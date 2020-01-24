包专机、派大巴：多国计划从武汉撤侨

（德国之声中文网）继23日武汉宣布封城后，湖北另有15座城市也相继宣布暂时停运公共交通，关闭机场、火车站、高速公路等离开通道。5千多万居民由此受困。官方数据显示，目前全国范围内已有近两千人感染，逾50人死亡。公布的感染和死亡案例大部分都在湖北。近日陆续有消息传出，美国正在考虑安排专机接回被困武汉的该国公民。
美国驻华使馆网站周日（1月26日）正式发布英文通知称，美国国务院正在安排将驻武汉总领事馆外交人员撤回美国，包机预计于1月28日从武汉天河国际机场出发飞往旧金山，也可运送有限数量的美国公民。拥有有效美国护照、对返美感兴趣的美国公民，可以联系美驻华使馆。但是，该使馆强调，飞机运客数量非常有限，无法接走每一位有意回国的公民，因此将优先考虑"面临冠状病毒风险更大"的人。普通美国公民将在事后补交乘机费。
根据中国外交部网站当天消息，就美国驻武汉总领馆日前宣布闭馆并将美方人员撤回美国，外交部发言人华春莹回应称："中方根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，作出相应安排，提供必要协助和便利。"
法国：先隔离再撤离
武汉的法国人居多和汽车工业息息相关
不同于美国的包机方案，法国选择陆路撤离。作为首个发现新型冠状病毒肺炎确诊案例的欧洲国家，法国决定先将武汉当地的法国人通过大巴送往中国其它城市，然后隔离14日后再进行下一步撤离计划，这是法国领事馆工作人员向法国24电视台透露的消息。具体计划正在研究中。
法国驻武汉总领事馆25日发布法语公告称，法方自去年12月起就已经开始关注武汉肺炎疫情，并于今年1月2日起持续更新本国公民出行建议提醒。领事馆还指出，他们考虑与当地政府合作，利用巴士将愿意撤离的法国公民及其配偶、子女带离武汉。
武汉目前有不少法国人，主要原因之一是法国汽车工业在中国的工厂大都在武汉，例如法国标致雪铁龙与中国东风在当地拥有多家合资工厂。中国驻法国大使卢沙野去年11月在武汉-法国经贸合作推介会上曾评价，武汉目前是法国在华投资密度最大、法国人和法语人口最多的中国城市。
韩国：争取安排包机撤侨
韩联社26日报道称，韩国国务总理丁世均24日主持召开新型肺炎相关部门紧急会议，决定争取安排包机从湖北省武汉市撤侨。
报道指出，国驻武汉总领事馆已初步征询居留当地的500多名侨民及留学生的回国意愿。政府正在制定他们回国后的防疫处置对策。据悉，目前在汉韩国公民中没有出现确诊或疑感染似新型冠状病毒肺炎的病例。
韩国政府相关人士表示，在获得中国政府的许可后，外籍人员可以乘车撤离。中国驻武汉总领事馆正在受理撤离申请。
世卫组织：“从科学来讲，试图封锁一个拥有1100万人口的城市是一个新鲜事”
俄罗斯：仔细研究组织公民离开问题
俄罗斯卫星通讯社26日援引该国驻中国大使新闻专员格利高里·叶戈罗夫表示，俄罗斯大使馆同中国方面正在仔细研究从湖北省和因冠状病毒被封城的武汉市组织离开俄罗斯公民的问题。
叶戈罗夫向该媒体介绍："暂时没有官方回复。我们的公民要求我们向他们说清楚如何可以离开湖北省，如何离开武汉。目前我们正在处理所有的请求。"
叶戈罗夫补充说，为收集俄罗斯公民的请求，使馆开通了公民特殊联络的渠道，其中包括在社交网络VK上和电子邮件的方式，方便"那些身处武汉和湖北的人写写自己的问题，他们所处的地方，在他们希望离开湖北时方便他们说出此事"。
日本：让所有希望回国的人成行
据日本共同社周日的消息，日本首相安倍晋三当天在公邸回答记者提问，关于滞留在新型冠状病毒感染的肺炎发生地中国武汉市的日本人，他示意将通过包机等方式让所有希望回国的人成行。
截至目前，中国当局尚未说明被下令"封城"的城市何时会解封。在全球各地，因为担忧会侵犯人们自由权利，这种大规模的隔离做法即便是在致命流行病传播时也相当罕见。
武汉封城当日，世界卫生组织驻中国代表高登·加利亚（Gauden Galea）在北京向美联社表示："据我所知，从科学来讲，试图封锁一个拥有1100万人口的城市是一个新鲜事。这样的公共卫生措施绝无仅有。现在这个阶段，我们还不能评判这个措施会不会奏效。"
德国之声就中国的应对措施采访了澳大利亚传染病学专家麦肯泰尔 (Raina MacIntyre)。她认为："目前为止，大部分的案例都发生在武汉，表示散播病毒的源头仍在武汉。不少海外的案例都是透过感染者的旅程，散播到包含泰国、新加坡与美国等国家。如果中国政府能确实执行武汉"封城"计划，这样的作法一定能对病毒传播造成某种程度上的打击。 我认为这样也能让海外的感染案例变少。"
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
武汉爆发不明肺炎
2019年12月底，微博上流传着一张武汉市卫生健康委员会的公告，内容首次提到「不明原因肺炎」。 另有一张文件照片显示，该不明肺炎的检测结果接近2003年爆发的SARS(非典型肺炎)。 这两张照片引发广大民众讨论，众人皆担忧SARS疫情重演。2019年12月31日，中国向世界卫生组织报告，该国1100万人口的武汉市发生多起呼吸性感染病例，病毒来源不明。世界各地疾病专家们迅即启动了对该病毒真面目的探寻。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
海鲜市场成焦点
12月底湖北武汉市出现的27宗不明原因肺炎，被指均与「华南海鲜市场」有关。 武汉市卫生主管单位在1月1日发出通报，决定对该市场实行休市整治并消毒，通知商户配合。 一些报导指出，华南海鲜市场不仅贩卖海鲜，还有些贩卖野味的店铺。 曾有人自称在海鲜市场看过家禽、狗、羊或是不知名的动物被关在笼中或是宰杀。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
确认新型冠状病毒
