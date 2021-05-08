匈牙利反同法案为欧盟峰会蒙上阴影

(德国之声中文网) 在周四(6月24日) 的欧盟峰会前，匈牙利和欧盟委员会之间因该国有争议的反同法案关系紧张。

欧盟委员会主席冯德莱恩说：「匈牙利的法案是一种耻辱」。匈牙利总理奥尔班立即驳斥了这一批评。

匈牙利通过法律禁止向未成年人提供有关LGBT+群体的媒体内容。冯德莱恩致函奥尔班，抗议「明显以性取向为由歧视的法案」。

她已宣布将采取法律措施。这位欧盟负责人在布鲁塞尔发言时说，她相信在欧盟，每个人都可以「自由去爱他们想要爱的人」。

德国总理默克尔也批评了这项立法。但奥尔班坚持认为，儿童的性教育应该在家里进行。他告诉德国新闻社：「我们保护父母的这项任务。」

该集团27个成员国中的14个在周二发表了一份联合声明，批评匈牙利的法律。然而，许多东欧国家选择不签署这封信。

欧盟外交官警告，这场争端不仅在匈牙利，在波兰和斯洛文尼亚都可能引发一场关于法治的激烈辩论。欧盟委员会和部长理事会对匈牙利和波兰违反法治的诉讼已经持续了多年，例如，欧洲法院（ECJ）已经命令波兰保证其法官的独立性。到目前为止，这项行动还没有成功。

保加利亚阻北马其顿加入欧盟

在即将举行的峰会上，保加利亚可能会使事情进一步复杂化。尽管北马其顿加入欧盟的谈判符合所有正式标准，但保国政府坚持拒绝撤销其否决权。

保加利亚是唯一反对北马其顿加入的欧盟成员国，其坚持认为，一系列的文化、历史和领土争议仍然需要得到解决。

北马其顿加入欧盟的难题已经持续了一年多，如果这个问题没有进展，阿尔巴尼亚的加入也不会有进展。这两个国家都是「扩大方案 」的一部分。

德国外交部欧洲事务国务部长罗斯 (Michael Roth)敦促保加利亚停止否决北马其顿加入欧盟。然而，保加利亚的欧洲事务部长阿力山卓夫 (Rumen Alexandrov)已经明确表示，他的国家将在7月斯洛文尼亚担任欧盟轮值主席国时恢复谈判。换句话说。欧盟成员应该期望保加利亚在24日的峰会上不会做出任何让步。

一个平淡的峰会？

峰会的官方议程只包含四个关键词：新冠疫情、经济复苏、移民和对外关系。领导人似乎不会达成什么实质性的协议，或者在各种问题上有很大的分歧，因为在会议之前流传的峰会宣言草案中言辞模糊。此外，德国总理默克尔甚至没有在其最后一次定期峰会前为布鲁塞尔的记者们举行惯常的简报。

另一方面，欧盟人士将讨论集团与土耳其的关系，尽管筹备峰会的外交官暗示不会达成具体决定。从一份峰会宣言草案来看，土耳其将被要求缓和与塞浦路斯和希腊在地中海天然气储备方面的紧张关系。

草案指出，对以适当、相称和可逆的方式在共同感兴趣的领域上加强与土耳其的关系，欧盟保持开放。然而，欧洲国家元首和政府首脑在3月份已经表达了这一立场。最重要的是，欧盟希望延长欧盟与土耳其的移民协议，该协议要求土耳其阻止叙利亚难民前往欧洲。此前，2016年的协议已经被暂时延长。

与此同时，土耳其总统埃尔多安一直在利用该协议向欧盟施压，试图淡化侵犯人权行为和迫害媒体和异义者的批评。21日，默克尔总理在柏林与意大利总理德拉吉会谈后表示，「没有土耳其的合作，我们将一无所获」。然而，希腊希望欧盟对土耳其施加更多压力，并阻止德国向土耳其海军交付潜艇。

新的俄罗斯战略

该集团与俄罗斯的紧张关系预计将成为24日晚上晚宴的主题。欧盟外交事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）将就乌克兰、白俄罗斯和纳瓦尔尼（Alexei Navalny）等反对派人物提出与莫斯科进行对话的战略。

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