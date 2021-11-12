勋伯格：《升华之夜》  

美籍奥地利作曲家、音乐理论家阿诺尔德·勋伯格（Arnold Schoenberg）1874年9月13日出生在维也纳，1951年7月13日在美国洛杉矶逝世。

勋伯格自幼学习小提琴和大提琴，12岁开始作曲，16岁父亲去世后因家境窘迫到银行当了办事员。一次偶然的机会，他结识了作曲家亚历山大·策姆林斯基，从此开始了音乐创作生涯。勋伯格曾执教于柏林斯顿音乐学院、维也纳音乐学院、柏林普鲁士艺术学院，参加过一战。1933年纳粹上台后移居美国。

《升华之夜》（德语：Verklärte Nacht），Op. 4）是阿诺尔德·勋伯格于1899年所作的单乐章弦乐六重奏，被视为其早期重要作品。当时，他的创作主要受勃拉姆斯和瓦格纳的影响，作品充满德国晚期浪漫主义音乐的气息，并把半音化创作技法发展到了极限。

这首重奏基于理查·戴默尔的一首诗《升华之夜》，并采用了该诗标题。诗中描写一位女子在月光下的树林向新男友坦白自己怀了别人的孩子后得到男友的接纳。勋伯格的这部作品分为无间隙的五部分，由2把小提琴、2把中提琴和2把大提琴演奏，以D小调为主调，创作手法继承了德国后浪漫主义音乐传统。

乐曲各个部分营造出诗中各节的情绪变化。乐曲第一部分营造出月夜的阴冷氛围，第二部分为女子的坦白，以D小调带出戏剧性的爆发，以降B小调描述女子的不幸及孤独，再以C小调主题描述女子对母亲天职等想法。第三部分为发展变奏。第四部分采用D大调，营造出男子充满爱之光辉的回应。

该作品902年3月18日首演后引起争议，部分原因是出于对诗中女性地位抱持的怀疑态度。但诗的作者戴默尔则十分欣赏此作品。有评论将此曲列为勋伯格最著名的作品。请听萨尔斯堡室内乐团的演奏。

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