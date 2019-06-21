包围抗议者散去 港警方称将严究“违法行为”

（德国之声中文网）据路透社报道，周五包围香港警察总部的示威者至当地时间周六早晨大多已经散去，一些道路已经重新恢复交通，但是目前尚不清楚是否还会有更多的大规模抗议活动发生。

香港以反对《逃犯条例》为主要导火索的大规模抗议浪潮已经持续第三周。周五，以学生为主的大批示威者佩戴安全帽、护目镜和口罩，在警署外设立铁马路障，要求特首林郑月娥完全撤回修订《逃犯条例》的草案。

周六早晨，在被示威者包围封锁15个小时之后，警察移除了路障，让被困在警署办公楼内的工作人员可以回家。大多数示威者都离开现场，只留下数百人还在坚守。

周六早晨，香港警务处在其官方网站发表声明，谴责示威者包围警察总部的行為"嚴重影響警方的工作，包括警方向市民提供的緊急服務"。声明还称，"警方已經以最大的容忍度讓示威者在警察總部外集結，但示威者表達訴求的方式已經發展到既不合法，且不合情理的程度。對於這些違法行為，警方必定會嚴肅跟進。"

这次针对《逃犯条例》的抗议浪潮造成了香港自1997年主权回归中国以来最严重的政治动荡。本月有数百万人次参与了上街游行的抗议活动。警方在部分清场过程中，曾动用催泪弹和橡皮子弹，引发了民众对于警署的不满。

香港特区政府目前已经声明，完全停止《逃犯条例》的修订工作，本届立法会会期明年7月结束，届时相关修例草案会自动失效。但是示威者仍然继续行动，表达对于林郑月娥政府的不满，和对于北京日益加强控制导致香港政治自由度流失的抗议。

目前尚不清楚本周末是否还会有更大规模的抗议活动。原本有组织者计划在7月1日举行大型游行示威，但是一些通过即时通讯平台进行组织的学生团体则倾向于随时随地快速集结的公民抗命行动。

雨涵/王凡（路透社、法新社）