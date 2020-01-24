包专机、派大巴：多国计划从武汉撤侨

（德国之声中文网）继23日武汉宣布封城后，湖北另有15座城市也相继宣布暂时停运公共交通，关闭机场、火车站、高速公路等离开通道。5千多万居民由此受困。官方数据显示，目前全国范围内已有近两千人感染，逾50人死亡。公布的感染和死亡案例大部分都在湖北。近日陆续有消息传出，美国正在考虑安排专机接回被困武汉的该国公民。

美国驻华使馆网站周日（1月26日）正式发布英文通知称，美国国务院正在安排将驻武汉总领事馆外交人员撤回美国，包机预计于1月28日从武汉天河国际机场出发飞往旧金山，也可运送有限数量的美国公民。拥有有效美国护照、对返美感兴趣的美国公民，可以联系美驻华使馆。但是，该使馆强调，飞机运客数量非常有限，无法接走每一位有意回国的公民，因此将优先考虑"面临冠状病毒风险更大"的人。普通美国公民将在事后补交乘机费。

根据中国外交部网站当天消息，就美国驻武汉总领馆日前宣布闭馆并将美方人员撤回美国，外交部发言人华春莹回应称："中方根据国际惯例，依照中方有关防疫规定，作出相应安排，提供必要协助和便利。"

法国：先隔离再撤离

武汉的法国人居多和汽车工业息息相关

不同于美国的包机方案，法国选择陆路撤离。作为首个发现新型冠状病毒肺炎确诊案例的欧洲国家，法国决定先将武汉当地的法国人通过大巴送往中国其它城市，然后隔离14日后再进行下一步撤离计划，这是法国领事馆工作人员向法国24电视台透露的消息。具体计划正在研究中。

法国驻武汉总领事馆25日发布法语公告称，法方自去年12月起就已经开始关注武汉肺炎疫情，并于今年1月2日起持续更新本国公民出行建议提醒。领事馆还指出，他们考虑与当地政府合作，利用巴士将愿意撤离的法国公民及其配偶、子女带离武汉。

武汉目前有不少法国人，主要原因之一是法国汽车工业在中国的工厂大都在武汉，例如法国标致雪铁龙与中国东风在当地拥有多家合资工厂。中国驻法国大使卢沙野去年11月在武汉-法国经贸合作推介会上曾评价，武汉目前是法国在华投资密度最大、法国人和法语人口最多的中国城市。

韩国：争取安排包机撤侨

韩联社26日报道称，韩国国务总理丁世均24日主持召开新型肺炎相关部门紧急会议，决定争取安排包机从湖北省武汉市撤侨。

报道指出，国驻武汉总领事馆已初步征询居留当地的500多名侨民及留学生的回国意愿。政府正在制定他们回国后的防疫处置对策。据悉，目前在汉韩国公民中没有出现确诊或疑感染似新型冠状病毒肺炎的病例。

韩国政府相关人士表示，在获得中国政府的许可后，外籍人员可以乘车撤离。中国驻武汉总领事馆正在受理撤离申请。

俄罗斯：仔细研究组织公民离开问题

俄罗斯卫星通讯社26日援引该国驻中国大使新闻专员格利高里·叶戈罗夫表示，俄罗斯大使馆同中国方面正在仔细研究从湖北省和因冠状病毒被封城的武汉市组织离开俄罗斯公民的问题。

叶戈罗夫向该媒体介绍："暂时没有官方回复。我们的公民要求我们向他们说清楚如何可以离开湖北省，如何离开武汉。目前我们正在处理所有的请求。"

叶戈罗夫补充说，为收集俄罗斯公民的请求，使馆开通了公民特殊联络的渠道，其中包括在社交网络VK上和电子邮件的方式，方便"那些身处武汉和湖北的人写写自己的问题，他们所处的地方，在他们希望离开湖北时方便他们说出此事"。

日本：让所有希望回国的人成行

据日本共同社周日的消息，日本首相安倍晋三当天在公邸回答记者提问，关于滞留在新型冠状病毒感染的肺炎发生地中国武汉市的日本人，他示意将通过包机等方式让所有希望回国的人成行。

截至目前，中国当局尚未说明被下令"封城"的城市何时会解封。在全球各地，因为担忧会侵犯人们自由权利，这种大规模的隔离做法即便是在致命流行病传播时也相当罕见。

武汉封城当日，世界卫生组织驻中国代表高登·加利亚（Gauden Galea）在北京向美联社表示："据我所知，从科学来讲，试图封锁一个拥有1100万人口的城市是一个新鲜事。这样的公共卫生措施绝无仅有。现在这个阶段，我们还不能评判这个措施会不会奏效。"

德国之声就中国的应对措施采访了澳大利亚传染病学专家麦肯泰尔 (Raina MacIntyre)。她认为："目前为止，大部分的案例都发生在武汉，表示散播病毒的源头仍在武汉。不少海外的案例都是透过感染者的旅程，散播到包含泰国、新加坡与美国等国家。如果中国政府能确实执行武汉"封城"计划，这样的作法一定能对病毒传播造成某种程度上的打击。 我认为这样也能让海外的感染案例变少。"