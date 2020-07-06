包围警总案周庭认两罪　黄之锋不认罪

（德国之声中文网）前香港众志秘书长黄之锋丶主席林朗彦和成员周庭，涉於去年6月21日号召群众包围警察总部，分别被控煽惑他人丶组织或参与未经批准的集结等罪名。周庭今天（7月6日）在东区裁判法院承认两项控罪，黄之锋和林朗彦则否认所有控罪。

案件押后至8月5日在西九龙裁判法院再讯，届时将处理周庭的求情及判刑，以及黄之锋和林朗彦的审前覆核，期间三人维持原有条件保释。

周庭承认的控罪包括「煽惑他人明知而参与未经批准集结」及「明知而参与未经批准集结」。根据香港法例第245章《公安条例》第17A条，煽惑未经批准的集结，一经公诉定罪可判监5年。

周庭：没案底或可获轻判

综合港媒报导，周庭在庭外表示认罪与否属个人决定，又指由于自己没有案底，法庭判处非监禁刑罚可能性较高，故选择认罪，但也有心理准备坐牢。黄之锋则称，对比起有示威者被控暴动罪甚至港版国安法，他们面对的控罪属微不足道。

三人同被控一项「煽惑他人明知而参与未经批准集结」罪，黄及周另被控一项「明知而参与未经批准的集结」罪，两项控罪指二人明知而参与或继续参与一个违反《公安条例》规定的公众集会，及明知而参与未经批准的集结。另外，黄之锋被控一项「组织未经批准集结」罪，指他同日在湾仔警察总部正门外组织未经批准集结。

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李澄欣（综合报导）