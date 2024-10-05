包机模式 海空双道 各国如何从黎巴嫩撤侨？

随着以色列和真主党的冲突升级，全球多国都推出了从黎巴嫩撤侨的计划。一些国家已开启包机模式，各国都有着怎样的撤侨计划呢？

(德国之声中文网) 以色列与伊朗支持的黎巴嫩武装组织真主党的冲突急剧升级，多个国家都准备了从黎巴嫩撤离公民的应急计划：

澳大利亚

澳大利亚已为其公民安排了数百航班座位，帮助他们离开黎巴嫩，并计划使用军机将民众撤离至塞浦路斯。此外还可能通过海上进行撤离。不过，澳大利亚已敦促估计在黎巴嫩的约1,5万名公民趁着贝鲁特机场仍然开放时尽快离开。

加拿大

据信，加拿大将与澳大利亚合作通过海路撤离本国公民。《多伦多星报》（Toronto Star）指出，两国计划租用一艘商船，每天运送约1000人离开。

中国

据中国官媒新华社报道，中国政府已安全撤离了200多名中国公民。

丹麦

丹麦虽然敦促公民尽快离开，但表示尚未启动撤离行动，因为仍有飞离黎巴嫩的民航。丹麦外交部表示，黎巴嫩航空公司中东航空公司将增加从贝鲁特飞往欧洲的航班，以满足旅行需求。

法国

法国虽然已从数月开始指定应急计划，但尚未发出大规模撤离令。目前的计划主要是通过航运撤离民众，同时也可能通过土耳其进行撤离，法国在该地区有一艘军舰。

德国

德国外交部表示，周五将继续撤离219名国民，并补充将继续撤离非必要工作人员、外交官家属以及更有医疗需求的公民，并承诺会给希望离开黎巴嫩的人提供支持。

意大利

意大利已减少驻贝鲁特大使馆的外交人员，并加强了安全人员的配备。该国外长多次呼吁本国公民尽快离开黎巴嫩，并向以色列寻求保证，以确保意大利维和人员在该地区的安全。

日本

本周四（10月3日），日本已派出自卫队运输机前往约旦和希腊，以备黎巴嫩撤侨。NHK援引日本内阁官房长官林芳正表示，政府将毫不松懈地继续为保障海外日侨的安全采取万全之策。目前，黎巴嫩共有约50名日本侨民。

俄罗斯

俄罗斯已开始从黎巴嫩撤离公民，俄罗斯紧急情况部长表示，外交官的家属于周四搭乘专机离开贝鲁特。

土耳其

土耳其外交部周二表示，已为通过海空路线撤离在黎巴嫩的土耳其公民做好准备，并正与约20个国家合作，帮助其他国籍公民通过土耳其进行撤离。目前在黎巴嫩的土耳其公民约有1.4万人，但这一数字尚未最终确定。

美国

美国已下令向塞浦路斯部署数十名士兵，以帮助准备美国公民从黎巴嫩撤离等情况做准备。美国国务院本周初表示，政府正在与航空公司合作，增加离开黎巴嫩的航班，并为美国公民提供更多座位。

铁穹、大卫投石索和箭式: 以色列的防空系统如何运作? To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

（路透社等）

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