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勒沃库森

德国西部城市，位于莱茵河畔，与科隆、杜塞尔多夫为邻。拜尔制药的总厂位于该市。

德甲球队勒沃库森俱乐部就是由拜尔公司于1904年建立的。除了足球，勒沃库森俱乐部还拥有篮球、排球、手球、体操等运动队。

China | Stellvertretende US-Außenministerin Wendy Sherman

七张图看一周大事 31.07.2021

美国国务院副国务卿访华、 德国勒沃库森化工园区爆炸、中国疫情升温……本周发生了哪些重要事件？七张图带你一览一周大事。
27.07.2021, Leverkusen, Deutschland, Eine dunkle Rauchwolke steigt über dem Chemiepark auf. Einsatzkräfte der Werkfeuerwehr sind im Einsatz. +++ dpa-Bildfunk +++

德国勒沃库森化工园区爆炸致2人死亡5人失踪    28.07.2021

位于德国西部城市勒沃库森（Leverkusen）的个一化工园区内周二（7月27日）发生爆炸，导致至少两人丧生、31人受伤，5人失踪。运营商表示，目前尚不清楚爆炸原因。 

德国西部化工园区爆炸 浓烟弥漫天际 28.07.2021

德国西部一家化工园区周二发生爆炸，至少造成2死31伤，还有人员下落不明。勒沃库森消防局正持续进行搜救，同时监测爆炸浓烟是否会对当地环境造成污染。
Bildunterschrift:MANCHESTER, ENGLAND - JANUARY 01: Yaya Toure of Manchester City celebrates the opening goal with team mates during the Barclays Premier League match between Manchester City and Sunderland at Etihad Stadium on January 1, 2015 in Manchester, England. (Photo by Alex Livesey/Getty Images)

英超联赛陷入金钱的疯狂 03.09.2015

英格兰足球超级联赛以11.85亿欧元的支出再次创下转会费纪录。德国足球甲级联赛只位居第四，远远落后于英国。如今，一位勒沃库森人对此发出警告。
Fußball Bundesliga Schalke vs Stuttgart

德甲联赛第31轮图片集锦 03.05.2015

在德甲第31轮，已经锁定冠军的拜仁负于勒沃库森，后者目前积分榜排名第二。沙尔克和帕德博恩都取得了至关重要的胜利。
Bundesliga 1899 Hoffenheim Borussia Mönchengladbach

德甲联赛第27轮图集 05.04.2015

本轮比赛中，拜仁慕尼黑、沃尔夫斯堡、门兴格拉德巴赫和勒沃库森等排名靠前的球队均获得胜利。而法兰克福两度领先却没能赢球，弗赖堡则在保级战中获得重要三分。
dpatopbilder - Fußball Bundesliga, 17. Spieltag, Werder Bremen gegen Borussia Dortmund am 20.12.2014 im Weserstadion in Bremen. Dortmunds Mats Hummels steht nach Spielende auf dem Platz. Foto: Carmen Jaspersen/dpa (Wichtiger Hinweis: Aufgrund der Akkreditierungsbestimmungen der DFL ist die Publikation und Weiterverwertung im Internet und in Online-Medien während des Spiels auf insgesamt fünfzehn Bilder pro Spiel begrenzt.)

德甲再燃战火 多特蒙德面临考验 30.01.2015

本周末，冬歇了一个多月的德甲赛事将开始下半赛季的征程。上赛季的亚军多特蒙德如今位列倒数第二，周六，他们将迎战劲旅勒沃库森队。
Fußball 1. Bundesliga Wolfsburg - Köln

德甲联赛第17轮 21.12.2014

德甲第17轮比赛中，拜仁队继续巩固了积分榜榜首的地位。多特蒙德再次败北，难以摆脱降级危险。勒沃库森、沙尔克和门兴小有斩获。柏林赫塔队在与霍芬海姆的较量中0:5惨败。
Fußball Bundesliga Hamburger SV vs. SV Werder Bremen

