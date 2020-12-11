匈牙利唯一独立电台遭禁

（德国之声中文网）俱乐部电台台长阿拉托（Andras Arato）在布达佩斯通报说，该台反对撤销其经营许可证的上诉失败。布达佩斯一家法院裁定，该国传媒监管机构——国家传媒委员会的决定合法。



去年9月，由右翼民族主义总理奥尔班（Victor Orban）的政党成员组成的该机构未延长俱乐部电台即将到期的广播许可，理由是，该电台犯有两项轻度违规行为，未遵守全面的申报规定。当时，该台被处以少量罚款。



该判决虽尚无法律效应，但电台方面的上诉不起延宕作用。这样，下周日，俱乐部电台就将噤声。法院判决后，欧洲人权委员会委员米亚托维奇（Dunja Mijatovic）推文道："又一个声音在匈牙利被噤声。传媒自由的又一个悲哀的日子。" 记者无疆界组织称判决结果 "令人失望"。



俱乐部电台台长阿拉托宣布，他们将从下周一起在互联网上继续其工作。此外，他将对这一 "可耻而懦弱 "的司法判决向国家最高法院提出上诉。虽然只被允许向布达佩斯大区播送节目，俱乐部电台听众迄今仍达50万。



多年来，因其法治不彰及其引起争议的传媒法，匈牙利在欧盟内一直挨批。



凝炼/达扬 （德新社、法新社）



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