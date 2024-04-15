勒沃库森德甲夺冠 阿隆索功不可没

（德国之声中文网）周日晚（4月14日）的德甲第29轮比赛中，勒沃库森队主场以5-0大胜不莱梅队。因积分遥遥领先，勒沃库森提前5轮夺得联赛冠军。

这是该队120年历史上的第一个德甲冠军。更具有象征意义的是，这一结果撼动了拜仁慕尼黑队垄断德甲榜首十一年的局面，让多年来期盼新气象的德国足球迷激动不已。

勒沃库森俱乐部曾5次赢得德甲第二名，被人戏称"永远的老二"。这一次取得改写德国足坛局面的好成绩，普遍认为首先归功于该队现任主教练、西班牙人阿隆索（Xabi Alonso）。

巴斯克人在德国

2022年阿隆索接任主教练之时，勒沃库森队还在挣扎脱离降级的命运。而阿隆索自己的履历也还并不耀眼，还没有担任过一支一流球队的主教练，仅在皇家马德里的少年队担任过助理教练和皇家社会俱乐部的B队教练。而如今，42岁的阿隆索已被公认为全球最佳教练之一。

首次出任主教练就带领球队夺冠

阿隆索是西班牙的巴斯克族裔，出身于足球世家，父亲也是一名西班牙前国脚。他少年时在家乡的皇家社会俱乐部踢球，后来效力于利物浦、皇家马德里、拜仁慕尼黑等欧洲劲旅。

在德甲本赛季之初，阿隆索接受英国《卫报》采访时表示："我是个巴斯克人，彻头彻尾的巴斯克人，但现在受着德国的巨大影响。"

作为球员，阿隆索就表现出出色的控球能力和分析头脑。他在拜仁慕尼黑队踢球时，当时的教练也是西班牙人--大名鼎鼎的瓜迪奥拉。他曾描述阿隆索称，"他是我见到过的最好的中场球员之一。……他能很好地理解一场比赛，并抱着必要的好奇心。他总是很清楚必须做什么才能赢得比赛。"

务实工作者

作为教练，阿隆索被认为具有灵活务实精神，同时平易近人，决策果断但平和低调。勒沃库森队在他的带领下，不仅摆脱了降级危险，稳步提高，本赛季更是创下不败的战绩。

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曾有一段时间，有猜测认为阿隆索有可能在本此德甲赛季结束后离开勒沃库森队另谋高就，比如执教拜仁慕尼黑队或利物浦队。但今年3月底阿隆索表示，自己"感觉很好，在正确的位置上"，因此不会离开勒沃库森俱乐部。"我的工作肯定还没有完成，我们还有一些计划呢。"

夺冠之后，阿隆索发表感言说，还要带领勒沃库森队夺取更多头衔："我们还想要更多！我们还想赢得德国杯冠军，还有欧联杯冠军！感谢所有球迷，你们太不可思议了。在整个赛季中，你们给予球队巨大的支持，现在到了庆祝与享受胜利的时刻，谢谢你们！我们是冠军！"

(综合报道)

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