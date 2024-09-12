包凡“失联”一年半 华兴资本向“有关部门”支付7800万难入帐

去年2月，中国华兴资本创始人包凡“失联”，该公司其后公报称，获悉包凡正“配合中国有关机关调查”。本周，华兴资本在港交所复盘。而该公司财报中提及向“有关部门”支付了近7800万元款项，引发媒体的关注。

（德国之声中文网）英国《金融时报》9月11日引述华兴资本一份文件报道称，去年10月，华兴资本被要求向“有关部门”支付人民币7800万元，但没有获得进一步的信息，这令华兴资本的会计师和律师不得不猜测这笔钱的用意，以及如何记账。

《金融时报》写道，有关监管部门提供给华兴资本的信息是如此之少——包括对包凡的情况以及这一大笔支付款的原因，以至于该公司内部的会计以及外部的审计公司都难以将这笔款项计入该公司的最新年报。

华兴资本自去年4月停牌17个月后，本周一在香港复盘，当日暴跌逾七成。

包凡失联与华兴资本停牌

去年2月，华兴资本在港交所发布公告，该公司创始人、董事会主席、控股股东包凡失联。10天后，华兴资本称，董事会获悉包凡正配合中国有关机关的调查。

去年4月，华兴资本的审计所、“四大”之一德勤因不能联系到包凡，表示无法完成及签发审计报告，从而导致年报延迟、无法按期发布。华兴资本因而遭停牌。

按照港交所规定，停牌18个月而未能补救造成停牌的原因并复牌，联交所可将其除牌。

复牌与年报

而为了复牌，华兴资本近日补发了一系列财报。

在2023年度报告 中，华兴资本新的审计公司——中汇附上了保留意见，原因是华兴资本曾支付7766.9万元的“受限制款项”。审计公司提及这笔款项的记账困难。

而华兴资本则在同一份年报中回应了审计公司的“保留意见”，称“在考虑了本公司收到的法律意见后”，认为向中国有关机关支付“受限制款项”本身并不构成公司存在违法收益或构成违法的任何判定，因这仅应由法院作出，也不构成相关法律意义上的罚金。

“并不知晓亦无可靠信息”

与此同时，华兴资本在这份年报中还写道：“本集团并不知晓亦无可靠信息获悉包先生正在配合的任何调查的状况。本集团迄今尚未收到任何关于其正在接受调查的通知，也没有进入与该等事件有关的任何法庭程序。”

今年2月，华兴资本已公报称，包凡因“健康原因及希望将更多事件用于处理家庭事务”，已辞任执行董事兼董事会主席。而9月6日华兴资本复牌前夕，该公司公报称，包凡的妻子许彦清出任非执行董事。

包凡及其华兴资本曾促成中国网络巨头滴滴及美团的并购案，他被视为中国科技行业的知名人物。

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