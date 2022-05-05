 匈外长反对欧盟对俄罗斯的石油禁运政策 | 经济纵横 | DW | 11.05.2022

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经济纵横

匈外长反对欧盟对俄罗斯的石油禁运政策

匈牙利外长西亚尔托对外表示，如果欧盟停止从俄罗斯进口石油，这将会摧毁匈牙利经济。问题是，布达佩斯会一票否决欧盟的制裁计划吗？

匈牙利外长西亚尔托说，达成协议的唯一途径是该禁令仅适用于海上石油运输，并且回到匈牙利最初提出的豁免管道运输的提议，这才是现实的做法。

匈牙利外长西亚尔托说，达成协议的唯一途径是该禁令仅适用于海上石油运输，并且回到匈牙利最初提出的豁免管道运输的提议，这才是现实的做法。

（德国之声中文网）匈牙利外长西亚尔托（Peter Szijjarto）在与欧盟官员举行了会晤之后对外表示，布达佩斯和布鲁塞尔之间就针对俄罗斯拟定的新一轮制裁草案显然难以达成一致。

他在脸书上的一段视频中说：“布鲁塞尔方面没有拿出解决方案......处理针对俄罗斯的潜在石油禁运会对匈牙利经济产生的核弹级的影响。”

欧盟绝大多数成员国都支持对俄罗斯采取第六轮制裁，其中包括禁止俄罗斯石油出口欧盟。但制裁方案需要欧盟所有成员国一致通过，而匈牙利是反对俄罗斯石油禁运声音最大的国家。

此前，匈牙利声称将在理事会投否决票，因为匈牙利人民不该为俄乌战争买单。为说服匈牙利，欧盟委员会主席冯德莱恩本周一（5月9日）亲自前往布达佩斯，同欧尔班总理就增加对匈牙利石油基础设施投资进行了讨论。在欧盟对俄罗斯的原油禁运计划中，匈牙利、斯洛伐克和捷克被允许2024年底前可以继续购买俄国原原油，其它成员国则必须在未来6个月内停止进口。

作为欧盟理事会的法国，总统马克龙本周也与欧尔班就该事宜举行了对话。

不过，直到周三，匈牙利外长西亚尔托仍在坚持认为，达成协议的唯一途径是该禁令仅适用于海上石油运输，并且回到匈牙利最初提出的豁免管道运输的提议，这才是现实的做法。

俄罗斯通过“友谊输油管道”（Druzhba pipeline）向匈牙利提供的石油总量占匈牙利全部石油需求的65%。

欧尔班早些时间曾表示过，如果他看到符合匈牙利利益的新的解决方案，他愿意参与新的谈判。

观看视频 02:54

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（综合报道）

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