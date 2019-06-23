 募资获支持 铜锣湾书店有望在台重启 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 07.09.2019

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时政风云

募资获支持 铜锣湾书店有望在台重启

曾经因为出售“禁书”而成为北京打压对象的香港铜锣湾书店，有望未来在台北重新开业。其创办人林荣基在流亡台湾数月之后，在网上进行募资获得积极响应，20小时内完成筹款280万新台币的目标。

Lam Wing Kee (Vivien Wong)

林荣基资料照片（2018年在香港大学）

DW.COM

铜锣湾书店主角之一林荣基表示，基本上还是会根照过往铜锣湾书店的模式，延续铜锣湾书店的精神。如果内地读者要求，仍然会想办法邮寄书本给他们。要知道，自由阅读是人权的基本精神。 (07.02.2018)

极具争议的引渡法例虽然还未获香港立法会通过，但已经有香港人决定「流亡」异乡——铜锣湾书店前店长林荣基。这次离开后，未必有回家的一天。 (26.04.2019)

香港立法会将即在本周首读备受争议的《逃犯条例》，过万人在首读前夕（3月31日）上街反对，铜锣湾书店店长林荣基也是其中一人。他日前接受德国之声专访时表示，这很可能是他最后一次现身游行队伍，感叹这个条例迫使他成为香港首批「政治难民」。 (31.03.2019)

（德国之声中文网）铜锣湾书店创始人、店长林荣基在今年4月流亡台湾之后，计划让这家因为售卖"禁书"而遭到打压的书店在台重启开业，希望在台北再度挂起铜锣湾书店的招牌。据台湾"自由时报"报道，林荣基在当地时间9月5日晚8点发起了募资活动，在20小时之内就完成筹款目标。

到9月6日下午3时，已有1451人出资赞助，总募集款项达280万元新台币。得知筹款成功的消息后，林荣基表示，"一夜间仿佛看见曾为自己走上街头的朋友，以及这几个月来挺身反抗的香港人民"。他称自己内心十分撼动，感激之情难以言喻。

台湾中央社报道，根据重启铜锣湾书店的计划书，募资成功后，将洽谈合适的地点，初步计划在西门町一带。预计半年之内确定店址，如果店面装修和进书工作进展顺利，有望在明年年中之前正式开业。

"联合新闻网"报道，林荣基9月6日晚上在嘉义市举办讲座，谈到"台湾的隐忧"。他指出，在台湾有人提出「两岸一家亲」，其实是"将自己当成中国人，而非台湾人"，这就是台湾的隐忧之一。

林荣基还指出，台湾的隐忧就是不了解中国，并且台湾"仍有人对中共存在幻想"，台湾人必须从历史中去解读中共，从历史中得到警惕、进而了解中国。

Hong Kong - Buchverkäufer Lam Wing-kee während Protesten (Reuters/T. Siu)

3月31日，当时还在香港的林荣基也参加了反修例的游行

在接受自由亚洲电台采访时，林荣基还对那些在香港抗争运动背景下产生轻生念头的年轻人喊话："有可能的话，先离开。我希望他们不要看得那么死，因为空间很大，没有尺度，你愿意的话是可以解决的。很多人会伸出手帮助你。"

林荣基现年63岁，曾在2015年因为铜锣湾书店售卖"禁书"而"被失踪"。在2019年2月香港特区政府提出修改《逃犯条例》之后，林荣基于4月流亡台湾。他强调「铜锣湾书店在香港做不到的事，或被禁止的事，将在自由的台湾，进行下去」。

雨涵（综合报道）

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