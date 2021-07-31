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德国西部城市，位于莱茵河畔，与科隆、杜塞尔多夫为邻。拜尔制药的总厂位于该市。
德甲球队勒沃库森俱乐部就是由拜尔公司于1904年建立的。除了足球，勒沃库森俱乐部还拥有篮球、排球、手球、体操等运动队。
美国国务院副国务卿访华、 德国勒沃库森化工园区爆炸、中国疫情升温……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
位于德国西部城市勒沃库森（Leverkusen）的个一化工园区内周二（7月27日）发生爆炸，导致至少两人丧生、31人受伤，5人失踪。运营商表示，目前尚不清楚爆炸原因。
德国西部一家化工园区周二发生爆炸，至少造成2死31伤，还有人员下落不明。勒沃库森消防局正持续进行搜救，同时监测爆炸浓烟是否会对当地环境造成污染。
英格兰足球超级联赛以11.85亿欧元的支出再次创下转会费纪录。德国足球甲级联赛只位居第四，远远落后于英国。如今，一位勒沃库森人对此发出警告。
在德甲第31轮，已经锁定冠军的拜仁负于勒沃库森，后者目前积分榜排名第二。沙尔克和帕德博恩都取得了至关重要的胜利。
本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
本周末，冬歇了一个多月的德甲赛事将开始下半赛季的征程。上赛季的亚军多特蒙德如今位列倒数第二，周六，他们将迎战劲旅勒沃库森队。
德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
拜仁慕尼黑主场不出所料的取得胜利，而其竞争者们的脚步也没有放缓。勒沃库森就在汉诺威客场胜出，排名提升到第四位。
汉堡队胜勒沃库森，沃尔斯堡队赢斯图加特。第10场比赛还有哪些精彩画面？
德甲第7轮比赛中，只有卫冕冠军拜仁队继续扩大战果并巩固了榜首地位。其它各队均表现不佳，给排名增加了意想不到变数。
7月13日，克拉默尔在这一天成为了世界杯冠军。在接受德国之声专访时，这位效力于门兴格拉德巴赫的中场球员谈到了在世界杯前后的个人经历，还有他日记里的那些秘密。
新赛季德甲联赛的第一轮比赛便上演精彩大戏。勒沃库森客场力克多特蒙德，而霸主拜仁慕尼黑则四平八稳地拿下赛季首胜。
拜仁慕尼黑本周稳拿三分，原本理论上已经提前拿下本赛季冠军，不过积分榜二、三名也分别获胜，以至于前三甲之间的差距等于没有变动。弗莱堡战胜布莱梅，终于跳出降级区。
德甲联赛第八轮，排名积分榜前两位的拜仁慕尼黑和多特蒙德双双遭到阻击，而勒沃库森则乘势缩小了与“德甲双雄”之间的差距。精彩赛事镜头，尽在德甲图集！
德甲周六进行了第34轮的角逐，这也是本赛季德甲最后一轮的较量，因此9场比赛都被安排在了15点30分同时进行。德甲劲旅科隆主场1比4输给拜仁慕尼黑之后，历史上第五次降级，勒沃库森则取得了下赛季欧联杯的参赛资格。
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