 匈牙利唯一独立电台遭禁 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.02.2021

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时政风云

匈牙利唯一独立电台遭禁

它是这个欧盟国家硕果仅存的具重要意义的独立广播电台。现在，俱乐部电台（Klubradio）被取消了使用其现有频率的许可。不过，员工们立志在网上继续工作。

该台节目只能在布达佩斯大区接收到

该台节目只能在布达佩斯大区接收到

（德国之声中文网）俱乐部电台台长阿拉托（Andras Arato）在布达佩斯通报说，该台反对撤销其经营许可证的上诉失败。布达佩斯一家法院裁定，该国传媒监管机构——国家传媒委员会的决定合法。

去年9月，由右翼民族主义总理奥尔班（Victor Orban）的政党成员组成的该机构未延长俱乐部电台即将到期的广播许可，理由是，该电台犯有两项轻度违规行为，未遵守全面的申报规定。当时，该台被处以少量罚款。

自2010年上任起，政府首脑奥尔班已将绝大多数匈牙利媒体置于自己的控制之下。

自2010年上任起，政府首脑奥尔班已将绝大多数匈牙利媒体置于自己的控制之下。


该判决虽尚无法律效应，但电台方面的上诉不起延宕作用。这样，下周日，俱乐部电台就将噤声。法院判决后，欧洲人权委员会委员米亚托维奇（Dunja Mijatovic）推文道："又一个声音在匈牙利被噤声。传媒自由的又一个悲哀的日子。" 记者无疆界组织称判决结果 "令人失望"。

俱乐部电台台长阿拉托宣布，他们将从下周一起在互联网上继续其工作。此外，他将对这一 "可耻而懦弱 "的司法判决向国家最高法院提出上诉。虽然只被允许向布达佩斯大区播送节目，俱乐部电台听众迄今仍达50万。

多年来，因其法治不彰及其引起争议的传媒法，匈牙利在欧盟内一直挨批。

凝炼/达扬 （德新社、法新社）

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