起初，专家们排除了SARS病毒的可能性。2002年，引发致命呼吸性疾病的SARS病毒在中国肆虐，并传播境外，导致全球范围近800人丧生。2020年1月7日，中国科学家宣布，已确认这是一种新型冠状病毒，类似SARS，属于冠状病毒家族，并暂时将它取名为2019-nCoV（2019-新型冠状病毒），患者症候包括发烧、咳嗽、呼吸困难、肺炎。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
传播「谣言」者被查处
武汉市公安局官方微博在1月1日发布消息称，关于武汉市肺炎疫情的情况，有8名网民在未经核实的情况下散布谣言，「造成社会不良影响」，已被依法查处。
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初步判定为冠状病毒
1月9日，武汉评估专家组表示，武汉不明原因肺炎已经排除了非典型肺炎（SARS）和中东呼吸综合症（MERS）的可能性。 专家初步判定该病毒为前所未见的新型冠状病毒，对于其深入了解还需要进一步研究。
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中国境内首例死亡病例
2020年1月11日，中国公布了这一冠状病毒导致的首例死亡病例。死者为一名61岁男子，曾在武汉的那家海鲜市场购物，死于肺炎综合症。据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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病毒传入邻国
之后数天，泰国和日本等国家相继宣布曾去过武汉该市场的人员被感染病例。在中国，该市第二个死亡病例被确认。至1月20日，中国国内3人死亡，200多人感染。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
首个死亡案例
1月11日，「武汉肺炎」出现首个死亡案例。 据《明报》报导，该死者为一名61岁男子，因呼吸衰竭、重症肺炎入院，同时患有腹部肿瘤及慢性肝病。 该患者长年在武汉华南海鲜市场采购货物。 与此同时还有41个确诊病例。
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世界卫生组织命名
1月13日，世界卫生组织(WHO)正式将武汉肺炎命名为「2019新型冠状病毒」(2019-nCoV)。适逢春节将至，许多人准备搭乘大众运输返乡过年，这也更有可能加速疫情的扩散。
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传播途径不明
一月中旬，专家们致力于确认该病毒是否会“人传人”。冠状病毒具“人畜共通性”，意指可以从动物跳传至人类。某些冠状病毒可经由咳嗽或喷嚏传染。世界各地机场开始对来来自中国的旅客做检查。1月20日，官方确认，该病毒可在人和人之间直接传染。
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习近平、李克强下指示
1月20日，习近平、李克强分别对武汉疫情作出批示，要求全力做好防控和救治，与世卫组织和外界保持密切沟通，防止疫情扩散。图为医疗人员将一名疑似病例送进武汉金银潭医院。
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钟南山: 肯定有人传人
1月21日，国家卫健委高级别专家组组长钟南山在接受央视采访时，肯定的表示新型冠状病毒肺炎存在人传人的现象。他说，在广东有两个病例没有去过武汉，但他们的家人去了武汉后染上了新型冠状病毒肺炎，因此“现在可以说，肯定有人传人现象。”当2003年中国爆发严重急性呼吸道症候群（SARS）疫情的时后，钟南山协助揭露疫情的严重程度，被誉为“非典功臣”。
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国家卫健委确认人传人
在钟南山之前，中国政府对于新型冠状病毒是否会人传人的问题一直都没有正面回答。到1月20日为止，还是继续使用“有限人传人”、“持续人传人风险低”等说辞。但是在1月22日，国家卫健委召开记者会表示，目前，已经出现人传人，病毒存在变异可能，疫情存在进一步扩散风险。官员表示，截至21日24时国家卫健委已经收到国内13省(区、市)，累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例440例，死亡9例。图为武汉天河国际机场的防疫措施。
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数百万人被“封城”
1月23日，中国对武汉实行“封城”，以试图遏制该病毒传播。公共交通暂停。当局指令赶建一家专门收治相关病人的大规模医院。1月24日，感染人数报告超过830人，死亡26人。当局将“封城”数量增至13个，涉及至少3600万民众。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
一个全球卫生紧急事件？
随着春节将至，武汉作为一个人口聚集地，更多人从武汉往其他国家移动，而加速了疫情的跨国传播。1月13日，泰国出现首个武汉肺炎的确诊病例，之后又新增三例。1月16日，日本出现首个确诊病例。20日，一名中国籍女子在韩国确诊为该国首个确诊病例。21日，一名由武汉搭班机回台的女子确认为台湾首个病例。21日，美国华盛顿州；22日，澳门、香港出现首个确诊病例。在感染数量不断增加的同时，1月23日，世界卫生组织表示，将它宣布为全球公共健康紧急事件目前“为时尚早”。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
冠状病毒抵达欧洲
1月24日，法国卫生当局确认法国境内发生3例新型冠状病毒感染病例，标志着该病毒首现欧洲。数小时后，奥地利报告，一人感染该病毒。
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武汉肺炎大事记: 从“谣言”坐实到拉响警报
农历新年
1月25日，中国农历鼠年大年初一。死亡人数升至41人，全球感染人数超过1300，其中多数在中国。官方取消了众多大型庆祝安排，以防止病毒扩散。——这一天，数亿民众通常会旅行，或参加各种公共欢庆活动。专家们希望能在3个月内研制出首个冠状病毒疫苗。