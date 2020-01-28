包机返日专机3人确认感染病毒  世卫组织再开会

（德国之声中文网）世卫组织计划周四(1月30日)在日内瓦再次举行紧急委员会会议，商讨是否将新型冠状病毒定义为"国际关注的突发公共卫生事件"。

会议将会在当地时间下午举行，之后会举行新闻发布会。根据世界卫生组织网站消息，该组织总干事谭德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）率领代表团刚刚结束了对中国的访问。访问期间，谭德塞在北京会见了习近平、王毅和国家卫健委主任马晓伟。

访问结束时，谭德塞表示，遏制新型冠状病毒在中国乃至全球的传播是世卫组织的当务之急。

1月23日的会议上，世界卫生组织决定暂时不将新型冠状病毒宣告为国际公共卫生紧急事件。

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根据中国官媒央视报道，截至1月29日24时，确诊病例上升到7736宗，死亡人数179。中国卫健委公布，之前一直维持零疫情的西藏已确诊一个病例。

日本共同社消息，日本政府包机将一批日本公民撤离武汉，抵达东京机场之后，有3人检验出感染新型冠状病毒，其中2人没有出现症状，但检测呈阳性。

日本首相安倍晋三表示，这3人将被送到特别医院接受治疗。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 武汉新型冠狀病毒 本周三，世卫组织的专家们召开紧急会议，商讨是否将武汉肺炎列为“国际关注的突发公共卫生事件”。但当天会议并未就此做出结论。该组织在网站上指出，与会者进行了很有效的讨论，但显然还需要获得更多信息才能采取行动。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 猪流感 据估计，始于墨西哥韦拉克鲁斯的甲型H1N1流感病毒（也被称为猪流感)导致逾28.4万人死亡。比最初估计的数字1.85万人左右高了15倍还多。不过，根据医学权威杂志《柳叶刀—传染病》表示，实际死亡人数可能高达57.9万人。病毒在全球扩散，美国、加拿大、芬兰、泰国、中国等都发现了感染病人。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 西非埃博拉 2013年至2016年期间，埃博拉病毒（也称伊波拉病毒，Ebola）的病毒在塞拉利昂、几内亚和利比里亚导致至少1.1万人死亡。《传染病学期刊》在2018年发表的一项研究估计，此次疫情给三国造成的损失高达530亿美元(约合480亿欧元)。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 小儿麻痹症 脊髓灰质炎，又称小儿麻痹症是一种病毒引起的传染性很强的疾病。2014年，巴基斯坦因为未能确保小儿麻痹疫苗的普及，导致小儿麻痹症疫情严重。为儿童注射疫苗的活动在各国开展了多年后，这种致瘫病毒死灰复燃。世界卫生组织将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。警告包含了巴基斯坦、叙利亚和喀麦隆，当时，全世界报告的417例病例中，巴基斯坦占了五分之一以上。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 寨卡病毒 2016年，世卫组织将寨卡病毒列为“国际关注的突发公共卫生事件”。第一个病例2015年在巴西被确诊，该病蔓延到60个国家。大约2300名新生儿感染这种病，患上“小头症”（microcepaly），出现发育畸形。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 刚果埃博拉 2019年7月，世卫组织第4次就刚果暴发埃博拉疫情会议后，将其列为“国际关注的突发公共卫生事件”。截至2020年1月14日，世卫组织已在刚果民主共和国确认了3406例埃博拉病例。世界卫生组织估计，埃博拉给刚果带来大约10亿美元的损失。

被WHO列为突发卫生事件的疫情 “国际关注的突发公共卫生事件”的定义 根据世卫组织官方网站，满足这三个标准的疫情会被定义为“国际关注的突发公共卫生事件”：严重、突然、不寻常、意外；对公共卫生的影响很可能超出受影响国国界；可能需要立即采取国际行动。武汉新疫情是否会被列入这个等级，目前还要拭目以待。



2%死亡率

世界卫生组织紧急项目执行主任迈克尔·莱恩（Michael Ryan）周三向媒体表示，感染新型冠状病毒人的死亡率估约为2%，低于SARS10%的死亡率。与大多数疾病一样，老年人、幼儿和其他身体状况不佳的人患病的风险往往更高。

浙江省卫生健康委副主任孙黎明周三在新闻发布会上回答记者提问时表示，目前，疫情仍处于上升阶段，预计未来7-10天新增病例数增幅会逐步减少，并进入平台期，若各项管控措施持续有效落实，有望出现拐点。"

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文木 / 罗法（美联社，法新社等）