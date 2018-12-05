匈牙利万人上街抗议「奴隸法」

(德国之声中文网) 过去几天以来，成千上万的匈牙利人上街抗议欧尔班政府的社会政策，拒绝违背民主改革的措施。这也是匈牙利近年来少有的抗议浪潮。

虽然抗议者和警方只有零星冲突，但当局还是一度使用镇暴手段和催泪瓦斯。目前为止，有数十人被逮捕，其中还包括没有参与抗议的人士。部分遭逮捕的人在超过12小时的拘留后获释。

反对党和匈牙利工会组织周日举行大规模和平集会。但是到了当日傍晚，警察在试图进入匈牙利公共广播电台大楼时，对和平示威者使用了催泪瓦斯。随后，在现场的议员要求在新闻转播时念出现场抗议者的请愿书。这个抗议一直持续到周一。期间也有抗议的议员被强行拖出大楼，引发警方违法的争议。

新劳动法＝「奴隶法」？

匈牙利罕见的抗议浪潮因劳动法修正而起。这个被称为「奴隶法」的新劳动法由匈牙利总理欧尔班（Viktor Orbán）所属的右翼政党「青年民主主义者联盟」（Fidesz）提出，修法的内容包括：劳工每年加班时数上限从250小时提高到400小时。换算下来，雇主每年可以合法要求劳工加班50天，相当于每周工作6天。雇主还给劳工加班薪资或休假的年限从1年变成3年。如果劳工在3年离职或被解雇，将无法得到加班费和补休雇主可以跳过工会的集体谈判，直接与劳工本人协商。

修正案引发了工会、反对派和民间组织的大规模抗议活动。反对派在立法投票时占据议会主席台，场面一片混乱。相比多年前，欧尔班政府倾向资方改革劳动法和税法时，几乎没有引发任何抗议。

匈牙利私人企业的税率也低于欧盟其他国家。工人的的罢工权受到严格限制。工会也很脆弱与分散。大多数反对党只是略微关注社会政治问题，而非政府组织主要关注政府近年来破坏法治的问题。

综合性的社会问题所带来的沮丧让匈牙利公众将矛头指向新的劳动法。抗议民众认为，政府将社会问题推到弱势的劳工身上。此外，由于大量人口外移，匈牙利劳动力严重短缺。这也是造成民众对欧尔班政府不满的原因。

在过去8年，由于政治气氛压抑、教育和医疗保健系统的资金不足，以及私营公司对政府的高度依赖，大约有60万受过良好教育的公民从匈牙利移民出国。现在政府想透过增加加班时数来解决大规模的劳动力短缺问题。

触怒匈牙利民众的其他原因

抗议活动不仅仅针对「奴隶法」。匈牙利通过新法建立新的行政管辖权，成为司法系统一个新的分支。与现有法院不同，主要由司法部控制。政府有可能将其认为重要或敏感的案件交予新的行政法院，破坏司法机构的独立性。

其他相关法律也是近来公众不满的原因。例如在9月份，匈牙利立法禁止街友，迫使无家者住进宿舍。根据匈牙利的调查显示，该国多数人不赞成对无家者采取这项措施。

此外，独立媒体调查，前马其顿总理格鲁耶夫斯基(Nikola Gruevski)因其家乡的腐败罪被判入狱，却在匈牙利的紧急程序下获得庇护。格鲁耶夫斯基也被发现很喜欢在豪华餐厅用餐。这也引起当地民众不满。

目前尚不清楚抗议活动会持续多久。反对党也表示在未来几天会继续举行抗议集会。欧尔班政府则声称，抗议活动是由美国亿万富翁索罗斯(George Soros)及其背后的集团发起，也怪罪有人想将移民塞进匈牙利。政府强调有外国势力想要贬低匈牙利在国外的形象。