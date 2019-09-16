勇武派自白：坚持五大诉求 挡子弹也在所不惜

(德国之声中文网)香港年轻一代今年过了不一样的夏天，三个多月抗争流下的血汗，是争取民主的印记。刚大学毕业的M（化名）与在职的阿俊（化名），都是二十出头的小伙子，曾参与过佔领运动和为「鱼蛋革命」（即2016年旺角骚乱）作后援。今次反修例示威中，他们戴上头盔、防毒面具，全身黑衣装备，站在最前线与警方对峙，堵路、掷砖头、燃烧弹，被外界视为「勇武派」、「冲冲子」。阿俊坦言，改变源于近年落实高铁一地两检、兴建港珠澳大桥等，足见香港正被大陆侵蚀，反修例风波更见尽政权不公。「六月九日一百万人游行，政府仍死性不改，当晚宣布将会如期在立法会恢复二读，大家很愤怒才冲撃立法会；到了612警方滥暴令民愤升级，继而有721元朗警黑勾结，大家才憎恨警察。」M也表示，若政府一早回应诉求，不会出现及后连番冲突，「我们是要针对政权，而警察在维护这不公义制度，因此我们要推翻他们。」

没有「大台」 靠筹组小队站在最前线

反送中运动强调没有「大台」统领，然而一众勇武示威者除在网站连登与Telegram联繫，亦成立小队分工合作。据阿俊透露，他与数十名示威者组成一个小队，当中有学生、教师、博士生，甚至政府人员。每次示威前他们会秘密开会，讲解行动细节与分工，「又会跟大家讲解逃生路线，小心被警察包抄，也不要散开。」他又指，过去冲突发现不少被捕人士都是单独行事，因此落场时见到这些独行侠，都会招揽他们入队，「起码可以一齐行动，互相帮助，我们较有组织，亦可向他们提供防护用具。」M指出，这类行动小队起码有数个，每次落场每队都有一至两人手持对讲机互通消息，看似没有领袖的运动，其实默默地已建立有系统的运作。

示威冲突越演越烈，勇武派由搬运水马铁栏设路障、投掷鸡蛋等，进化至用弹叉掷砖、投掷燃烧弹；防线对面的警员武力也升级，催泪弹、橡胶子弹、布装弹几乎每次都出现，近日亦出动水炮车驱散示威者，连番行动拘捕逾千人，当中728上环冲突，四十四人被控暴动罪，而在811铜锣湾的示威中，警方派员乔装成示威者混入其中突击拘捕多人，勇武派可谓遭受重大打撃。

811后打撃勇武派 核心骨干人数减

阿俊认为，警方早已渗透入勇武示威者群中，并且多数在示威者撤退期间才现身，相信警方锁定核心成员并作监控，「728上环冲突多人被控暴动，当中有三人是我们的兄弟，其后另一小队在荃湾示威时破坏交通灯，未行动就被警察识破；更明显是811后加强监控，有成员在其屋苑被人跟踪，被人翻查闭路电视，我们上街时也会有人跟随。」M最近与家人外游后在机场被截查，「我抵达机场入境和取行李后，被关员截查﹐问我有否携单眼罩及防毒面具，搜过行李没有才放行，我不相信这是随机检查，根本是白色恐怖。」

M又指出，拘捕行动中警方多次滥用武力，导致同僚受伤，「有人被警棍打至脑出血、断胸骨，有人要做物理治疗，事实上拘捕就拘捕，何必要拳打脚踢？」被捕与受伤之下，他们的小队由开初时六十人，剩下现时二十多人，领军人物近日亦被捕。儘管警方渗透在示威者群中，但M与阿俊仍坚守原则「不捉鬼」，「出得来前线就是手足，不会想人谁是鬼，否则只会伤及前线士气影响行动。」M亦认为，「与其搞太多事，最后可能是个误会，倒不如好好应付前面的防暴警察。」

面对香港回归以来最严重的政治困局，香港特首林郑月娥本月初提出正式撤回修订《逃犯条例》、加入两名监警会成员调查冲突等四大行动作为对话基础，但M与阿俊均认为，与民间五大诉求并不对焦。「真正撤回修例、成立独立调查委员会是先决条件，特赦与否较没那麽重要，而无可否认我们确实有做过的话，我们会承担，不像政府警方讲过不算数，但先要争取了其他诉求，不可以甚麽也争取不了，就把我们拘捕入罪。」至于政府官员打算落区聆听市民意见，他们反建议特首与官员到示威前线，才算得上真正与民对话。

料国庆日冲突升级 坚持五大诉求不罢休

僵局持续、长期抗争，阿俊亦反思勇武的初衷，「我都会问自己为何每次背着数十镑的防具都要走出来，所以有人指控我们收钱走上街头，我敢说我给你一万元帮我挡一枪布袋弹，你又够胆吗？」M表示，父母虽支持他抗争，但也担心其安危，曾提出过送他到外地定居，但M决定留守自己的家，「我不想让我出生的地方，最后变成与上面（大陆）一样，日后正式收回香港，可能已经没有利用价值，所以是为了民主及自由的理念。」

港府正研究推行《蒙面法》及《紧急法》去止暴制乱，外界一直盛传十月一日国庆日将是解决冲突的「死线」，阿俊认为若实施《紧急法》，只会惹来更多人反抗，「除非政府回应五大诉求，否则抗争到底，若你问我是甚麽心态，就算被子弹射至伤亡，也要五大诉求，我们牺牲了这麽多人，有伤、有跛，我们怎对得起他们。」「若警方开真枪，当然我们也会升级，但说实在我们还可以怎麽升级呢？如果出动解放军，我们就回家看电视作罢，反而届时国际就有迴响。」M认为，作为勇武示威者，底线是保住性命，不被拘捕，才可抗争到底。