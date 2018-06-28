勒夫将留任德国队主教练

（德国之声中文网）德国发行量最大的报纸《图片报》以及《南德意志报》周二（7月3日）均引述匿名消息来源报道称，尽管在俄罗斯世界杯上球队表现糟糕，小组赛便惨遭淘汰，勒夫依然决定继续担任国家队主教练。

德国《体育图片报》也报道，勒夫决定继续"履行合同"。在俄罗斯世界杯开赛前不久，勒夫才与德国足协达成协议，将担任国家队主教练的合同延长到2022年。

目前这一消息已经得到德国足协的证实。而就在几天前，德国足协主席团曾在一次电话会议中一致赞成勒夫留任。

2004年，勒夫进入德国国家队教练团队，担任时任主帅克林斯曼的助手。2006年世界杯后，克林斯曼挂印而去，勒夫接手，并执教至今。

勒夫担任德国队主教练之后，每逢大赛至少进入前四名，并在2014年达到执教生涯的顶峰，在巴西夺得世界杯冠军。2017年，以年轻阵容出战的德国队还拿下了联合会杯。

今年5月中旬续约后，勒夫曾表示担任德国国家队主教练是他梦想中的工作。

德国队出赛的下一个正式赛事是今年新创立的欧足联国家联赛。德国队将在9月6日对阵法国队。

石涛/乐然（德新社、体育通讯社）