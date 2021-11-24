 動用「黃金權力」 義大利否決技術移轉至中企 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.06.2022

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时政风云

動用「黃金權力」 義大利否決技術移轉至中企

義大利政府為保護戰略性行業，再次否決另一起中資收購案，該案是與智能裝備有關。這也是當局在啟用「黃金權力」以來，第六度阻擋中資在意大利的交易案。

Frankreich Mario Draghi EU Parlament

意大利總理德拉吉（Mario Draghi）否決了意大利公司向該家中國公司轉讓技術和軟體的決定。（資料照片）

（德國之聲中文網）路透社引述一份文件和知情人士報導稱，義大利總理德吉拉（Mario Draghi）否決了一項涉及將技術和軟體轉移給中資的工業機器人公司埃夫特智能裝備（EFORT Intelligent Equipment）的交易。

今年早些時候，埃夫特集團宣佈了這項項交易，將其在意大利公司ROBOX持有的股份從40%提高到49%。報導稱，Robox主要是設計和製造機器人和行動控制系統的電子元件。而埃夫特則是在上海證交所掛牌的公司。

路透社報導指出，德吉拉政府阻止了Robox對該中企進行技術移轉，但是針對增加持股一事並未提出反對意見。

該文件只提到了政府否決的該交易，但沒有具體說明交易的哪一部分被拒絕。據稱，意大利使用其反收購法中的「黃金權力」，以抵制被認為具有戰略意義的行業的競標，例如銀行業、能源業、電信業和衛生服務業。

預防中資收購案

自從意大利政府在2012年制訂「黃金權力」(golden powers)法案，賦予義大利政府特殊權力，對戰略重要資產規範後，當局已經第七次阻止外國在意大利的交易案，包括Robox在內，有六次都是來自中國的交易，而有五次在現任總理德拉吉的政府領導下被否決。

今年3月，德拉吉否決了中企收購無人機公司的交易。更早前，也曾經否決了中國企業收購米蘭半導體設備公司。

更早前，路透社曾經報導，意大利政府調查該國一間軍用無人機公司受中國投資人收購的交易案。該筆收購案並未在交易前交付官方審查，但意大利政府認為他們有權對此案進行批准。若沒有得到令人滿意的解釋，政府將提出一份投訴，最終可能推翻該交易。

《華爾街日報》也曾報導，2018年，一家中國政府控制的公司收購了意大利軍用無人機製造商Alpi Aviation，並隨即將敏感技術轉移到中國，而意大利和歐盟當局對此舉動毫不知情。意大利軍方曾在阿富汗使用過Alpi的相關技術。

（路透社、《華爾街日報》）

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