈牙利在歐盟內被孤立，而歐爾班無論如何都經常與歐盟對立。

匈牙利在2004年加入歐盟，但經常與布魯塞爾產生分歧。歐爾班一直將自己描繪成歐洲基督教世界的捍衛者，對穆斯林移民、LGBTQ平權、左翼思潮等議題立場保守，都與歐盟主流價值背道而馳。

「匈牙利團結聯盟」則主張在多元化治理的基礎上建立新的政治文化，並修復與歐盟和北約的關係，又抨擊歐爾班執政腐敗。

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（美聯社、法新社、德通社）

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