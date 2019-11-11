包装垃圾创纪录 德国寻找民间最佳行动

（德国之声中文网）根据德国联邦环境署的统计数据，2017年德国的包装垃圾总量创下了历史最高纪录，达到1870万吨，平均分摊到每个人身上，相当于德国居民每人全年产生226.5公斤的包装垃圾，这比2016年增加了3%。2018年的相关统计数据要到明年才能出炉。

根据环境署的这份报告，在所有的包装材料垃圾当中，私人消费者产生的垃圾占总量的47%，相当于每人107公斤。该机构指出，包装垃圾增加的主要原因包括网络购物盛行导致的物流包装增多，以及餐饮业越来越多地提供小份食品和饮品的打包外卖服务。

联邦环境署署长克劳茨贝格（Maria Krautzberger）指出，减少包装垃圾必须从源头做起，在生产过程中就应该避免产品的过度包装。她还呼吁人们减少使用一次性包装，比如咖啡杯、餐盒等。

一次性餐具的泛滥造成大量塑料垃圾

根据该机构的统计，德国产生的包装材料垃圾虽然总量巨大，但是回收利用率也达到了将近70%。不过对于包装材料的循环利用率取决于包装种类，比如纸质包装和硬纸盒的回收率高达87.6%，玻璃回收率为84.4%，但是相比之下塑料包装的回收率就不及一半（49.7%），木制包装的回收率更是低至25.8%。

据联合国统计，全球生产所有塑料制品中，大约36%用作包装材料，还有大约16%在建筑行业使用。根据联邦环境与自然保护联盟（BUND）和海因里希-伯尔-基金会今年6月公布的《塑料地图》，上述接近五成的塑料包装回收率其实存在问题：它表示的只是回收企业收到的垃圾量，而若以回收处理后的塑料产品为计算基础，则德国每年重新利用的旧塑料只占回收总量的15.6%。回收率低的主要原因之一是，许多塑料的再利用成本太高，经济上大不划算。所以从源头上减少塑料垃圾的产生就显得更加重要。

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德国人平均每小时扔掉32万个一次性咖啡杯

减少包装垃圾 德国人有哪些妙招？

联邦环境署此次发布有关包装垃圾的报告，正值2019年度"欧洲减少垃圾活动周"（EWAV）启动。这一主题活动周也是旨在减少垃圾对于环境所造成的负担，鼓励社区、学校和各类团体发起倡议，去减少生活中产生的垃圾。该活动每年还会评出一个"减少垃圾最佳行动计划"奖项。

去年获得这一荣誉的是纽伦堡的一个环保组织Bluepingu e.V.，他们的创意来自于面包房里产生的那些"短命"的包装物，包括一次性咖啡杯，还有装面包的纸袋子--虽然是易于回收的纸质垃圾，但是它们通常使用寿命不会超过几个小时。所以该组织发起的倡议就是鼓励当地面包房提供可反复利用的棉布面包袋，还有竹纤维制作的Coffee-to-go咖啡杯。

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类似的行动倡议其实在德国还有很多，比如鼓励购买熟食（如烤鸡、烤肉排等）的顾客自带餐盒，避免使用隔热包装袋；为学生统一订购带有学校Logo的水杯，减少一次性矿泉水瓶垃圾；此外各地也出现了一些不提供一次性包装的"散装商品超市"，顾客必须自带容器和包袋前去采购食品物资。德国之声波恩总部的员工餐厅近来也鼓励工作人员减少使用一次性咖啡杯和餐盒，提供免费清洗自带餐具的服务。

德国财经新闻网站manager-magazin.de给普通消费者提出了减少产生包装垃圾的五条建议，其中包括去超市购物时自带购物袋或者购物篮；在散装和袋装蔬果中选择散装；在玻璃瓶装和塑料瓶装食品之间选择前者，因为玻璃的回收利用率更高；日常消耗量大的食品、日化用品，比如麦片、洗手液等，尽量购买大容量的"家庭装"；有时间的话，尽量还是避免Coffee-to-go，坐下来用瓷杯喝完咖啡再走，既环保又有情调！