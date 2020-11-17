匈、波阻挠欧盟预算通过 默克尔怎么办？

（德国之声中文网）在周四（11月19日）举行的视频峰会上，欧盟领导人就波兰和匈牙利试图阻止欧盟预算和新冠经济援助方案的通过进行了争论。

这两个固执己见的国家在视频会议上重申了他们的立场。欧盟领导人同意暂停争论，交给专家去找出解决办法。

德国总理默克尔表示，遇阻意味着 "我们必须继续与匈牙利和波兰谈判"。

默克尔对记者说："在欧盟预算上有共识，但是在法治机制上没有"。她表示目前不想去猜测同这两个国家的问题最终将如何解决。

默克尔："我们有责任去尝试"

默克尔认为，这是一个 "非常严重的问题"。她表示德国将研究所有可行方案。她说："我们才刚刚开始。"

当被问及方案中有没有一个是去威胁这两个国家将剥夺其投票权，默克尔说，"对我来说，在这种情况下，'威胁'这个词很不合适。我们有责任去尝试，找出解决办法。"

默克尔还表示，在12月举行的下一次峰会上，欧盟将讨论土耳其在地中海有争议地区探测天然气的问题。

她说，"事情未能朝我们所希望的方向发展。"

欧盟理事会主席米歇尔在布鲁塞尔主持视频会议

蒂默曼斯："人们的就业有赖于此"

欧盟委员会副主席蒂默曼斯（Frans Timmermans）说，"为了大家的利益，我们必须尽快行动。人们的就业有赖于此。"

他说，"我们的经济复苏有赖于此。对成员国提出的全部要求就是尊重他们已经签署和批准的条约。如此而已。"

欧盟理事会主席米歇尔（Charles Michel）在推特上表示，此次会议的重点是讨论欧盟之内的疫情防治协调问题，焦点是新冠检测结果的相互承认、接种疫苗的准备以及解除疫情限制的一致方法。

"欧洲寡头 "滥用权力？

本周初波兰和匈牙利决定否决欧盟预算和新冠援助计划，阻止了会议的进展。这两个成员国宣布，由于反对将预算和法治国家挂钩，他们将否决1.8万亿欧元新冠援助计划和长期预算案。

新机制允许欧盟扣减严重违反法治原则的成员国的预算。波兰和匈牙利--部分地得到斯洛文尼亚的支持--声称这样的规则等同于 "欧洲寡头"的权力滥用，也就是欧盟试图欺负那些不接受无节制移民的保守国家。

让波兰和匈牙利靠边站？

法治国家机制得到了欧盟成员国的广泛支持，它只需要合格的多数票就能通过。然而，新冠援助资金和2021-2027年预算则要求全体一致通过。

法国和荷兰已经提出了一个不易通过的方案，即推进一项排除固执己见者的政府间复苏计划。欧盟消息人士表示，这个的方案已经 "摆上了桌面"，但尚不成熟，也很难操作。

另一种办法是对这两个成员国提供保证--他们不会被扣减预算。无论如何，欧洲议会周三已经明确表示，不会再就法治国家机制做出更多让步。

张平/ 叶宣 (法新社、路透社、美联社、德新社)

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