募资获支持 铜锣湾书店有望在台重启

（德国之声中文网）铜锣湾书店创始人、店长林荣基在今年4月流亡台湾之后，计划让这家因为售卖"禁书"而遭到打压的书店在台重启开业，希望在台北再度挂起铜锣湾书店的招牌。据台湾"自由时报"报道，林荣基在当地时间9月5日晚8点发起了募资活动，在20小时之内就完成筹款目标。

到9月6日下午3时，已有1451人出资赞助，总募集款项达280万元新台币。得知筹款成功的消息后，林荣基表示，"一夜间仿佛看见曾为自己走上街头的朋友，以及这几个月来挺身反抗的香港人民"。他称自己内心十分撼动，感激之情难以言喻。

台湾中央社报道，根据重启铜锣湾书店的计划书，募资成功后，将洽谈合适的地点，初步计划在西门町一带。预计半年之内确定店址，如果店面装修和进书工作进展顺利，有望在明年年中之前正式开业。

"联合新闻网"报道，林荣基9月6日晚上在嘉义市举办讲座，谈到"台湾的隐忧"。他指出，在台湾有人提出「两岸一家亲」，其实是"将自己当成中国人，而非台湾人"，这就是台湾的隐忧之一。

林荣基还指出，台湾的隐忧就是不了解中国，并且台湾"仍有人对中共存在幻想"，台湾人必须从历史中去解读中共，从历史中得到警惕、进而了解中国。

在接受自由亚洲电台采访时，林荣基还对那些在香港抗争运动背景下产生轻生念头的年轻人喊话："有可能的话，先离开。我希望他们不要看得那么死，因为空间很大，没有尺度，你愿意的话是可以解决的。很多人会伸出手帮助你。"

林荣基现年63岁，曾在2015年因为铜锣湾书店售卖"禁书"而"被失踪"。在2019年2月香港特区政府提出修改《逃犯条例》之后，林荣基于4月流亡台湾。他强调「铜锣湾书店在香港做不到的事，或被禁止的事，将在自由的台湾，进行下去」。

雨涵（综合报道）