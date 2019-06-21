 包围抗议者散去 港警方称将严究“违法行为” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.06.2019

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时政风云

包围抗议者散去 港警方称将严究“违法行为”

经历了15个小时的包围之后，香港警察总部外聚集的抗议者周六早晨大多数已经散去。警方声明称，已经对集结的示威者给予“最大容忍”，但是将对“示威者的违法行为进行严肃跟进”。

BdTD Hongkong Regenschirme Kameras (Reuters/T. Siu)

香港示威者用来挡住监控摄像头的雨伞

（德国之声中文网）据路透社报道，周五包围香港警察总部的示威者至当地时间周六早晨大多已经散去，一些道路已经重新恢复交通，但是目前尚不清楚是否还会有更多的大规模抗议活动发生。

香港以反对《逃犯条例》为主要导火索的大规模抗议浪潮已经持续第三周。周五，以学生为主的大批示威者佩戴安全帽、护目镜和口罩，在警署外设立铁马路障，要求特首林郑月娥完全撤回修订《逃犯条例》的草案。

Hongkong Proteste gegen Auslieferungsgesetz (Getty Images/A. Kwan)

DW.COM

虽然香港特首林郑月娥周二已公开向香港民众道歉，但不少示威者仍因她没有具体回应诉求，而要求她在6月20日下午五点前回应。眼看她依旧保持沉默，21日早上，示威者开始集结于政府总部外。 (21.06.2019)

香港特首林郑月娥在周二（6月18日）召开的新闻会上表示自己对修例风波负有很大责任，她真诚地向香港每一名市民表达歉意。但很多泛民代表表示，林郑月娥没有回应抗议者的5大诉求，他们会继续参加新的抗议活动。 (18.06.2019)

香港「反送中」抗争运动出发两次史无前例的百万人遊行，至今仍然未結束。特首林郑月娥周日通过政府声明表示道歉，并暂停修例计划。但抗议者依然要求林郑下台，包括刚刚出狱的雨伞运动领袖黄之锋。他在离开监狱后后随即重新投入这场运动，并在位于金钟的香港政府总部外抗议现场接受德国之声专访。 (17.06.2019)

周六早晨，在被示威者包围封锁15个小时之后，警察移除了路障，让被困在警署办公楼内的工作人员可以回家。大多数示威者都离开现场，只留下数百人还在坚守。

周六早晨，香港警务处在其官方网站发表声明，谴责示威者包围警察总部的行為"嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務"。声明还称，"警方已經以最大的容忍度讓示威者在警察總部外集結，但示威者表達訴求的方式已經發展到既不合法，且不合情理的程度。對於這些違法行為，警方必定會嚴肅跟進。"

这次针对《逃犯条例》的抗议浪潮造成了香港自1997年主权回归中国以来最严重的政治动荡。本月有数百万人次参与了上街游行的抗议活动。警方在部分清场过程中，曾动用催泪弹和橡皮子弹，引发了民众对于警署的不满。

香港特区政府目前已经声明，完全停止《逃犯条例》的修订工作，本届立法会会期明年7月结束，届时相关修例草案会自动失效。但是示威者仍然继续行动，表达对于林郑月娥政府的不满，和对于北京日益加强控制导致香港政治自由度流失的抗议。

目前尚不清楚本周末是否还会有更大规模的抗议活动。原本有组织者计划在7月1日举行大型游行示威，但是一些通过即时通讯平台进行组织的学生团体则倾向于随时随地快速集结的公民抗命行动。

雨涵/王凡（路透社、法新社）

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香港6.21包围警总 上街学生有何诉求?

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