德甲联赛第12轮 23.11.2014

拜仁慕尼黑主场不出所料的取得胜利，而其竞争者们的脚步也没有放缓。勒沃库森就在汉诺威客场胜出，排名提升到第四位。
Moenchengladbach's midfielder Patrick Herrmann celebrates scoring the 2-1 goal with midfielder Andre Hahn (L) during the German first division Bundesliga football match Borussia Moenchengladbach vs 1899 Hoffenheim in Moenchengladbach, western Germany on November 2, 2014. AFP PHOTO / PATRIK STOLLARZ RESTRICTIONS / EMBARGO DFL RULES TO LIMIT THE ONLINE USAGE DURING MATCH TIME TO 15 PICTURES PER MATCH. IMAGE SEQUENCES TO SIMULATE VIDEO IS NOT ALLOWED AT ANY TIME. FOR FURTHER QUERIES PLEASE CONTACT DFL DIRECTLY AT + 49 69 650050. (Photo credit should read PATRIK STOLLARZ/AFP/Getty Images)

德甲联赛第10轮 02.11.2014

汉堡队胜勒沃库森，沃尔斯堡队赢斯图加特。第10场比赛还有哪些精彩画面？
Fußball 1. Bundesliga 7. Spieltag FC Bayern München vs. Hannover 96

德甲联赛2014/15赛季第7轮图集 05.10.2014

德甲第7轮比赛中，只有卫冕冠军拜仁队继续扩大战果并巩固了榜首地位。其它各队均表现不佳，给排名增加了意想不到变数。
RIO DE JANEIRO, BRAZIL - JULY 13: Christoph Kramer of Germany celebrates with the World Cup trophy after defeating Argentina 1-0 in extra time during the 2014 FIFA World Cup Brazil Final match between Germany and Argentina at Maracana on July 13, 2014 in Rio de Janeiro, Brazil. (Photo by Laurence Griffiths/Getty Images)

德国国脚克拉默尔：“世界杯之后更受注视” 28.08.2014

7月13日，克拉默尔在这一天成为了世界杯冠军。在接受德国之声专访时，这位效力于门兴格拉德巴赫的中场球员谈到了在世界杯前后的个人经历，还有他日记里的那些秘密。
Bundesliga Paderborn vs Mainz 24.08.2014

德甲联赛2014/15赛季第1轮图集 24.08.2014

新赛季德甲联赛的第一轮比赛便上演精彩大戏。勒沃库森客场力克多特蒙德，而霸主拜仁慕尼黑则四平八稳地拿下赛季首胜。
Bayern's Bastian Schweinsteiger celebrates his goal against Mainz. Photo: Getty

德甲联赛2013/14赛季第26轮精彩图集 23.03.2014

拜仁慕尼黑本周稳拿三分，原本理论上已经提前拿下本赛季冠军，不过积分榜二、三名也分别获胜，以至于前三甲之间的差距等于没有变动。弗莱堡战胜布莱梅，终于跳出降级区。
Bernd Leno plucks a cross from the air

2013/14赛季德甲联赛第8轮精彩图集 06.10.2013

德甲联赛第八轮，排名积分榜前两位的拜仁慕尼黑和多特蒙德双双遭到阻击，而勒沃库森则乘势缩小了与“德甲双雄”之间的差距。精彩赛事镜头，尽在德甲图集！
Dortmund's supporters enter the pitch after the German first division Bundesliga soccer match between Borussia Dortmund and SC Freiburg in Dortmund, Germany, Saturday, May 5, 2012. Borussia Dortmund defended the title of last year and is German Bundesliga Champion 2012 again. (Foto:Martin Meissner/AP/dapd) - NO MOBILE USE UNTIL 2 HOURS AFTER THE MATCH, WEBSITE USERS ARE OBLIGED TO COMPLY WITH DFL-RESTRICTIONS, SEE INSTRUCTIONS FOR DETAILS -

多特蒙德创造德甲积分纪录 05.05.2012

德甲周六进行了第34轮的角逐，这也是本赛季德甲最后一轮的较量，因此9场比赛都被安排在了15点30分同时进行。德甲劲旅科隆主场1比4输给拜仁慕尼黑之后，历史上第五次降级，勒沃库森则取得了下赛季欧联杯的参赛资格。
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